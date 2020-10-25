UFC 254｜Khabib苦挺喪父之痛擊敗Gaethje　崩潰淚灑籠中宣告引退

UFC 254 在香港時間10月25日凌晨時份於阿聯酋阿布達比舉行。重點賽事當然落在UFC 輕量級冠軍爭奪戰，由冠軍Khabib Nurmagomedov（28-0）對上暫代冠軍Justin Gaethje（22-2）。 到底Khabib 能否克服喪父之痛，再次擊敗強敵，打響跟GSP 的夢幻對決呢？抑或是Gaethje 成為首位在八角籠內擊敗Khabib的男人，中斷小鷹長達2年的制霸呢？

這場被譽為本年最令人期待的大戰，其中一個令人關心的問題是Gaethje的摔跤水平究竟能否阻止Khabib的摔技，畢竟阻不了Khabib的摔技，其實比賽就已「放入雪櫃」。

在此先簡單說說Khabib的慣常策略：先以重拳或其他重擊（如飛膝）給予壓力，當對手退到籠邊後下潛衝前，嘗試用雙手刈，或右手拿到Underhook ；假如左手也拿到Underhook，則使用與熊抱（Bodylock）相關的上身控制摔技；假如左手反被對方拿回Underhook，變成每人一邊Underhook，也可利用對方的Underhook作出摔技；對方轉背時，就向後拖或向前推把對方帶到地面。

Khabib之所以能夠制霸輕量級，跟其頂絕的地面壓制能力有直接關係，說他是目前UFC的摔跤代表亦絕不為過。

Justin Gaethje的比賽向來緊張刺激，若不是他KO對手，就是被對手KO，絕對令人期待他與對手拳來腳往的時刻。現時戰績22勝2敗中19 KO勝的Justin Gaethje，他其中一項令人注目的技術，正是低掃。在他目前爲止的比賽生涯中，他有3場比賽是以低掃終結賽事，而在其他的比賽中都能見到他以低掃為對手帶來很大的傷害。

▍Khabib苦挺喪父之痛擊敗Gaethje 崩潰淚灑籠中宣告引退

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第一回合，justin 先以一記內側低掃打開戰局，然後他不斷遊走，完全不給Khabib 任何摔抱的機會，但Khabib 仍然保持耐性未出一拳。在1分15秒左右，Justin再次以重低掃擊中Khabib，Khabib馬上開火還擊。在兩分鐘左右，Justin再重踢Khabib 前腳，今次Khbib 趁機抱住Justin 踢擊腳施展抱摔，但被Justin 巧妙化解。

Khabib有見Justin 以低重心防守自己的摔抱，Khabib 馬上改變戰術，打出膝擊作進攻，並持續高強度壓迫Justin，使其不斷後退來打斷他的打擊組合及節奏。到3分25秒左右，Khabib 更衝前飛膝險些擊中Justin。自此之後，Justin便不再低重心防摔，轉為以拳擊輸出搏拳。到第一回合尾段，Khabib 成功搶得今次比賽首個摔倒，並搶到騎乘位置試圖轉以十字固降服。可惜時間不足，未及完成便回合完結。

第二回合，Khabib 繼續搶佔主動，一開始便打出拳腳組合，而Justin 明顯體力下降，反應有點變慢。在佔優情況下，Khabib 在1分10秒左右搶得摔倒，然後馬上進佔騎乘位置，再轉成S-mount，貌似像第一回合的十字固一樣，卻轉成三角絞鎖緊Justin。Justin 猛摔一下掙脫不了後便馬上拍蓆投降，但裁判卻察覺不到，最終這場大戰以Justin 失去意識告終。

（圖片擷取自︰SPORF Twitter）

Khabib 一直苦苦忍耐喪父之痛，最後在父親不在身邊下首次完成賽事，把勝利獻給天上的父親。比賽終結後Khabib 終於不用再壓抑情緒，馬上在八角籠中崩潰放聲痛哭。

"I promised my mom this is going to b my last fight."@TeamKhabib announces his retirement frm MMA.💔

"This was my last fight. No way I can come here without my father.I promise it''ll be my last fight. If I give my word, I hv to follow this."pic.twitter.com/CR28OEsEoL#UFC254 — Team Khabib The Eagle 🦅 (@teamkhabibeagl3) October 24, 2020

賽後訪問中，他再次感謝父親為自己帶來的一切。他又透露母親曾不允許他在沒有父親的情況下出賽，但Khabib 卻表示要親自完成這場最後的比賽來獻給父親。語畢，Khabib 便宣告這場是他最後一場的UFC 比賽，他將從此引退，以29-0的成績退出。他又要求UFC 把自己列為P4P 首位，因為自己已經證明自己實至名歸。

他又寄語對手要珍惜每一天，因為你不會知道明天將會發生什麼事。

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

曾敗於Khabib 手下的Conor McGregor 事後對Khabib 父親表示尊重，並表示自己會「繼續下去」，未知是否暗示自己將會...

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