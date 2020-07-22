【三浦春馬逝世】拳手江幡兄弟發文悼念　承諾會完成三人兒時夢想

日本男星三浦春馬日前於寓所自殺身亡，終年30歲。不少好友都在社交平台上留下悼詞，其中與三浦春馬自小認識的兩位拳手：江幡睦及江幡塁兄弟，便分別在IG貼出他們跟三浦的合照。 兄長江幡睦表示，自己仍然記得春馬用盡力微笑的表情。而弟弟江幡塁就寫道，他們三人之間的夢想與承諾，今後依然未變。

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冠軍孖寶

江幡睦及江幡塁乃孿生兄弟，1991年出生於茨城縣，並在2007年同時出道，成為職業踢拳選手。兩人同屬伊原道場。他們最初於K-1出賽，後來轉戰「新日本踢拳協會」的系列賽，曾分別獲得「世界自由搏聯盟」的雛量級（江幡睦）及超雛量級（江幡塁）冠軍頭銜。因此又被譽為「冠軍孖寶」（Champion Twins）。

上年除夕，江幡塁出戰RIZIN的大晦日大會，對手為「神童」那須川天心。當時與他一同出場的，除了有兄長江幡睦，還有他們兩人的兒時好友——三浦春馬。

三個人 一個夢想

江幡兄弟與三浦春馬乃小學同學，兩家人一直關係密切，長大後亦經常會親自為對方打氣。日前三浦春馬突然逝世，兩兄弟都分別在IG留下感言。

其中江幡塁表示，每次他上台比賽，春馬都會比他還緊張般握著他的手，讓他說不出的安心。現在春馬走了，他只充滿了悲傷和孤獨。然而就算春馬離開，他們三人之間的承諾依然不變，他們兄弟兩人將會繼續走下去，完成彼此的共同夢想。「讓我們心手相牽，再一起笑吧」。

江幡睦亦同樣提到，自初中開始，他們三人便懷抱著同一個夢想。此後大家都都在各自的領域上不斷前行，非常努力也很開心。直到今天，他依然清楚記得春馬用盡力微笑的表情。而他們三人的夢想仍然在路上，他希望大眾都可以繼續支持他們，亦不要胡亂揣測有關春馬的死因。

【點擊圖片，觀看江幡兄弟與三浦春馬的相處點滴，以及兩人的IG悼文】

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三浦春馬，願你安息。