【UFC】Dana White疫情期間行「德政」　按往績可信度有幾高？

疫情之下，各行各業都受到嚴重打擊，MMA界當然亦不例外。但令人意想不到的是，向來出名刻薄的UFC主席Dana White竟然一反常態。究竟是他良心發現，還是純屬PR，真是令人捉摸不透。

「他_的一定不會裁員」

因應著疫情擴散，UFC已宣布將三場賽事延期舉行，分別為UFC Fight Night 171、UFC on ESPN 8以及UFC Fight Night 172。至於萬眾期待的UFC 249，UFC現時正在想方設法，希望讓比賽能夠如期於4月18日開打。

在收入大幅減少之下，許多人都以為Dana White會跟其他老闆一樣，以裁員削減開支。然而這位向來以「刻薄」聞名的UFC主席，卻在接受訪問時明言，自己絕不會裁員。他表示在娛樂大亨Ari Emanuel決定裁員之後，就有人不斷「放風」指UFC亦快將「開刀」。而答案是「我絕不會這樣做，狗_養的」（No I don’t mother__er）：

我不在乎疫情會他_的拖延多久，總之我不會炒人。這他_的不會發生。我有許多方法去保證這件事他_的不會出現。

是承諾還是公關手段？

斬釘截鐵的保障承諾，實在一反大眾對Dana White的認知。畢竟按照紀錄，Dana White實在稱得上是典型的「刻薄財主」。據《紐約郵報》分析，UFC在每年9億美元收入中，只有不多於16%會回撥給拳手，比其他賽會要低得多。而UFC的員工亦普遍薪酬偏低。連被譽為「史上最出色裁判之一」的John McCarthy，也只能在某場頂級賽事中獲取1900美金的報酬，引起了內華達州體育部門的關注。

而Dana White本人則多次抨擊工會活動，表明自己總有辦法搞死這幫「白痴」（union idiots）。UFC前選手Kyle Kingsbury亦投訴，Dana White給予女侍應的貼士，比他的出場費還要高。

究竟這個惡名昭彰的大財團老闆，是突然良心發現許下承諾，還是純屬公關手段賣溫情，相信有待時間驗證。

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