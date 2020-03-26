【拳擊】Joshua推廣人：閉門作賽風險高　疫情再拖二線拳手要轉工

英國著名重量級拳手Anthony Joshua(AJ)所屬推廣人Eddie Hearn，近期接受媒體BBC和Sky Sports Boxing訪問，談及這次疫情在可預計將來，預料對拳手有何影響。他表示，隨著疫情在全球範圍內導致多個賽事停辦，會有越來越多拳手改行其他工作，他對業界前景深表憂慮。

Eddie Hearn表示就算閉門作賽，仍有很高醫療風險要考慮。(gettyimages) 他表示，雖然有聲音指可以閉門作賽，減少人流，但在醫護方面卻存有很大隱憂。現在是否仍應動員醫生駐場？倘若拳手作賽受傷，需要移送醫院，那便有很大風險讓拳手暴露於受感染的環境中。再者在沒有現場觀眾支持下，對作賽拳手心理質素有一定影響。而拳手需要兩至三個月預備期去準備作賽，不是說打便馬上打。 而延期產生的另一個問題是，拳手原本該得到的拳酬要在比賽後才能夠獲得，在停賽期間他們將會變得沒有收入。

「若果疫情拖到九、十、甚至十一、十二月，即意味很多拳手整年都沒有賽事可打。對那些在一線頂級的拳手而言，可能沒所謂。但對於在拳壇剛起步，或名聲比較少的拳手來說，他們全年沒有出賽機會甚至缺乏贊助，生計將面臨極大影響，他們必定要另謀生計以賺取收入。」

Hearn表示在疫情下，每個人的生活都會受到影響，他雖然不想事情發生，但隨著奧運宣布延期，可預料將會取消或延期的活動數量之多，必定讓人感到事態嚴重。

(左起)英國著名重量級拳手Anthony Joshua(AJ)和他的推廣人Eddie Hearn。(gettyimages)

「我們不想任何人離開運動圈，我們希望有更多和更好的拳手。但大家看看奧運，那些為了東京奧運準備了四年的運動員，他們將沒有機會亮相東奧，那他們接著可以做怎麼？整個運動界所有運動項目將面臨重組。」