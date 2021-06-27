直播完結｜KF1百萬拳王REBIRTH激戰連場　武備志陪你直擊

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-27 23:45

疫情無阻香港搏擊運動員發光發亮！《KF1百萬拳王》載譽歸來！9場賽事，2種賽例！武備志全程與你一同直擊！

《KF1百萬拳王REBIRTH》於全新場地，全新擂台舉行，將會進行9場賽事：7場男子組和2場女子組不同級別比賽，當中包括香港拳王孫德全、廖憲宗、蘇子軒、泰國亞洲拳王烏迪（Aun Jomtrinoi）等一眾好手。

比賽主要分成「KF1例」及「踢拳例」兩種。「KF1例」允許拳、腳、肘、膝打擊，但雙方不能消極攬抱互不攻擊。「踢拳例」則允許拳、腳、膝打擊，但禁止連續膝擊、雙手箍頸，每回合需要不少於六次使用高踢。

完整對賽名單：

MATCH 1：男子51KG 踢拳賽例

紅方：曾錫熙（富德拳館）VS 藍方：葛亮強（搏擊會）

MATCH 2：女子52KG 踢拳賽例

紅方：羅詩婷（APEX）VS 藍方：曾浩恩（Venus Club）

MATCH 3：男子68KG 踢拳賽例

紅方：彭彥創（富德拳館）VS 藍方：何志威（Boundless Fitness）

MATCH 4：女子53KG 踢拳賽例 （改為男女混合表演賽）

紅方：邵悅彤（耀東拳館）VS 藍方：洗雅欣（Lotus） （因洗雅欣未能作賽，藍方改為黃爵作賽，比賽亦改為「男女混合表演賽」）

MATCH 5：男子70KG KF1賽例

紅方：夏宇（富德拳館）VS 藍方：丸山龍介（The Ring）

MATCH 6：男子62KG 踢拳賽例

紅方：吳嘉晉（富德拳館）VS 藍方：余萬勝（耀東拳館）

MATCH 7：男子64KG 踢拳賽例

紅方：廖憲宗（Mo & Natural）VS 藍方：蘇子軒（Xbattle）

MATCH 8：男子71KG KF1賽例

紅方：麥天宇（The Ring）VS 藍方：Mark Caporros（The Gym）

MATCH 9：男子70KG 踢拳賽例

紅方：孫德全（富德拳館）VS 藍方：Aun Jomtrinoi（Fury Muay Thai & Boxing）