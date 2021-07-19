書展2021︱沈西城為陳惠敏寫傳　兩屆搏擊拳王分享習武打擂台心得

「腳有李小龍，拳有陳惠敏。」這是香港武術圈流傳多年對二人看齊的評價。現年78歲的陳惠敏，曾做過警察，之後曾成為江湖人物，與日本社團山口組關係密切，七十年代連奪兩屆香港自由搏擊拳王殊榮，加入影圈後飾演社團大佬形象深入民心，幾年前在患癌情況下復出拍劇。香港著名作家沈西城與陳惠敏識於微時，最近便為這位傳奇人物撰寫《陳惠敏傳奇》，陳惠敏會於書中分享他打拳心得。



左起：香港十大傑出青年陳慎芝、《陳惠敏傳奇》作者沈西城出席新書簽書會。(賴家俊 攝)

沈西城出席香港書展簽書會，他表示《陳惠敏傳奇》暫出上部，因銷書市道低迷，會視乎銷量能否追回成本，才決定是否展開下冊撰寫工作。他表示下冊內容將涉及更多敏感內容，所涉人物亦大多在世，但因為全部都是陳惠敏一生最緊要大事不能不寫，因此要落筆緊慎，當中事件包括1983年他以45秒KO日本拳王森崎豪、陳惠敏太太因他坐牢始末、加入影圈經過和與其他江湖人物恩怨。

陳惠敏曾習譚家三展拳、西洋拳。(資料圖片)

現已出版的上部，內容包括陳惠敏的出身，為何曾加入幫會，出任懲教和警察經歷、他與日本女星新藤惠美的戀情等等。而陳惠敏習武多年，亦是兩屆自由搏擊拳王，這次在上部中亦會分享他學習譚家三展拳心得，比賽搏擊時如何部署反擊和格鬥心得，亦會分享他當年跟師傅學習西洋拳如何練好勾拳的經過。

《陳惠敏傳奇》中，陳惠敏將分享當年打擂台心得。(賴家俊 攝)

陳惠敏加入香港影壇多年，是香港著名演員，曾演出多套深入民心角色，當中憑《古惑仔》系列電影中的掌舵人「東星駱駝」一角而為人稱道。近年雖然患上肺癌兼中風，但仍然在家中打沙包，讓身體復原復出拍劇。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】