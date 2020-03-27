【UFC】拳王Jon Jones涉醉駕及藏槍被捕　曾被恨批「壞得徹底」

UFC輕重量級冠軍Jon Jones因涉嫌醉酒駕駛並疏忽使用槍械而在美國時間周四的凌晨在美國新墨西哥州的Albuquerque被捕。

Jon Jones於凌晨1時被捕， 警方在接報有地方傳出槍聲後趕到現場，在引擎仍在發動的2019年吉普車駕駛員座位上發現Jon Jones。Jones否認曾經開槍，但言行舉止呈現醉酒的跡象。警方隨即在現場為Jones進酒精測試，而Jones的呼氣測試結果超過了法定限制的兩倍。

在搜查車輛時，警方在駕駛員座位下方發現了一把黑色手槍，並在乘客座位後面發現了一瓶敞開及剩下四份一的Recuerdo烈酒 (由UFC選手Jorge Masvidal推出的龍舌蘭酒品牌，暫時未公布Jones持有的為哪個酒款)。Jones之後因醉酒駕駛、疏忽使用槍械、擁有敞開的酒精容器以及未能提供汽車保險證明而被捕。

警方報告列明了對Jon Jones的四項指控。圖片來源﹕MMA Fighting https://bit.ly/2WNroWY

近代最出色的問題選手

Jones 被認為是近代最出色的UFC選手之一，但同時也是經常捲入違法事件的問題選

手之一。

論實力，Jon Jones絕對是在近代綜合格鬥賽事中數一數二。圖片來源﹕Getty Images

早在2012年，Jones就曾因酒後駕駛而撞車，而被停牌六個月。之後在2015年，Jones因一次撞車後不顧而去後被捕，被判處18個月的緩刑。Jones後來在2016年3月24日因涉及街頭賽車並違反緩刑條款而再次被捕。

而最近的一次事件是在在2019年7月，Jones就因為在夜店打架而被控。

2016年時Jon Jones因違反緩刑條款而出庭。圖片來源﹕https://bit.ly/2WIZv2p

Jones的宿敵DanielCormier在2016年時就曾評論Jones，認為他已經不能改變，他已經壞得很徹底，只會繼續犯錯。而有拳迷就認為他多次犯錯，已經是一種自毀傾向，需要幫忙，亦有人希望這位冠軍可以「生生性性」。

Jones對上一次在UFC出賽是在2月，於UFC 247以一致裁定擊敗Dominick Reyes成功衛冕UFC輕重量級冠軍寶座。