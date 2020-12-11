Cyberpunk 2077｜刀勾臂合一的螳螂刀　現實中有同名的奇門兵器？

《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）經過數次延期後終於在昨天推出。這個關於「數碼龐克」的遊戲，身體改造與科幻武器當然是兩大賣點。其中一個武器加身體改造，就是在機械雙手加裝名叫「螳螂刀」的摺疊機關鐵刃。現實中亦有「螳螂刀」，而且還是奇門兵器，有趣的是它也有機關。

荒坂的「螳螂刀」(Arasaka Mantis Blade)

荒坂(Arasaka) 是《Cyberpunk 2077》內的一個巨型企業，亦是個武器製造商，「螳螂刀」正是其中一件「產品」。

「螳螂刀」植入於前臂內，不伸展時可摺疊隱藏。 在其伸展狀態下，「螳螂刀」的形狀就如螳螂前肢，可以作出斬、刺、勾等的動作。「螳螂刀」通常會左右手各一把那樣使用，可作近戰武器，又可以用來爬牆。

雖然是幻想武器，但都不禁令人質疑這種「手臂延伸」武器究竟如何比手持武器好。例如《鐵血戰士》中血獸的Arm Blades（就是手臂那個爪)，揮動角度就不如手握短刀靈活。但這種「螳螂刀」因為有關節，可以自行做出前刺、下劈等動作，而不需要靠雙手或身體移動才能攻擊；隱藏設計也利於暗殺或冷不防突襲使用。

另一個好處大概就是這種兵器不會「脫手」，因為武器就是手，「兵器脫手」就真的代表「整隻手不見了」。

現實的「螳螂刀」: 紅拳的螳螂刀

血獸Arm Blades設計類似我們人類的Katar或Bagh nakh(兩者為印度兵器，前者類似中國袖中刀，後者為印度虎爪)，「螳螂刀」的設計應該真的是來自螳螂。不過，中國的確有「螳螂刀」這種奇門兵器，而且起碼有兩種。

首先如網上尋找「螳螂刀」，就會找到一位老師博用形狀像螳螂前臂，而且有機關使前端可動的雙刃打套路的片段。按片段描述，這位老前輩是傅天保老師，習陝西的「紅拳」。

按維基語，紅拳是中國傳統武術的一種，因發源於陝西盛行於關中，又被稱為「陝西拳」、「關中拳」。紅拳歷史悠久，起源可追溯到秦朝，成型於元明，至清朝廣為流傳，在陝西之外又被稱為「（潼）關西拳」。

因為未有找到相關應用方法，所以只能作猜度一下。「螳螂刀」揮動時似雙短刀（外加一些類似螳螂的動作），像螳螂「鋸齒」也可以勾著對方的兵器；刀前端有機關，可以做出勾的動作，但就不知道力度，不過假如對方的兵刃貼身然後用刀防禦，彎曲的勾就可以越過對方的兵刃刺中對方。

同時，有機關的兵器是否會較易損壞？會否在硬碰下飛脫零件？當然，奇門兵器的樣子有時會有其美學考慮，不一定只以實用為主。

其他現實螳螂刀

另一種螳螂刀則是戴氏心意拳的「螳螂刀」。從網上圖片看到，外型有點像子午鴛鴦鉞，但就只有一邊：

按《戴氏心意原傳拳械功法》一書， 「螳螂刀」是歸於「戴氏心意刀」一章，而不像鐵筷子、蛾眉刺、閉穴橛等奇門兵器一樣自立一章，由此可見用法應該如雙刀。

另一種「螳螂刀」則是不那麼「特別」，那就是不同螳螂派中的單刀。以下的片段中指為「太極螳螂」中的「螳螂刀」：

其中一個特點是握刀的姿態：雙手像抱拳禮那樣握刀（一手握刀，另一手抓住握緊的拳頭)，有說這種握法在中式雙手刀劍套路中很常見，但感覺上用不了左手的槓桿發力，如柄太長也可能會打中自己。假如有讀者熟知這種握法，也能分享一下這種握法的優點。