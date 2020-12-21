Canelo 以小勝大擊敗巨人Smith　壓倒性勇奪WBA WBC金腰帶　

久違一年後，Canelo再次展示其驚人的拳擊才華，在剛剛的比賽中以小勝大無視16厘米身高差異，擊敗英國拳王Callum Smith，一舉奪得WBA及WBC兩條超中量級超級腰帶。 到底什麼才可以擋住Canelo的進擊腳步呢？

▍以小勝大無視16厘米身高差 Canelo 反如巨人般輾壓對手

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Canelo Alvarez（54-1-2, 36 KOs）早前被權威拳擊雜誌《The Ring》認定為「P4P」第一名。他曾奪得四個量級的世界拳王（Light middleweight、Middleweight、Super middleweight、Light heavyweight），接連擊敗Shane Mosley、Austin Trout、Erislandy Lara、Miguel Cotto、Gennadiy Golovkin、Daniel Jacobs及Sergey Kovalev等好手。

今次會是Canelo自去年11月擊敗Sergey Kovalev後的首場比賽，對上WBA「超級」超中量級冠軍Callum Smith，爭奪WBC和WBA兩個拳擊組織的超中量級冠軍。

賽事的看點在於Canelo 如何克服跟Smith之間的巨大身高臂展差異，而Canelo透過比賽狠狠地賞給拳迷一記耳光：Canelo的強大是擋無可擋的！

儘管Smith 具有16厘米及19厘米的身高臂展優勢，但在比賽狀況看來Canelo 才是「巨人」的一方。Smith 從頭到尾都無法有效阻止Canelo的攻勢，亦無法對Canelo 作出具威脅的攻擊。

我擁有信心，我從來不想落敗。我來這裡是為了取勝，但這今晚不是屬於我的。今晚他表現出色，結果十分公平。我的手臂酸痛，我可能超出了體重分配。我沒有以前那樣佔據主導地位，但是這沒有藉口。他今晚是更好的一方。 Callum Smith

儘管Smith 能夠打得更遠，但他被Canelo 迫得不斷後退，並未能採取冒險的打法去傷害Canelo。他們之間的速度差異十分明顯，但是Smith也被Canelo的才華和搏擊智慧壓倒下去了。

Canelo是個聰明的人。他設置了一些陷阱，使您不斷思考。在你發現之前，他就出現在那兒。他值得我讚他「聰明」。他的刺拳在矮個子當中相當優秀。他的防守也很好。他很難被清脆擊中，他正是我想像般那樣。 Callum Smith

相反，Canelo 不僅在比賽中從未遇到麻煩，而且他輕鬆地擺脫了Smith 7英寸的巨大優勢，並步步進迫地把Smith 釘在繩邊，再以上勾拳和及右重拳的組合撕開Smith的防守。

在數字統計上更能突顯出Canelo 壓倒性的優勢，他以高超的擺頭及拍擋卸開Smith 的攻擊，更完全打破Smith的防守。Canelo 的共擊出494拳，命中率高達43.3%，而Smith只有18.4的命中率。另外重拳中，Canelo 220記有126記命中，但Smith 只有55記命中。

經過12回合後，Canelo 以「一致判定」（119-109，119-109，117-111）獲得勝利，一舉奪得WBA及WBC兩條超中量級超級腰帶。

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