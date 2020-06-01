瑞士放寬疫情限制措施　紅燈區復業卻不准拳館重開

受到新冠疫情影響，全球多個國家均有民眾限制措施。瑞士政府宣布將放寬民眾限制措施，本月六日容許紅燈區復工，但有親密接觸運動如柔道、拳擊、摔跤將持續禁制措施。

上星期瑞士政府宣布戲院、夜總會、公共泳池和於當地合法的妓院將可在六月六日復業。但同時宣布有涉及親密肢體接觸的運動，例如拳擊、柔道和摔跤將繼續禁止舉行，以避免疫情擴散。

隨著這項新措施公布，估計有二萬名性工作者將會受到影響。瑞士衛生部部長Alain Berset承認有關政策有明顯矛盾。

「性行業當然有一定身體接觸，但相信可落實保護理念(concept of protection)。我明白我的答案會讓人感怪異，但說實話性服務行業本可早一點復工。」

瑞士衛生部部長Alain Berset(GettyImages)

瑞士政府避免採用如鄰國法國和意大利一樣嚴格限制民眾措施，是歐洲最快解封限制措施國家之一，當地新冠疫情感染人數增幅正出現大幅放緩趨勢。這個有850萬人口國家上星期感染人數每天不多於20人。

當地是歐洲第一批國家於五月初率先重開商店、餐廳和學校，同時放寬社交距離限制。與此同時，本月六日開始容許不多於30人聚會和不多於300人活動舉行。

瑞士有關措施與荷蘭有極明顯對比，荷蘭阿姆施特丹紅燈區繼續禁止營業。荷蘭首相Mark Rutte在上周三記者會表示，七月一日將容許健身室和桑拿復業，但直到九月為止性服務行業仍不可復工。

新聞來源：Bloomberg

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