【黑夜之神】蝙蝠俠誕生81周年　細探披風下的神秘武術世界

昨日（9月19日）是DC漫畫官方的「蝙蝠俠日」（Batman Day）。自1939年面世以來，蝙蝠俠一直都是世界上最受歡迎的超級英雄之一。他絲毫沒有超能力，身體也沒有任何改造部分，卻能夠晉身成為「正義聯盟」的三巨頭之一。靠的除了是一身裝備和智慧，高超的武藝同樣是不可或缺。 藉著「蝙蝠俠日」的周年紀念，【武備志】便跟大家稍稍回顧一下蝙蝠俠在不同時期的武打風格，看看這位黑暗騎士如何在危機四伏的葛咸城，奮戰81年！

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蝙蝠俠也要打功夫？

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▍花花公子與超級英雄

蝙蝠俠首次登場於1939年5月的第27期《偵探漫畫》（Detective Comics）。為了承接超人系列的成功，國家聯合出版社（National Comics Publications，即DC漫畫的前身）希望出版更多超級英雄的漫畫故事。漫畫家Bob Kane遂與拍檔Bill Finger聯手，以花花公子作為角色背景，再融合其時的流行文化象徵，如黑俠梭羅（Zorro）及《歌聲魅影》裡的「魅影」等，最終創作出蝙蝠俠這個角色。

早期的蝙蝠俠故事跟一般警匪片無異，他會用槍械擊殺賊人，身處的城市亦為紐約。後來Bill Finger為了塑造蝙蝠俠的個人特色，決定創作出葛咸城（Gotham City）這個充滿罪惡的虛構城市，並在《偵探漫畫》第33期交代了蝙蝠俠因父母慘死，而穿上披風的心路歷程。其後編輯部明令，如非特殊情況，蝙蝠俠不得殺人和用槍。蝙蝠俠以肉搏為主的格鬥風格，便是由此奠定。

往後八十年間，蝙蝠俠隨著時代發展歷經了不少變化。他曾經上戰場與美軍一併對抗納粹，又試過在60年代的電視劇集中，跟羅賓搭檔走詼諧路線。及至80年代，蝙蝠俠才再次成為我們熟悉的「黑暗騎士」，直到今天依然是世界上最受歡迎的超級英雄之一。

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▍充滿東方味道的武術修行

在這八十年漫長的生涯裡頭，蝙蝠俠的武術技巧亦出現了不少變化。再加上要將他描繪成採納百家的武術天才，故此很難將蝙蝠俠的武打風格劃一而論。但某些特定的元素，卻是貫穿著整個系列。其中最為明顯的一環，便是濃厚的「東方色彩」。

無論是那個版本的蝙蝠俠，只要牽涉到他求藝的情節，就少不免會提到他曾經流浪到東方國家，追隨「世外高人」習武。就算不直接觸及他早期的心路歷程，亦總能在敍事的過程之間，看到他跟東方武術的各種連繫。

例如在1993年的動畫電影《蝙蝠俠：鬼影之戰》（Batman: Mask of the Phantasm）中，便出現過一幕Bruce Wayne研習空手道的劇情。另外按照New 52的漫畫設定，Bruce亦曾經去到喜馬拉雅山山脈，拜入一個名為松田師範的日本武士門下，學習劍術以及各種瑜珈內煉之法。甚至在故事設於遙遠未來的《蝙蝠俠：未來任務》（Batman Beyond），當滿天都是飛行汽車之際，年邁的Bruce都依然是著令徒弟Terry McGinnis，去到老朋友Kairi Tanaga開設的神秘道場，學習日本武道。

蝙蝠俠系列對東方武術的情意結，很大程度與角色本身的設定有關。雖然在DC的世界觀裡，蝙蝠俠已經成為了無人不識的存在。但行事低調，以隱密所帶來的恐懼擊垮對手，卻始終是蝙蝠俠最核心的戰鬥方式。而這種肅殺的神秘色彩，正好與坊間（尤其是上世紀的歐美社會）對東方武術的想像不謀而合。將兩者結合起來，自然就可以產生一種超越現實世界的感覺，令蝙蝠俠的形象變得更加強大。

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▍忍術 KFM 中國武術

亦是由於「神秘感」之故，所以在諸多東方武術流派中，尤以「忍術」最受製作方青徠。Christopher Nolan所拍攝的蝙蝠俠三部曲，便開宗明義表示Bruce曾經上到雪山之巔，跟Ra's Al Ghul學習忍術，某些中文翻譯亦直接將Ra’s Al Ghul譯成「忍者大師」（其實按原著設定，Ra’s Al Ghul是中東人，他的名字實為阿拉伯語，解作「惡魔之首」）。事實上，從蝙蝠俠的常用武器，如蝙蝠鏢（Batarang）、煙霧彈等，亦可以看出他的裝備，基本上就是以忍者的工具為藍本。

當然，為了增強視覺效果，蝙蝠俠不可以單靠隱密行動，一下子擊敗敵人。於是乎在近年的作品中，不同製作組都嘗試為蝙蝠俠增添更多近身格鬥的內容。Nolan便是以新型自衛術Keysi，設計其三部曲的動作場景。

按照官方組織Keysi World的網站介紹，Keysi最早可以追溯到1975年。其時它的創辦人Justo Diéguez正在教授Kali、截拳道、拳擊等不同武術。在1975至1980年間，Justo Diéguez開始將他的半生所學整合提煉，塑造了Keysi的原型：

而在2015年的動畫電影《Batman vs. Robin》中，觀更可以看到不同中國武術的影子，如詠春、八極、醉拳等。雖然電影裡並沒有明言，蝙蝠俠是使用這些武術，但對一眾功夫電影迷來講，相信已經非常有共鳴：

2015年動畫電影《蝙蝠俠大戰羅賓》，蝙蝠俠跟殺手集團「利爪」展開決戰，途中用上了大量中國武術招式，詳情可參與【武備志】撰寫的文章《蝙蝠俠也要打功夫？》。（圖片擷取自http://bit.ly/2ljdDz6）

雖然現實中並沒有超級英雄，但他們敢於犧牲、為社會公義挺身而出的精神，卻永遠能夠觸動普羅大眾。而蝙蝠俠那種兼具神秘感與血淚的形象，就更加為他增添了無窮魅力。

在此謹祝各位蝙蝠俠迷Batman Day快樂，正義長存！

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