【第一神拳】青蛙拳並非瞎鬧　原型來自世界拳王輪島功一

在日本經典拳擊漫畫《第一神拳》中，角色們經常會以一些絕技進行精彩的交鋒。雖然招式多以誇張手法處理，但很多都是以現實存在的拳擊招式為藍本。而就算是搞笑角色青木勝的「青蛙拳」和「看旁邊」等古怪招式，其實也是大有來頭。

在《第一神拳》中，青木勝是主角幕之內一步在鴨川拳館的三位前輩之一。但有別於實力強橫的鷹村守和相貌算是英俊的木村達也，青木的外貌和技術都是作品中最常被拿來取笑的搞笑元素。儘管在故事中段開始打出一點成績，但作者還是繼續讓青木發揮他的無聊搞笑形象，讓他使用的都是一些非常古怪的奇襲招式。

使用招式時連樣子也變得不正常。圖片來源﹕https://bit.ly/2xy2LD1

青木拿手絕技 - 青蛙拳。圖片來源﹕https://bit.ly/2ydmgRU

青蛙拳其實是世界級技術

在青木多招的奇襲招式中，青蛙拳算是他最拿手絕技。雖然《第一神拳》是以搞笑招式去看待青蛙拳，但青蛙拳其實是日本傳奇拳手，在1971年奪得WBA和WBC 154磅輕中量級世界拳王寶座的輪島功一(拳手生涯31勝6敗1和)的絕技之一。

WBA和WBC 輕中量級世界拳王輪島功一。圖片來源﹕https://bit.ly/39nxnUY

輪島功一喜歡以Bob & Weave左右搖晃拉近與對手的距離，然後在緊貼的距離以節奏不規則的重拳攻擊對方的身體。但有別於普通的搖晃防守，輪島功一是會把身體壓到很低，並在連環使用身體打擊後，突然跳高攻擊對手的頭部。這招當時被稱為「青蛙跳躍」。

真正的青蛙拳其實只是貼近對手的時候突然把身體下降然後在往上跳的時候向對手攻擊。除了直拳和鉤拳外，還有使用上鉤拳的打法，所以也被稱為「青蛙跳躍上鉤拳」。

雖然被視為輪島功一的絕技，但輪島功一除了1971年擊敗Carmelo Bossi時真的以近乎蹲地的姿態外，並非每次也像《第一神拳》中青木那樣蹲得那麼低。

青木出招前的姿勢。圖片來源﹕https://bit.ly/3aoESfU

輪島功一其實並非每次都蹲得這麼低。圖片來源﹕https://bit.ly/2ydO34w

輪島功一1971年擊敗Carmelo Bossi奪得WBA和WBC 154磅輕中量級世界拳王寶座的比賽讓他聲名大噪，當時他使用的奇襲招式更成為當時的熱話。除了青蛙拳外，《第一神拳》中青木使用的不規則閃身防守和「看旁邊」也在這場比賽中被輪島功一使用過。

青木另一絕技 - 「看旁邊」。圖片來源﹕https://bit.ly/39lQ1g7

日本拳擊界的傳說

除了輪島功一外，青蛙拳這種打法在世界上近乎無人使用。但在日本，輪島功一可以說是個曾經家傳戶曉的拳擊傳奇，所以這個打法和輪島的名字除了在《第一神拳》外，也曾在其他的拳擊漫畫，像車田正美的《拳王創世紀》、高橋陽一的《K.O. 小拳王》和野部利雄的《擂台一片天》等當中被引述。

野部利雄 - 《擂台一片天》。圖片來源﹕https://amzn.to/3bAA4o1

輪島功一 vs Domenico Tiberia (1972)