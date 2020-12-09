加州男救狗抓喉揮拳力戰350磅巨熊　徒手搏猛獸九死一生勿亂試

養狗的朋友未知在平時放狗的時候，狗狗遇到危險，大家即時會有怎麼反應？在美國加州，一名男子為了救他的愛犬「Buddy」，便以抓喉和揮拳迎戰350磅巨熊！

據外媒報道，在美國感恩節前一天（25日），男子Kaleb Benham一如往常和Buddy在內華達州的家外玩耍，他突然聽到一聲咆哮聲，看到一隻熊把Buddy咬在嘴裡。

「我聽到咆哮聲，向下看大約75-100英尺，那隻熊在咬著牠的頭。」

Benham當下即時反應是要救「自己的孩子」，並奮不顧身徒手迎擊那隻有350磅的巨熊，他向巨熊施展抓喉，朝熊臉上連續施拳，迫得牠鬆口放了Buddy離去。

雖然Buddy大命逃過熊口，但傷勢嚴重，仍然有生命危險。因為新冠疫情影響，當地附近的獸醫院已經關閉，Benham要把Buddy送去更遠的醫院接受治療。最後在手術治療後，Buddy頭部縫上針線，三小時後已可回家過感恩節，Benham在整個假期都陪伴牠的寵物休息。

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自這次襲擊後，這隻巨熊仍然有好幾次回來事發地點。Benham認為熊人是想取回獵物，暫時未有方法可以讓這隻熊離開他們這區。

赤手空拳迎擊三百多磅的巨熊，未遇到巨獸反撲實屬罕見。但愛狗之心，讓狗主不惜以命相搏，救回愛犬一命。

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC — Anna Giles (@AnnaGilesTV) December 4, 2020

之前在網上流傳兩幅插圖，第一幅是人類幻想如何徒手打贏巨熊，接著下一幅便是這個人現實中是會死於熊口之下。我們人類的搏擊動作是用來對應人類，並不是用來設計制服其他動物，因此如今次救狗事件成功實屬萬幸，現實情況是九死一生，所以大家應該以保障自己安全前提下設法營救，否則很有可能人狗俱傷。

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