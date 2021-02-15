兵車戰有學問　為何兵器打橫放對泥淖戰不利？│中國古代衣食住行

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-02-15 04:12

【武備志編按】本文節錄自許嘉璐《中國古代衣食住行》〈兵車〉一節，本選節談及古代兵車在戰場上的各種用途、形制種類和車上的陳設。在古代，兵車除了用來衝鋒陷陣外，亦有用來在休戰時圍陣防備外來偷襲。而文獻中兵車上的武器擺設，亦涉及了不同武器用具的記載。值得留意的是，相比交通用的一般馬車，用在戰場上的兵車，其戰馬一般會披上鎧甲（介馬），這點在常見的兵車插圖中較少提及。

（五）兵車

上文說到過，兵車古稱戎車，因為戎是古代兵器的總稱，就跟戎馬是軍馬，戎服是軍服，戎行是軍隊一樣。

在上古，貴族平時乘的車子遇有戰事就開上戰場，兵車與一般車子沒有甚麼區別。但拉車的馬在打仗時要披上鎧甲。《左傳．成公二年》：「齊侯曰：『余姑翦滅此而朝食。』不介馬而馳之。」在這次戰鬥中不介馬一事被特別記下來，即因為平時一般都要「介」，齊頃公太輕敵急躁了，因而破例。同時，兵車上要放武器如弓、矢、戈等，因而車上有橐、弢等盛武器的容器。《左傳．成公十六年》：「〔楚共〕王召養由基，與之兩矢，使射呂錡（晉大夫），中項，伏弢。以一矢復命。」又：「石首（晉大夫）曰：『衛懿公惟以不去其旗，是以敗於熒。』內（納）旌於弢中。」弢本是盛箭的，當然也就可以放旗。《左傳．宣公十二年》：「晉人或以廣（兵車）隊（墜，指陷入泥坑），不能進，楚人惎（教導）之脫扃；少進，馬還（旋），又惎之拔旆投衡，乃出。」扃是兵車上擱置兵器的橫闌，兵車既陷於泥淖，橫木增加阻力，去掉扃後仍不免原地打轉，是因為旗子兜風，抵消了馬力，因此楚人又教晉人把旗平倒在車衡上。扃、旆都是兵車必備之物。

在古代兵車上，不同崗位士兵各有其職。(網上圖片)

在古代兵車上，不同崗位士兵各有其職。(網上圖片)

古代兵車上都有旗，種類、名稱繁多，不能細述。旗與鼓是指揮作戰的信號，因此主帥的車上必有。《左傳．隱公十一年》寫鄭伐許，「潁考叔取鄭伯之旗蝥弧以先登。子都自下射之，顛。瑕叔盈又以蝥弧登，周麾（揮）而呼曰：『君登矣。』鄭師畢登。」蝥弧是鄭伯旗的專名，大概各國諸侯、大夫的旗都有特殊的徽志。以旗麾軍而師畢登，可見旗在戰鬥中的作用。潁考叔「取」旗，即從車上拔取。又《莊公十年》：「公將鼓之，〔曹〕劌曰：『未可。』齊人三鼓，劌曰：『可矣！』」鼓為進軍的號令，旗的具體作用大約主要是讓全軍看到將帥所在的位置。

古代軍旗各部件的名稱。(網上圖片)

古代軍旗各部件的名稱。(網上圖片)

與平時乘車相反，戰車不求其舒適，而求其輕快，因而沒有車蓋、帷幔之類。

行軍過程中兵車還有一個特殊的用途：宿營時用車圍成圓圈，以防備敵人的偷襲或野獸的侵擾。銀雀山漢墓竹簡《孫臏兵法》：「車者，所以當壘〔也〕。」《三國志．魏志．武帝紀》：「連車樹柵，為甬道而南，既為不可勝，且以示弱。」「連車」，也就是用車為營，「不可勝」，說明這種自衛方法不易擊破，「示弱」，即讓軍隊躲在裡面好像不敢出戰。營壘之門，就是車所圍成的圓周留有缺口，並把兩輛車的轅相對而向上斜立，形成門形。因此軍門又稱轅門。王昌齡《從軍行》五：「大漠風塵日色昏，紅旗半捲出轅門。」這種方法來源甚古。《史記．五帝本紀》：「〔皇帝〕遷徙往來無常處，以師兵為營衛。」張守節《正義》：「環繞軍兵為營以自衛，若轅門即其遺象。」其實，從「軍」字本身就可以看出古代是以車當壘的。軍字上邊的冖，在篆體即表示包成一圈，與下邊的車相配，就是車子環衛的意思。《說文》：「軍，圜圍也。四千人為軍。」圜圍是本義，等到軍成為編制單位的名稱，已經是較晚的事了。

古代天子和諸侯所乘兵車又叫「戎路」。(網上圖片)

兵車中又有不同的種類和名稱。《周禮．車僕》提到戎路、廣車、闕車、革車、輕車五種。對此前人有過許多詳細的考證，也有許多異義。我們只就古代文獻中常見的略作介紹。

戎路是天子以及諸侯所乘。《左傳．僖公二十八年》：「王（周襄王）命尹氏、王子虎、內史叔興父策命晉侯（文公）為侯伯，賜之大輅之服、戎輅之服。」輅同路，大輅是封賜同姓諸侯的車，又稱金路。古代既以車、服為等級標誌，所以大輅、戎輅之服即包括車、服二者。

輕車即一般的戰車，為進攻敵軍的主力。《左傳．哀公二十七年》：「中行文字（荀寅，逃亡在齊的晉大夫）告成子（齊大夫）曰：『有自晉師告寅者：將為輕車千乘以厭（壓）齊師之門，則可盡也。』」戰車的易損部位需用皮革包裹，因而輕車又名革車。

軘車。其形制已不可考，《左傳．宣公十二年》：「晉人懼二子之怒楚師也，使軘車逆之。」孔穎達引服虔云：「軘者，屯守之車。」再從軘由屯得聲來看，這是一種防禦性的兵車，可能不像輕車那樣便於馳騁，但卻為敵人車馬所難於攻破，因而較為笨重。

出土自秦陵的銅馬車。(Youtube)

《中國古代衣食住行》 作者｜許嘉璐 出版社｜香港中和出版有限公司 出版日期｜2021年1月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

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