五千年前古武士刀 或與歐洲亞瑟王文化有關

英國媒體CNN報導，意大利考古學家 Vittoria Dall' Armellina在意大利威尼斯潟湖一所古老修道院中，發現一把有五千年歷史的近東地區武士刀。

2017年當Armellina仍是博士生的時候，拜訪一間建於1717年，位於意大利威尼斯潟湖的古老修道院，這所修道院保留了阿美尼亞文化（位於歐亞之間，高加索地區區域）的建築和文物。她憶述當時參觀其間，在旅程快將完結時，在出口展示著一把據稱來自中古世紀神器，長17吋的金屬刀，讓她聯想起她在青銅時期兵器專業領域知識。

根據Armellina學科經驗，她判定這把刀有更悠久歷史。經歷兩年多來，與意大利巴都亞大學合作的化驗分析和研究，確認這把由砷銅製成的古刀，有五千年的歷史。這把由砷和銅混合的製刀方法，流行於公元前三、四千年，遠早於青銅技術應用以前。

考古學家 Vittoria Dall' Armellina在威尼斯潟湖一所古老修道院中發現的古刀，形狀甚具標誌性。（圖片來源：Ca' Foscari University of Venice/Andrea Avezzù)

這把古刀亦與發掘於東安納托利亞（位於黑海和地中海之間的半島文明）的文物分類符合，亦與保存於土耳其托卡迪博物館，製成於土耳其錫瓦斯地區的刀劍高度相似。

Armellina 以位於高加索、愛琴海和安那托尼亞青銅時代貴族墓葬文物為研究題目，這次這把古刀的外形甚具標誌性，讓她有這意外發現。她表示，當時在這個區域，新興的貴族武士階層正在崛起，他們除了鍛鑄刀劍以作武器外，亦以它作為權威象徵，並會作為這些具社會地位貴族的陪葬品。

「這些刀劍表示了尊貴，和統治者的統治權力，這好比歐洲亞瑟王傳說（1）。在中古時期以刀劍象權力的文化，其實植根於更古老的文化傳統當中。」Armellina的博士論文導師，Elena Rova補充說。

（左起）修道院神父Father Serafino Jamourlian 和 Vittoria Dall'Armellina。（圖片來源：Ca' Foscari University of Venice/Andrea Avezzù)

據修道院的神父表示，這把刀是由十九世紀末，一位土耳其鄂圖曼帝國的工程師Khorasandjian送給當時修道院主理神父Alishan。根據現在找到的文獻，Khorasandjian在十九世紀末留學巴黎，當時學校校長是歷史學家Alishan神父。1886年八、九月期間，Khorasandjian將一批文物，連同這把古刀送給了昔日的校長。

（1）亞瑟王傳說是公元12世紀在歐洲流行的傳說。傳說日耳曼民族入侵英國凱爾特族時期，亞瑟王以凱爾特人英雄身份，率領各部擊潰入侵者，成為中世紀英國傳奇人物。而傳說亞瑟王有兩把象徵權力的寶劍：「王者之劍」（Excalibur）和「石中劍」（The Sword in the Stone），他佩帶這把具精靈魔力的王者之劍，令眾騎士俯首稱臣，不僅確立自己的王位，也因此而在眾多戰役中獲勝。