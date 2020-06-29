【UFC】Poirier惡鬥Hooker取勝　25分鐘拼572記打擊勢成年度經典

搏擊運動最與別不同的地方，亦是最矛盾的地方在於，一場精彩的比賽總是離不開拳手互相打擊造成的各種傷害。剛過去的「UFC ON ESPN 12」主賽中，Dustin Poirier 跟Dan Hooker 打出一場既激烈又精彩的對賽。這是繼UFC 248 張偉麗JJ一戰後，又一場定必成為「年度最佳比賽候選」的賽事！

▍打得精彩，看著也覺得痛：Dustin Poirier VS. Dan Hooker

「UFC ON ESPN 12」主賽由輕量級排行第三的「The Diamond」Dustin Poirier 對上排名第五的「The Hangman」Dan Hooker。

Poirier 的實力可謂毋庸置疑，在過去8場比賽中他勝過了一個又一個的強者，包括Jim Miller、Anthony Pettis、Justin Gaethje、Eddie Alvarez、Max Holloway等，唯一在挑戰冠軍時輸過給Khabib Nurmagomedov。而Hooker 可算是近來冒起的新秀，他先天在輕量級具有體能優勢，擅長外圍打擊。他在紐西蘭本土的拳館「City Kickboxing」訓練，跟UFC 中量級冠軍Israel Adesanya 是隊友，之前擊敗過前冠軍挑戰者Al Iaquinta，惟他並未真正對上排名頭五的拳手，所以一般拳迷對他的實力有些許質疑。

不過，經過這場比賽後，相信沒有人會再認為Hooker 排名「名不副實」。

+ 8 + 7 + 6

在比賽開始過後，兩人馬上進入搏鬥狀態，展開了「沒有悶場」的25分鐘。Hooker 先運用其臂展優勢，以刺拳作為部署，然後加上右腳前踢或是低掃打擊。Poirier 沉著應戰，採取反架中和刺擊攻勢，一一抵住Hooker 的試探打擊，再逮住機會撈截Hooker 的踢擊並加以反擊。第一回合過半時，Poirier 後拳得手，Hooker 登時流出鼻血。下一分鐘左右，二人在籠邊纏鬥期間上演一輪熱烈的換拳。最終首回合以Hooker 稍稍佔優下告終。

第二回合二人持續搶攻，30秒時Hooker 在一次籠邊進攻中，以膝擊正中Poirier 面門，Poirier 馬上轉成下潛抱摔，以纏鬥換取喘息的時間。Poirier 雖然無法摔倒Hooker，但成功把Hooker 釘在籠邊，然後打出傷害。脫出後雙方都不甘示弱，展開一輪激烈換拳，各自都打出（承受）重擊。單是這回合，Hooker 便打出了66記有效打擊，而Poirier 亦打出48記有效打擊，可見賽況有多激烈。

我來到這裡是為了擊倒對手。我還有數回合的體能。我唯一受到傷害的，是Dan 在籠邊以膝擊中我。 Dustin Poirier

The UFC has spoiled us with incredible fights this year, but Poirer vs Hooker just blew the rest away 🔥



Unreal heart & skill from both men, Poirer 100% deserves the winner of Khabib and Gaethje and I would love to see Tony vs Hooker too 👊#UFCVegas4 pic.twitter.com/HMd70tklZf — Jamal Niaz (@JamalNiaz) June 28, 2020

不過自第三回合開始，Poirier 開始掌握打擊節奏，發揮其準繩無比的拳擊能力，漸漸屢次擊中Hooker 頭部，擊開多個傷口，搶回明顯優勢。Hooker 在受創後卻沒有絲毫退縮，反而改變打法，轉以摔技為主。雖然Hooker 搶得4次成功摔倒，但之後卻無法以地面打擊擊剩Poirier 的地面防守，甚至反被Poirier 以斷頭台及Neck Crank威脅。

在二人各有兩個回合佔優的情況下，比賽進入到最終回合，這亦是最考驗拳手體能及意志的回合。Poirier 的打擊仍然保持凌厲，而Dan Hooker 體力明顯下降，僅能勉力支撐。

直到有需要克服的事情，戰鬥才是戰鬥。我們今晚進行了戰鬥。 Dustin Poirier

（圖片來自：Getty Images）

最終Dustin Poirier 以「一致判定」（48 - 47,48 - 47，48 - 46）擊敗Dan Hooker，再次證明自己是僅次於冠軍的強者。如此激烈精彩的賽事，理所當然地成為「當晚最佳比賽」。

在五回合25分鐘內，二人合共打出了572記打擊，當中Poirier 命中了208記打擊（153為有效打擊），Hooker 打出182記打擊（155為有效打擊）。他們以390次命中打擊，創造了UFC 輕量級的記錄。Poirier 的有效打擊命中率為66%，而Hooker 為61%。當拳手的明顯打擊多於200次時，Poirier 在UFC歷史中排行第五。另外在職業生涯打出有效打擊數字上，Poirier 越過了Georges St. Pierre（1313次）、Nate Diaz（1367）及Rafael DOS Anjos（1401），以1445次在UFC 史上排行第七。

若然大家仍然想像不到賽事之激烈，不妨看看Dan Hooker 賽後的模樣。

▍其他賽果圖輯

+ 14 + 13 + 12

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