【UFC】Poirier惡鬥Hooker取勝　25分鐘拼572記打擊勢成年度經典

搏擊運動最與別不同的地方，亦是最矛盾的地方在於，一場精彩的比賽總是離不開拳手互相打擊造成的各種傷害。剛過去的「UFC ON ESPN 12」主賽中，Dustin Poirier 跟Dan Hooker 打出一場既激烈又精彩的對賽。這是繼UFC 248 張偉麗JJ一戰後，又一場定必成為「年度最佳比賽候選」的賽事！
▍打得精彩，看著也覺得痛：Dustin Poirier VS. Dan Hooker
「UFC ON ESPN 12」主賽由輕量級排行第三的「The Diamond」Dustin Poirier 對上排名第五的「The Hangman」Dan Hooker。
Poirier 的實力可謂毋庸置疑，在過去8場比賽中他勝過了一個又一個的強者，包括Jim Miller、Anthony Pettis、Justin Gaethje、Eddie Alvarez、Max Holloway等，唯一在挑戰冠軍時輸過給Khabib Nurmagomedov。而Hooker 可算是近來冒起的新秀，他先天在輕量級具有體能優勢，擅長外圍打擊。他在紐西蘭本土的拳館「City Kickboxing」訓練，跟UFC 中量級冠軍Israel Adesanya 是隊友，之前擊敗過前冠軍挑戰者Al Iaquinta，惟他並未真正對上排名頭五的拳手，所以一般拳迷對他的實力有些許質疑。
不過，經過這場比賽後，相信沒有人會再認為Hooker 排名「名不副實」。
在比賽開始過後，兩人馬上進入搏鬥狀態，展開了「沒有悶場」的25分鐘。Hooker 先運用其臂展優勢，以刺拳作為部署，然後加上右腳前踢或是低掃打擊。Poirier 沉著應戰，採取反架中和刺擊攻勢，一一抵住Hooker 的試探打擊，再逮住機會撈截Hooker 的踢擊並加以反擊。第一回合過半時，Poirier 後拳得手，Hooker 登時流出鼻血。下一分鐘左右，二人在籠邊纏鬥期間上演一輪熱烈的換拳。最終首回合以Hooker 稍稍佔優下告終。
第二回合二人持續搶攻，30秒時Hooker 在一次籠邊進攻中，以膝擊正中Poirier 面門，Poirier 馬上轉成下潛抱摔，以纏鬥換取喘息的時間。Poirier 雖然無法摔倒Hooker，但成功把Hooker 釘在籠邊，然後打出傷害。脫出後雙方都不甘示弱，展開一輪激烈換拳，各自都打出（承受）重擊。單是這回合，Hooker 便打出了66記有效打擊，而Poirier 亦打出48記有效打擊，可見賽況有多激烈。
我來到這裡是為了擊倒對手。我還有數回合的體能。我唯一受到傷害的，是Dan 在籠邊以膝擊中我。
The UFC has spoiled us with incredible fights this year, but Poirer vs Hooker just blew the rest away 🔥— Jamal Niaz (@JamalNiaz) June 28, 2020
Unreal heart & skill from both men, Poirer 100% deserves the winner of Khabib and Gaethje and I would love to see Tony vs Hooker too 👊#UFCVegas4 pic.twitter.com/HMd70tklZf
不過自第三回合開始，Poirier 開始掌握打擊節奏，發揮其準繩無比的拳擊能力，漸漸屢次擊中Hooker 頭部，擊開多個傷口，搶回明顯優勢。Hooker 在受創後卻沒有絲毫退縮，反而改變打法，轉以摔技為主。雖然Hooker 搶得4次成功摔倒，但之後卻無法以地面打擊擊剩Poirier 的地面防守，甚至反被Poirier 以斷頭台及Neck Crank威脅。
在二人各有兩個回合佔優的情況下，比賽進入到最終回合，這亦是最考驗拳手體能及意志的回合。Poirier 的打擊仍然保持凌厲，而Dan Hooker 體力明顯下降，僅能勉力支撐。
直到有需要克服的事情，戰鬥才是戰鬥。我們今晚進行了戰鬥。
（圖片來自：Getty Images）
最終Dustin Poirier 以「一致判定」（48 - 47,48 - 47，48 - 46）擊敗Dan Hooker，再次證明自己是僅次於冠軍的強者。如此激烈精彩的賽事，理所當然地成為「當晚最佳比賽」。
在五回合25分鐘內，二人合共打出了572記打擊，當中Poirier 命中了208記打擊（153為有效打擊），Hooker 打出182記打擊（155為有效打擊）。他們以390次命中打擊，創造了UFC 輕量級的記錄。Poirier 的有效打擊命中率為66%，而Hooker 為61%。當拳手的明顯打擊多於200次時，Poirier 在UFC歷史中排行第五。另外在職業生涯打出有效打擊數字上，Poirier 越過了Georges St. Pierre（1313次）、Nate Diaz（1367）及Rafael DOS Anjos（1401），以1445次在UFC 史上排行第七。
若然大家仍然想像不到賽事之激烈，不妨看看Dan Hooker 賽後的模樣。
▍其他賽果圖輯
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