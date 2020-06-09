借「傳統武術」炒作造假頻生　中國官方推新政規範賽事

上個月在武術界掀起熱話，「渾元形意太極」掌門人馬保國擂台遭30秒擊倒事件，掀起很多對傳統武術的討論。由於近年國內大量武術賽事湧現，加上很多被指裝神弄鬼，涉嫌造假的「大師」、「掌門」或「高手」高調曝光惹起關注。中國國家體育總局武術運動管理中心正式發表文件，進一步規範武術搏擊類賽事，對有關賽事提出了辦賽和參賽指引，避免讓這類涉嫌「造假」新聞持續發生。

國家體育總局網頁發布一則公告，總結六月三日當局就2020年全國武術賽事活動監管工作所召開會議。公告肯定商業武術搏擊活動湧現，激活市場活動和消費，亦有助武術普及，但與此同事「社會上也出現了一些武術亂象，個別偽大師、假掌門等隨意自創門派、自封稱號，捆綁中國傳統武術進行商業炒作，誤導蒙蔽群眾；挾中國傳統武術之厚重，行個人追名逐利之實質，給武術帶來負面影響。對此，全國武術界要高度重視並果斷採取措施，在大力發展武術產業的同時，進一步規範賽事活動，整治亂象，傳遞正能量，弘揚傳統文化。」

會議要求各級武術管理機構要帶頭實現「三個轉變」。第一，由單一注重競技武術向同時注重競技武術、群眾武術和武術產業轉變；第二是注重本級管理向注重系統管理轉變，既管「面」又管住「線」；三是由單一行政管理向多手段社會綜合管理轉變，跟上新時代。

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由於近年很多假「大師」成輿論焦點，惹起體育總局武術中心關注，武術運動管理中心推出《中國武術協會關於進一步規範武術搏擊類賽事辦賽和參賽相關事宜》文件(見下文附稿)，對搏擊類賽事辦賽和參賽提供指引，強調武術搏擊類賽事活動，應該講求「真實性，規範性、合法性、安全性」等，杜絕弄虛作假、惡意炒作話題，甚至唯利是圖、損害武德。

官方禁民間自創門派

其實早於2017年，國家體育總局就下發過一份《關於進一步加強武術賽事活動監督管理的意見》，其中就提出，武術從業人員和習武人員不得自創門派、私下約架、自封「大師」、「掌門」等稱號。但明顯文件的約束力有限，這幾年特別多私下約架片段流出，成為網民討論焦點。

內地媒體《澎湃新聞》採訪一位武術業內專家表示，對於官方機構來說，類似的指引具有很好的作用，但是問題在於官方機構難以監管民間活動的情況，走灰色地帶辦賽很難做到根本性改變。

「在官方機構監管範圍內的賽事肯定都會關注，但如果是民間的，甚至故意躲著（官方機構）辦賽，那也沒有怎麼太好的辦法。」

這位業內專家表示，這些所謂的「大師」之所以製造爭議，背後不乏有個人利益的因素，通過炒作來達到他的個人目的，比如可能靠這個來進行斂財。對於官方機構來說，想的是應該怎麼樣推廣武術，中國武術界或更會想推動「武術(Wushu)」入奧運，肯定是不可能做這些損人不利己的事情。

前幾年格鬥狂人徐曉冬(左)在內地掀起武術打假，曾約戰馬保國(右)，但最後未有成事。(資料圖片)

專家：更好推廣減少傳武鬧劇

這名專家認為，這些「假大師」之所以盯上傳統武術項目，也正是從側面說明了傳統武術項目在大眾心目中的地位和群眾基礎。他認為要減少類似傳統武術鬧劇，或許更需要武術推廣宣傳，讓大眾有對於武術更好認知。

「武術這個項目屬於傳統文化，尤其是太極拳，群眾基礎比較好，所以現在有打著各種所謂大師旗號的人出現，無非是想讓自己出名，蹭熱度然後突顯自己。」

近幾年，國內針對傳統武術「大師」湧現，還有他們針對搏擊應用的理論是否合理掀起打假熱潮。上月初，在內地極具名氣，一度為徐曉冬打假對象的「渾元形意太極」掌門人馬保國，上擂台與業餘拳擊手王慶民作賽，馬保國僅30秒便遭3度擊倒，最後更昏迷送院，事後又有馬保國解畫片段流出，指自己留手才意外落敗，又有自稱是馬保國弟子說老師遭人落「十香軟筋散」暗算。連馬保國留學英國的兒子馬曉陽，給網民起底搜到他攪笑教拳短片，網民甚至鼓勵他打擂台為父報仇。

新聞來源：澎湃新聞、國家體育總局

【附稿】

【體育總局武術中心 中國武術協會關於進一步規範武術搏擊類賽事辦賽和參賽相關事宜的函】

各省、自治區、直轄市武術運動管理中心（機構）、武術協會：

取消群眾性和商業性賽事審批后，在搏擊市場繁榮的同時，近日來，武術搏擊類賽事的辦賽參賽出現了一些不規範、不科學甚至弄虛作假、惡意炒作、唯利是圖等有損武德、違規違紀甚至違法的現象。為進一步規範武術搏擊類賽事活動的組織管理，促進武術搏擊運動健康發展，我中心（協會）制定了《武術搏擊類賽事活動辦賽指南（試行）》（以下簡稱《辦賽指南》）和《武術搏擊類賽事活動參賽指引（試行）》（以下簡稱《參賽指引》）。現印發給你們，請予以執行。

一、《辦賽指南》是在中國境內舉辦的各級各類武術搏擊類賽事活動的規範性文件，明確了武術搏擊類賽事活動的管理、申辦、賽事組織、安全保障措施，細化了辦賽的基本條件、標準、規則和程序，強調了辦賽的合法性、安全性、規範性。

二、武術搏擊類賽事活動的辦賽單位和個人應認真學習《辦賽指南》，主動聯繫本地方體育部門武術主管單位（武術協會）或地方體育部門認可的其他相關項目協會，尋求業務指導、技術支持與服務，主動接受地方體育部門監管，按照要求規範組織比賽，重點做好賽事安全保障工作。

三、《參賽指引》是參賽單位和個人參加在中國境內舉辦的各級各類武術搏擊類賽事活動必須了解和遵守的事項，包括參賽資格要求（參賽年齡、訓練年限、比賽成績、身體狀況、體重級別等）及賽前、賽中和賽后須注意的有關事項。

四、武術搏擊類賽事活動的參賽單位和個人應認真學習《參賽指引》，按照要求，合法、安全、規範參加比賽。

各省市武術運動管理中心（機構）、武術協會應向屬地內武術搏擊類項目經營主體和賽事活動舉辦者、參賽者廣泛宣傳《辦賽指南》和《參賽指引》，盡到告知義務，對辦賽者和參賽者予以進一步規範，指導監督他們遵守《辦賽指南》和《參賽指引》，合法、安全、規範比賽。

《辦賽指南》和《參賽指引》貫徹實施中出現的問題，請及時向體育總局武術中心和中國武術協會報告。

聯繫電話：（010）64912417。

附件1：武術搏擊類賽事活動辦賽指南（試行）。pdf

附件2：武術搏擊類賽事活動參賽指引（試行）。pdf

體育總局武術中心 中國武術協會

2020年6月2日

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