自宋代以來，原本在漢唐盛極一時的雙手刀法，不住呈現走下坡之勢。相較而言，一海之隔的日本則在研制刀具方面，接連取得重大突破。及至明代抗倭戰爭年間，日本制的雙手刀更在中國社會引起了哄動。名將何良臣便曾言：「日本刀不過兩三下，往往人不能御」。這種強大的殺傷力，讓明代出現了學習倭刀的趨勢。由程宗猷所著的《單刀法選》，便是這個背景下的時代產物。

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精通百家 不忘倭刀

程宗猷（1561年－？），字沖斗，明代安徽休寧人。他自幼醉心武術，曾到少林寺拜洪轉和尚為師學習棍法，又跟河南李克復研習槍法。至於其雙手刀法，則是得自浙江人劉雲峯。浙江本身就有不少倭人活動，亦是抗倭戰爭的重要戰場之一，大量官兵及倭寇（註1）在當地流散，故劉雲峯能夠親身接觸到倭刀技術，甚至曾「得倭之真傳」。

程宗猷認為，劉雲峯所傳的倭刀刀法，比當時聞名南北的「亳州郭五」要高上幾疇，確實是刀技中的瑰寶。可惜的是，劉雲峯的刀法「有勢有法而無名」，為了「使習者易於記憶」，程宗猷繪制圖像，並依刀勢創編名字，寫成了《單刀法選》一書。

而按「香港八極拳協會」的盧韋斯師傅（網名：韋雙翎）研究，從戚繼光《辛酉刀法》的原材料〈影流之目錄〉可見，當時在中國出現的「倭法」，至少有「猿飛」、「猿回」、「山陰」等名可查。因此雖然劉雲峰所授的刀法沒有名稱，但不代表「倭法」本身也沒有名字。程宗猷之所以無法記錄，或許跟漢倭之間的語言隔閡有關。

【點擊圖片觀看《單刀法選》的圖譜，完整內容請參閱「朔雪寒」網站】

+ 6 + 5 + 4

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雙手刀與少林棍合一

按文首〈單刀式選〉所載的標準，其時倭刀的刃身一般長三尺八寸，柄長一尺二寸，總長五尺。刀背厚實，再沿刀尖處削薄，而刃面則要保持鋒銳。

圖譜方面，《單刀法選》共載有〈單刀勢圖二十二式〉及〈續總刀圖說〉兩節。程宗猷曾在〈續總刀圖說〉寫道：

以前刀法，著著皆是臨敵實用，苟不以成路成勢……故總列成路刀法一圖，而前圖諸勢備載在中；又續刀勢十二圖於後，以便習演者觀覽 《單刀法選．續總刀圖說》

盧師傅分析，這段的意思乃指《單刀法選》自「你我拔刀勢」至「收刀入鞘勢」等二十二式，當屬「倭人真傳」的全部內容。而〈續總刀圖說〉自「帶刀勢」至「收刀勢」等十二式，則屬程宗猷的個人補充，目的是讓他創編的〈總敘單刀一路〉得以完整地串連起來。因此，《單刀法選》並非單純吸納日本刀的技法，而是融會了中國武術的套路傳統。盧師傅認為這個套路，有可能就是今天廣為流傳的「苗刀一路」原型。

程宗猷對倭刀技法的另一項創造，是將之與少林棍法互相融入。正如前文所述，程宗猷本身便精通少林棍法，並曾著有《少林棍法闡宗》一書。所以《單刀法選》內的許多招式，都沿用了少林棍法的名稱。盧師傅亦以「埋頭勢」為例，指出《少林棍法闡宗》的技法，確實能夠移植到雙手刀所用：

+ 3 + 2

而埋頭勢的架式與技理，又與大槍的滴水勢一致。兩者都是將「槍尖/刀尖」朝地，「槍根/刀柄」抬高，露出上半身空門誘敵，如此對方正面戳來，基本上就可以拏得開：

+ 3 + 2

作為明代晚年對中國倭刀技法最詳盡的記載，《單刀法選》無疑是一部具備高等實用價值的武術著作。現時不少傳統武術的愛好者，便嘗試重現《單刀法選》的技法。以下片段便為一例。

特別鳴謝：

香港八極拳盧韋斯師傅，為本文提供技理參考。

朔雪寒網站，為本文提大部份古譜圖式。

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