Bellator｜拳手上次斷腳要休息一年　今場手肘脫臼照贏比賽

正所謂「坎坷過後有艇搭」，更何況是連續兩次「坎坷」。上場因低掃被擋而斷腳的Albert Gonzales，這場比賽則被對手以十字固鎖死，手肘也脫臼，但是最後居然可以贏得比賽，認真神奇。

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Bellator 249 Kastriot Xhema VS Albert Gonzales

MMA 賽果本來已經難以預料，經過今日後又進到更高層次。

Kastriot Xhema 在第二回後的最後時刻，以十字固鎖定了今天主角 Albert Gonzales，而且降服技已深入到能看到Gonzales的手肘脫臼。

💪 There was no quit in @Big_Gonzales during the #Bellator249 Monster Energy Prelims tonight.



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👀 https://t.co/CofxNVnYth pic.twitter.com/79UFIqJaLY — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 15, 2020

只是，Gonzales並沒有拍蓆投降，但不知道是想忍到回合結束，還是那個姿勢連蓆也拍不到。無論如何，Gonzales的右肘都脫臼了，這場比賽也因此將要結束，因為賽會肯定不會讓斷臂選手繼續比賽。

但驚人的事情發生了，Gonzales並未投降，而對手Xhema卻把所有力氣都放在剛剛的降服技上。在醫生未去檢查Gonzales的右手前，Xhema就因自己體力透支而棄權，結果Gonzales就獲得勝利。

最終賽果Gonzales以「棄權」TKO獲得勝利，就因為他回合完結後沒叫痛也沒叫停。現時Gonzales的戰績為2勝2負，但他受的傷卻不是一個普通新手這麼少。

上年9月斷腳

Albert Gonzales 上場比賽發生在2019年9月的Bellator 226，當時他的對手是Tyson Miler。在一次低掃被擋後，他的右小腿即時斷掉（就像Anderson Silva那樣），非常恐怖（下有斷腳片段，請留意）：

Tyson Miller vs Albert Gonzales Bellator 226 Post-lims ends in nasty leg break pic.twitter.com/7WhxecwTF9 — Main Team (@MainTeamSports) September 8, 2019

結果經過一年休養，今次回到賽場就手肘脫臼。

拳證可以停止比賽嗎？

回到Bellator 249，有人指出拳證在看到脫臼時就應停止比賽。其實大部份情況下，看到有脫臼情況，拳證也會即時停止比賽，甚至在未看到明顯傷勢，假如有選手因痛楚而大聲叫喊，拳證也是可以停止比賽的。因為保護拳手是拳證其中一個重要責任，所以只要拳證認為一方未能繼續，他也有權力去停止比賽。

這次未有停止，可能是拳證在該雙手交差的姿勢下，未能判斷手的情況。至於為何Xhema棄權，就有人打趣指，假如把對方弄至脫臼對方也繼續，大概也沒什麼可以繼續做，那充唯有棄權了。

總之，MMA真的是奇蹟之地。