【拳擊】ESPN精選2020上半年大賞　Tyson Fury Ryan Garcia同獲獎

因為疫情關係，全球搏擊運動嚴重受挫，不少賽事中斷一段時間。近日拳擊界逐步復甦，開始以「閉門」方式舉行賽事。近日ESPN推出了「拳擊 2020年中賞」，從上半年云云賽事中，選出了「最佳拳手」、「最佳比賽」、「最佳擊倒」、「最有前途拳手」、「最難忘一刻」等獎項。 各項獎項到底花落誰家呢？

▍最佳拳手：Tyson Fury

+ 6 + 5 + 4

在一番戰前，Deontay WIlder 是40場不敗39KO的WBC冠軍，Tyson Fury 是曾擁有着WBA (Super)、IBF、WBO、IBO四條拳王金腰帶的不敗拳手，所以當年拳擊界為他們的對賽為之瘋狂。

一年前，Tyson Fury與Deontay Wilder兩大拳王力戰12回合，最後在爭議聲中以和局收場。一年後再戰，Fury雖然未能兌現兩回合擊倒美國拳王的承諾，但在第7回合逼得對手陣營拋毛巾投降，使得Wilder吞下生涯首敗，英國拳王為自己贏下WBC重量級金腰帶。

Tyson Fury 的「重生」成為拳擊界的經典，其拳擊技藝於當今重量級拳擊中不可多得。現在萬眾期待的，莫過於Tyson Fury 跟WBA（Super）、IBF、WBO及IBO重量級冠軍Anthony Joshua 的統一戰。不過大家可能要再多等一會了⋯⋯

早前Top Rank 執行長Brad Jacobs 透露，Tyson Fury 跟Deontay Wilder 的三番戰將暫定於12月19日舉行。不知到時疫情又會否再有變數呢？

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▍最佳賽事：Roman Gonzalez vs. Khalid Yafai

+ 7 + 6 + 5

在2月29日舉行的WBA （Super）Flyweight 冠軍爭奪戰「Roman Gonzalez vs. Khalid Yafai」從6場比賽中脫穎而出，成為ESPN年中賞的「最佳賽事」。

Roman Gonzalez曾是四量級世界拳王，在2014-2016年期間一直是WBC、The Ring Flyweight 冠軍得主，擁有46場連勝的驕人記錄。可是，他卻在2017年遭遇上人生低谷，兩度敗給泰國拳王Srisaket Sor Rungvisai，失去WBC（Super）Flyweight 冠軍頭銜。經過3年的重新振作後，Roman 在今年2月對上英國WBA（Super）Flyweight拳王Kal Yafai，重拾拳王的榮光。

到底這場比賽有多精彩？大家看看以上精華吧。

▍最佳擊倒：Eleider "Storm" Alvarez vs. Michael Seals

在1月18日舉行的WBC （Super）Light Heavyweight 美洲冠軍爭奪戰「Eleider "Storm" Alvarez VS. Michael Seals」從4場比賽中脫穎而出，成為ESPN年中賞的「最佳擊倒」。

▍最有前途拳手：Ryan Garcia

+ 4 + 3 + 2

在疫情全球肆虐下，美國新星Ryan Garcia 只在拳擊場上打了80秒的比賽：他在2月14日舉行的WBC Silver Lightweight 冠軍中，僅用了80秒便擊倒了對手Francisco Fonseca。這位1998年出生，年僅21歲的年輕拳手，目前職業生涯20戰全勝不敗，當中有17場以「擊倒」方式取勝，KO率高達85%。

雖然疫情減慢了Ryan Garcia 向世界冠軍邁進的步伐，但不難相信他在將來必定有機會踏足世界舞台。他的明星魅力遍及全球，吸引多達660萬人追蹤其Instagram，同時他的飛速進步使他迫近挑戰冠軍頭銜的邊緣。目前他在拳擊界最具競爭力的排名中，Ryan Garcia 分別在WBC 排行第三、WBA 排行第二、WBO 排行第二。

▍最佳難忘一刻：圍繞 Fury-Wilder II 的每一刻

最後，在ESPN 2020年中賞「最佳難忘一刻」的得主是「圍繞 Fury-Wilder II 的每一刻」。

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