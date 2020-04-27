【兵器．斬馬刀】中國史實的FF7破壞劍　世人常言的「尚方寶劍」

藉著FF7 REMAKE／FINAL FANTASY VII REMAKE／最終幻想7 重製版推出的契機，上星期為大家介紹了西方歷史中巨劍（Greatsword /Claymore）的使用方法。而今次的文章則會把焦點移往東方，探視另一種提起「破壞劍」（Busting Sword）就會聯想到的史實兵器，亦是世人常言的「尚方寶劍」——斬馬刀。

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斬馬非為騎兵

不同於歷史上的其他兵器，「斬馬刀」更像是一種稱謂，多於實際的兵器樣式。因此不同時代的斬馬刀，其外形、功能皆大相徑庭。而在早期的文獻之中，更沒有對斬馬刀的具體描述，因此只能從字裡行間推敲。

「斬馬刀」原先稱為「斬馬劍」，見於漢代，由尚方令所鑄造，專門供皇室使用，故俗稱「尚方寶劍」。按《漢書》記載，王莾便曾命其侍衛，以斬馬劍砍殺武將董忠。而《漢書．朱雲傳》亦是「斬馬劍」最早的文字紀錄，後來學者荀悅在《漢紀》引述這個段落時，卻寫上「斷馬劍」。唐代詩人張渭亦是採納「斷馬劍」的寫法。因此紀曉嵐的《四庫提要》認為，「斬馬劍」一詞應屬誤寫。

從字面上看，斬馬劍當為斬斷馬腳，或克制騎兵之意。但其實斬馬刀一直都是步兵的武器。唐六曲便有言：「陌刀，長刀也，步兵所持，蓋古之斬馬」。即當時步兵所用的陌刀，便是斬馬劍流入軍中後的制式。而步兵對付騎兵最好的工具，自然非長槍或鉤鐮莫屬。故此「斬馬」實為一種形容，意指這把劍鋒利無比，能夠輕易破開馬甲、斬殺馬匹。實際用起來，都是以近身作戰為主。

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斬馬刀與倭刀

從上文可見，及至唐代，斬馬劍已經相當流行。然而，不論是漢代斬馬劍，還是唐代陌刀，都只有粗略的文字資料，而無圖譜附帶。因此漢唐兩代的斬馬劍，至今依然難以窺見全貌。

直至宋代，斬馬劍被易名成「斬馬刀」，其制式亦開始有清晰的輪廓。有人認為，《武經總要》裡的掉刀、三尖兩刃刀，便是由唐代陌刀所演變出來。其外形為長柄、前端有雙刃。

而按《續資治通鑑長編》記述，宋神宗熙寧年間，供備庫副使陳珪受委派鑄造斬馬刀。其刃身長三尺，刀鐔（即刃身與刀柄接駁處，類似護手）尺餘，刀柄尾端為一個大環，類似於「環首刀」。由於「製作精巧，便於操擊」，宋室後來更設立了「斬馬刀局」，專門為軍隊鑄刀。

環首刀早於漢代，便已經廣泛流傳於軍中，現時亦有不少環首刀的文物存世。假如斬馬刀與環首刀相近，則斬馬刀應是一種單面開鋒的長身刃器：厚脊薄刃、直脊直刃。最初是由騎兵所用，方便在馬背上砍殺敵人，後來則成為步兵的專屬武器。

由此推論，斬馬刀的制式，跟明代流行的倭刀或苗刀，同樣非常相似，兩者的技法當為一脈相承。因此明代武術家程宗猷所著的《單刀法選》，應該可以成為研究斬馬刀技法的藍本。

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最貼近破壞劍的斬馬刀款式

事實上，明代亦非常流行斬馬刀，但值得注意的是，這裡所提及的「斬馬刀」，已經不再是前文那種直脊直刃的類倭刀制式，而是一種在木棍之上，接駁大刀頭的中距離兵器。這種截然不同的兵器，比較貼近我們今天所認知的斬馬刀，也較為近似FF7 中克勞德所用的破壞劍。它的具體外形，可以參照《四鎮三關志》裡的圖譜。而與之並列的「長倭刀」，則與日本的長卷或薙刀相近：

有人認為，宋代岳飛在抗金時所用的「麻扎刀」，便是這種斬馬刀的原樣。因為在《大明會典．軍器軍裝一》中，便明確寫有「麻扎斬馬刀」的字樣。據聞鄭成功麾下的「鐵人軍」，便是配備了這種款式的「雲南斬馬刀」，依照荷蘭人揆一（Frederick Coyett）的回憶錄，當時鄭軍士兵都揮動著令人望而生畏的兵刃，裝在半人長的木棍之上。而根據《經國雄略》，這種斬馬刀刃長三尺，形似半月，柄長四尺。不論步戰、馬戰、水戰皆可使用，而且終於「名副其實」可砍馬腳。

及至清代，除了比較接近倭刀的「綠營斬馬刀」外，這種長柄的斬馬刀亦一直有被使用，並有「綠營偃月刀」及「綠營寬刃大刀」兩種刀款。依照其外形推敲，這種斬馬刀的另外一項好處，是它可以配合盾陣施展。當前方以盾牌築成防線後，後面的士兵可持斬馬刀，從盾之間的空檔向前進攻。情況可以參考戚繼光的鴛鴦陣：

鴛鴦陣圖解，最前方為藤牌、狼筅居後，長槍及鏜鈀手則在左右兩則，恃機攻擊。可以想像，長槍及鏜鈀手的位置，若換成斬馬刀，應該同樣合適（圖片擷取自http://bit.ly/2sf9Aqh）

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