【在家工作‧居家練習】龐景峰：三個步驟拆解360旋踢

「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛練肌力。

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「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。

【武備志】這次邀請了動作演員龐景峰，為我們拍片分享。龐景峰自小學習跆拳道，亦是白鶴派第四代最年輕傳人。除了是動作演員和健體教練外，他亦歌影兩邊走，疫情期間仍然忙於工作，籌備由自己導演的MV，並參與錄音。

這次他會分三個步驟拆解360旋踢，會先介紹如何擺放重心和提腿要訣，循序漸進的逐步教大家做這個看似複雜的動作。各位要記住是逐個步驟慢慢熟習，不要急功貪快。

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(網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。)

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