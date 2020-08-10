Conor McGregor求婚｜看女友12年不離不棄　從潦倒拳手到世界巨星

俗語有云︰「每個成功的男人背後總有一個偉大的女人。」昨日MMA巨星Conor McGregor趁著女友Dee Devlin生日，向這位不離不棄支持自己12年的伴侶求婚。且讓我們回顧一下他們的愛情故事。

自從宣布退休以來，McGregor一直在與家人共度天倫之樂。這位愛爾蘭MMA巨星一直活躍在社交媒體上。最近，他在女友Dee Devlin 32歲生日那天，爆出了訂婚的消息。

「多麼美好的生日，我未來的妻子！」 Conor McGregor在他的Instagram上寫道。

無論愛爾蘭MMA超級巨星Conor McGregor到哪裡去，他的伴侶Dee Devlin都很少離開他的身邊。自2013年Conor一舉成名以來，他們已成為愛爾蘭最著名的情侶之一。

實際上，他們相遇始於2008年，當時Conor只是19歲的年輕人，夢想著成為冠軍MMA格鬥手。現在，差不多12年後，這對著名的情侶有了兩個孩子，分別是Conor Jr和Croia。現在他們的愛情長跑即將來到新一篇章，且讓我們回顧一下他們的愛情故事。

▍相遇於Conor 19歲那年

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來自都柏林沃金斯敦的Dee於2008年左右，首次遇到剛出道不久，剛剛全職追求他的MMA夢想，籍籍無名的Conor McGregor。Conor在2017年的《Late Late Show》中，透露了他們第一次見面的方式。

他說：「我們在某個朋友的聚會上相遇，然後在社交媒體上有些聯繫，在帖子中互相讚好一下，然後又互傳一下信息。」節目主持人Ryan Tubridy向他詢問了他使用了哪種社交媒體後，Conor 表示是「Bebo」。

在接受《VIP》雜誌訪問時又說：「我當時邀請她過來，我們才開始聊天。她看起來像一個好女孩，而我也喜歡好女孩。」而Dee 亦承認當時已對Conor 產生好感︰「我想是的！他很有趣-他總是讓我開心，並使我發笑。」

▍踏入UFC舞台一嗚驚人

Dee 對於Conor 職業生涯早期及崛起﹐，發揮了重大的影響。2013年4月，Conor 終於在UFC首次亮相的比賽中，贏得了60000美元的「當晚最佳KO」獎金。直至2015年5月，Conor 在UFC 五連勝的姿態下，成功擊敗Chad Mendes，贏得UFC Featherweight 暫代冠軍的頭銜。

在與「MMA Fighting」訪問時，Conor 公開了女友Dee對他生活和成功的重要性。他說：「我的女朋友從一開始就一直陪伴着我。在整個職業生涯中，她一直為我提供幫助。如果不是她，我可能不會是今天的樣子。」他補充說：「多年來我的女友非常努力，當我幾乎一無所有時仍然對我不離不棄。我只有那個曾告訴她的夢想。」

Conor came from humble beginnings, there was a time where he couldnt afford a walkout song. Who knew then hed become UFCs biggest star. pic.twitter.com/DzpDlogQuq — RUKUS (@MikeyRukus) October 1, 2016

當年Conor 到底潦倒成怎樣？就是當Conor 於2012年贏得Cage Warriors Lightweight冠軍時，他竟然連支付250美元的出場曲版權費亦十分吃力。甚至連Conor 在出戰UFC首秀前，他還要領取政府180歐元的社會福利金，才可以支付出戰所需開支。

對於我來說，能夠不用再上班，給她想要的一切，和她一起環遊世界便讓我感到驕傲。這個夢想讓我繼續前進。我們在一起已經很久了。她和我一起經歷了一切。 Conor McGregor

▍越過高山低谷

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當Conor McGregor 於2015年12月以僅僅13秒擊倒時任冠軍Jose Aldo 後，他終於奪得了真真正正的UFC Featherweight 冠軍。當時Dee 便在八角籠中雙臂緊抱著自己一直支持的男人，這亦成為UFC最令人難忘的經典照片之一，她當時在Instagram上分享，寫道：「言語無法形容！」

而當2016年3月Conor首次輸給Nate Diaz 時，Dee 亦在他的身旁，使他確信「一切都好，一切都好」。這使Conor 在數個月內重新振作，在「二番戰」中擊敗了Nate，然後再接再厲於12月擊敗Eddie Alvarez，成為UFC史上首位同時獲得不同量級冠軍的人。

▍兩個小生命的誕生︰小Conor及女兒Croai的出生

Conor McGregor 一家大合照。（網上圖片）

在Conor 還沒有成為冠軍之前，這對伴侶透露了他們的好消息，一個新生命即將來臨。在戰勝Alvarez 後，他在賽後新聞發布會上說：「明年年初我將會成為爸爸。」他補充道：「我中招了！」（原文︰I’m crapping my jocks！）

在2017年5月6日，Conor Jr 於都柏林出生，從那時起這對伴侶再也不在社交媒體上「出雙入對」，而是「三人行」了。及至2019年1月2日，女兒Croai 出生，Conor 跟Dee 已是兩名孩子的父母了。

最後恭喜Conor 跟Dee 有情人終成眷屬，揭開二人愛情的新一篇章。

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