【一秒拳王】趙善恆、周國賢日操六個鐘　輸贏外毋忘踏擂台初衷

一念三千，生活中的一念心起，都會改變我們的命運。倘若一個人有預早知一秒的能力，這個奇妙的異能用於爭分奪秒的擂台上，這個人會是怎樣面對擂台比賽？他的人生又會如何？？繼《夠殭清道夫》後，趙善恆（恆仔）對此問題心起念動，這讓他創作了《一秒拳王》這個故事。 文、攝：賴家俊 劇 照：環球影業（香港） 髮型/化妝：Kylah Chan Makeup and Art 場 地：RisingStar Muaythai Gym

「拍攝《夠殭清道夫》那段時間感到很有壓力，發現銀幕上所有事都和每一秒的決定有關，每一秒的影響都很大。」

如是者，那時候這個「一秒」的念頭一直縈繞著恆仔的思緒。拍攝《夠殭清道夫》後，恆仔發覺身體轉差，自己並不習慣長時間的工作，他下決心做運動練跑步，在跑道上大汗淋漓馳聘之際，一邊聽著電影《Rocky》的音樂，一邊思考「一念」與「改變」的命題。結果恆仔為了做研究而學習打拳，他向師傅請教一秒預知能力打拳有用嗎？師傅馬上說：「當然有用啦！一秒打幾個Combo啦！」

將訓練心得融入創作

一秒影響之大，讓做人處世應更想清楚才去做！

訪問時，筆者不禁就看試片時的感覺問了一句：「戲中這個擺架，讓我想起Mayweather！」恆仔聽畢微微一笑。

為了拍攝效果更逼真，恆仔一邊學拳一邊做研究。開拍前，他和周國賢、張建聲等眾演員以拳手方式受訓，每天操逾六個鐘，打擊影、練步法、操器械，每次完成一組後再來一個新循環﹐笑中有淚。大家除了比成果，也會比較哪個吃得夠清？哪個三餐最少油？

訓練期間每晚開會，恆仔嘗試將學到的拳擊新事物放在創作中，與團隊商討怎樣呈現。「有次師傅教我用腳掌發力，更用棍掃我迫我跳，跳不到就打！我突然想到，好像沒太見到有拳擊電影提及要注重腳掌發力這一點。」在與動作指導討論後，他在電影中加入了一個訓練腳掌發力的訓練情節。

除了學習如何做一個拳手外，恆仔比其他角色多了一個身份，他要學習如何做「教練」。他在電影中擔任教練，要手把手和學生對練，要演得好整以暇，從容不迫，當中扼手靶如何用腰和腳發力都有講究，所有細微處都有學問。

拍攝所有成果都是日積月累而成，這讓恆仔迷戀上每個拍攝，每次費盡心神的完成當天拍攝，但卻讓人甘之如飴。「世界無做到或做不到，當初想不到可上到擂台，想就練，朝一個目標做。」就如很多運動一樣，所有成果都是靠一秒一秒累積。

【電影《一秒拳王》劇照及幕後花絮】

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會為喜歡的事堅持下去

很多拳擊電影，拳手在擂台上都是拼過你死我活。電影中有一段對白，大意是指拳擊自古以來是為了防衛生存而出現，但到了現今世代，為怎麼還要學拳、打擂台？

「比賽規矩是要擊敗對方，但這是最重要嗎？萬一輸了是不是不再打？你若是喜歡一件事便會堅持下去，失敗了便讓自己下次再來吧！」

不論創作音樂和電影，恆仔深信信息先行，每次都有些說話想向觀眾說，這亦是他創作的動力。由《夠殭清道夫》到《一秒拳王》，他有千言萬語想向觀眾說。訪問尾聲，恆仔以這席話道出衷情：

「讓自己每次做得更好，一次比一次進步。人生和擂台也是一樣！」