【UFC】Rakic「斬樹」般低掃狂攻獲勝　Smith 指決定錯誤或轉量級

星期日舉行的UFC Vegas 8 中，Aleksandar Rakic 壓倒性擊敗幾個月前的護妻女拳手 Anthony Smith ，更有餘力在比賽完結前七秒慶祝，但現場無觀眾，那又是為誰人慶祝？ 敗陣的Anthony Smith則表示自己要好好想想量級問題......

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Aleksandar Rakic vs Anthony Smith

Aleksandar Rakic 在比賽中以低掃及摔跤技術，壓制了過去的冠軍挑戰者Anthony Smith。Aleksandar Rakic 的低掃在比賽中的效果明顯，多次像「斬樹」一樣「斬」中對方前腳，更試過以此擊倒Anthony Smith。除了低掃外，Rakic亦展示了其摔跤優勢，在地面上打擊著Smith。在比賽中雖然Smith亦有試過反撲，以Overhand 擊中Rakic，但都被Rakic即時接近並以摔跤化解。

最終Rakic以30-26、30-27和30-27的比分勝出，並把戰績提升至13勝2敗。相反，Smith則跌至33勝16敗，亦處於兩連敗中。

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完結前七秒向空座位慶祝

比賽完結前七秒，Rakic 突然從上位站起來，並向著空座位慶祝。或者大家對於「向空座位慶祝」此事「見慣見熟」，但外國應該仍未習慣。在賽後訪問中，有記者就問到他為何這樣做，Rakic 回答：

我喜歡表演一下，但只有當我應得的時候，我認為這次我應得......我看到時鐘，好的，還剩七秒鐘，所以我站起來慶祝一下。因為比賽那時已經完了了，他已經完了。 他甚至不想站起來，當然最後還是站起來了。 這是搏擊比賽，但我們也想為觀眾提供一些表演。

Aleksandar Rakic (-267) gets it done. ✅



He sweeps the judges scores to win via unanimous decision.



pic.twitter.com/vsTjBuNQVx — The Action Network (@ActionNetworkHQ) August 30, 2020

但因為現時現場就只有工作人員，一個觀眾都沒有。Rakic就解釋是為了在歐洲和出生地奧地利的支持者而慶祝。於上場比賽，Rakic以分歧判定敗於Volkan Oezdemir 拳下，一直覺得不是味兒，這場一面倒的勝仗就令他一吐烏氣。的確，這場比賽展示了Rakic的能力，他相信此表現已足夠為他贏得挑戰冠軍的位置：

今晚我表現出色，我想我已是冠軍挑戰者。但是，如果UFC 我先打一場5 回合的比賽，這也可以。我已為三回合的比賽做了準備，但是今晚我表現出色，我可以再多打兩回合。

【Twitter上有少人都為Rakic的勝利感到雀躍】

Anthony Smith：我是時候再好好考慮量級了

幾個月前奮力護妻女的Anthony Smith 這次再次落敗 ，他表示自己比賽時的決定有誤：

我從一開始就保持在踢擊距離內，現在看起來很愚蠢。他天擊了我的前腿，然後我們進入了摔跤距離，我感覺倒是還好。他非常蛋壯。 所以我就處於劣勢位置，但那並不是什麼非常不好的地方，只是他的控制很堅固，我無法製造任何空間。 我想我最大的劣勢就是他又大又壯。

在不同位置我都試盡了所有人方法，但有一些就是難以完成。我把他壓在籠邊，我拿到他的腿，我想把他摔倒，但他太強壯了......我覺得我們是兩個量級

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Anthony Smith 本來是在185磅中比賽，但在2018年6月後就升重到205磅作賽，而且拿到了三連勝，更成為冠軍挑戰者，可惜最後敗於當時冠軍Jon Jones之下。

Anthony Smith解釋說自己受到的威脅其實不多，就是不夠力量去抗衡或站起來，但亦讚賞對方做得很好。但就算要回到185磅，這也不是易事：