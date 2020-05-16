【Vale Tudo】巴西「所有都可行」的格鬥　如何啟發 MMA運動興盛

近年綜合格鬥（MMA）漸受關注，但到底它是從何而起？MMA的特點是規則較少，選手的發揮空間較大，但如果談到無限制格鬥，就不得不談到Vale tudo。今日武備志就為大家介紹現代MMA的先驅——Vale tudo。

▍一切的開端：從巴西馬戲團死鬥 到國際格鬥賽事

+ 3 + 2

Vale tudo，在葡萄牙文中解作「所有都可行」，顧名意義，Vale tudo就是一種允許使用所有武術、幾乎沒有限制的徒手格鬥，故有指這種形式是綜合格鬥（MMA）的先驅。Vale tudo於二十世紀初在巴西出現，相關記載早見於1920年代，但當時主要是近於馬戲表演形式，並未為大眾所知，直至1960年，Vale tudo開始邁向大眾，以一種不同武術對壘的形式在電視上映，例如巴西柔術對上另一寢技技術Luta Livre便是當時常見的比賽形式，但是Vale tudo仍然始終未成為主流，更多的是地下拳賽。

由於Vale tudo不限制地面技術，重視寢技的巴西柔術因而備受重視，格雷西家族亦應聲而起。早在1960年代的電視節目，格雷西家族已經參與其中；在1993年，Rorion Gracie想把Vale tudo帶到美國，因此和Bob Meyrowitz 等人合辦了現今著名的Ultimate Fighting Championship （UFC） ，引起人們關注此類型的搏擊運動。

而世界各地亦開始有不同的組織推廣Vale Tudo，除了巴西本地外，日本亦有修斗組織成立，在1994年舉行了Vale Tudo Japan的比賽。而重要的Vale tudo賽事如World Vale Tudo Championship （WVC） 及International Vale Tudo Championship（IVC） 也漸受歡迎，甚至曾在巴西付費電視上直播。

延伸閲讀：

UFC 1：25年前的瘋狂與一切的開端

Luta Livre的歷史與發展

日本MMA比賽簡史：一切由修斗開始

▍MMA選手的搖籃：因限制少而沒落 政府帶頭禁止

+ 4 + 3 + 2

可惜，Vale tudo的發展好景不常，當MMA趨向規範並設立更多的安全規則時，Vale tudo比賽仍堅持為較少限制的格鬥，例如IVC比賽中，選手毋須使用手套、允許以頭撞擊、允許擊打下陰等，只有限制不准咬人、攻擊眼部等少數規則，結果Vale tudo在2002年由於過分暴力而被巴西政府禁止，不能公開舉行。

而當在Vale tudo被禁、趨向小眾的同時，MMA的發展漸漸蓬勃，UFC使用的規則亦逐漸增多，以保障選手的安全，在巴西，自2000年起，一些新的MMA組織應運而生，例如Jungle Fight和Bitetti Combat；雖然仍然有部份組織堅持推廣Vale tudo，例有Meca World Vale Tudo及Rio Heroes，不過在政府打擊下發展甚為困難。至今，Vale tudo的比賽已經不比其輝煌時期，只會多在巴西舉行。

Vale tudo不但是MMA的先驅，更加是MMA選手的搖籃，有不少MMA名將都是Vale tudo比賽出身，例如Wanderlei Silva就是一例，他在PRIDE中獲得了斐然成績，以上是他與Rafael Cordeiro回憶Vale Tudo輝煌年代的訪問影片，大家不妨一看。

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：