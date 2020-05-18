UFC｜Walt Harris 繼女遇害後首踏賽場　Overeem 賽後安慰顯專業

剛過去的星期日，Alistair Overeem在主賽中擊敗了Walt Harris。這是 Walt Harris的繼女在上年11月遇害後，Walt Harris的回歸戰。同為人父的Alistair Overeem不論在賽前賽後，都對這位對手致敬。UFC 主席Dana Whitet 亦表示，無論此戰果如何，Walt Harris 回來都是贏家。

喪女之痛：我如果如常打拳，會否對不住我的女兒？

去年11月，Walt Harris 的19歲繼女 Aniah Blanchard 被綁架並最終遇害。二人雖然並無血緣關係，但Walt Harris 從女兒4歲開始就已成為他的父親，照料她成長，他們的關係可能比某些有血緣的父女更親。在女兒失蹤後一個月，最終當地警方找回了她的遺體並拘捕了二人。當時Walt Harris 崩潰了。

他難以訓練，更難以集中預備比賽，所以原定於12月與Alistair Overeem的比賽也延後了。那時除了哀悼自己的女兒，他什麼都做不到，以致愈來愈困窘於黑暗之中。他的妻子問他為什麼不回去訓練，讓他自己有機會離開這哀慟的心情一下，但他當時覺得，只要自己有一刻不是想着女兒，就已經「做錯事」：

老實說，有一個時刻我覺得，除了想着我的女兒，我做任何事情都是錯的。 我很想對抗這個想法。 我當時想，如果我回去比賽，是不是就已經不是想着她？ 我是否做錯了？ Walt Harris

他為自己女兒遇害而自責內疚，害怕自己做任何事，都顯得對不住死去的女兒。其實如果他決定離開MMA一段時間，沒人會責怪他。但是他祈禱並說自己聽到女兒告訴他，希望他回去比賽。無論這是她女兒還是他內心的聲音也好，他在幾個月內就振作起來，並在周日(5月17日)對上了Alistair Overeem。

比賽

這場比賽很受關注，大家都希望Walt Harris的回歸戰有個好的結果，而他幾乎就可以做到。在第一回合中，他把握到Overeem低掃的空隙，出拳把他擊倒在地，加上追擊，看似快要完結賽事，但經驗老到的 Overeem最後還是穩住了局面。

第二回合，Alistair Overeem 的高踢找到了落點，及後拿到了後方騎乘位置，拳證也給予了Walt Harris足夠時間逃脫，只是最終Walt Harris還是被Alistair Overeem TKO。

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贏了比賽的Alistair Overeem沒有慶祝，反而直接跪在地上與Walt Harris談話。因為肺炎關係，現場沒有觀眾，寂靜的氣氛使Walt Harris的敗陣顯得更為傷感。只是Walt Harris 沒有氣餒，反而在賽後訪問中說：

我會回家復原，不論感情上還是肉體上。我保證我會變得更好。 Walt Harris

而他在社交媒體上也說自己為了過身的女兒繼續努力。UFC 主席Dana White也說，無論此戰是輸是贏，Walt Harris都是贏家。

Alistair Overeem的最後追逐

在MMA中展示出體育精神的場面並不罕見，但此戰仍然讓人百感交集。Alistair Overeem除了在賽事完結後展示出對對手的敬意，其實在拿到了背後騎乘位後， Overeem的攻擊亦不密集，彷彿只是希望打至拳證終止比賽，那就可以立即停手。

Overeem贏得了他最後四場比賽中的三場，並再次回到了爭奪UFC重量級冠軍的行列。Alistair Overeem 已經在職業MMA圈中21年，在踏進賽場時剛好40歲，而這場比賽的勝利得來不易，在第一回合他差一點就被KO，但他仍回復過來再贏得比賽。

只是他明白不是慶祝的時候，因為同為人父的他，知道對Walt Harris來說這場比賽失利，比起其他敗仗來說更為難受。賽前尊重，賽時全力以赴，賽後安慰對手，可見Overeem之專業。

現時排名第8 的他獲勝後，雖然應該未能進入前5行列，但重量級人數相對較少，多一兩場勝仗大概就已經可以挑戰冠軍。