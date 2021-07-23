東京奧運・跆拳道｜一分鐘理解跆拳道比賽　著重踢技的快速比賽

奧運來了，想快速簡單enjoy跆拳道比賽，一分鐘教你睇跆拳道比賽，開始！（因為是簡單的介紹，所以很多細節都沒有詳談。詳細規則可按文末的文章連結或看規則書）



跆拳道是?

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跆拳道是韓國武術，奧運中的比賽着重於踢技。奧運跆拳道比賽分男子（58kg、68kg、80kg、80+kg）、女子比賽（49kg、57kg、67kg、67+kg），共8個組別。

勝負定斷

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【挑戰三度衛冕的英國一姐Jade Jones】

跆拳道手不能打頭，只能打身；腳不能踢腰帶以下，可以踢身或踢頭。

要贏跆拳比賽，可以：裁判停止比賽（RSC，即KO對方）、時間夠時分數較高、第2回合完結時或第3回合任何時間領先對方20分、「黃金回合」時先得2分，或者對方犯規敗、棄權之類。

每場比賽打3回合，每回合2分鐘。如同分，即進入黃金回合（1分鐘），此時先得2分者勝。

一場比賽犯規第10次，即時犯規輸。犯規包括：跌、抓袍、出界、消極（連續退三步、十秒無攻勢、背逃）、倒地或分開後加攻擊、攻擊腰帶以下等。

「推」現時是可以的，但通常一接近裁判就會暫停並分開兩位選手。

電子甲

現時跆拳比賽會用電子甲，護甲及頭盔都有電子感應，以護腳套（腳面及腳底）上的感應器擊中，有一定力度才會給分（頭盔沒有力度感測，頭被擊中時靠裁判分辨是否給分 ）。

如何拿分

WT跆拳道正拳擊中護甲得1分。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/QifLPO_E94k）

WT跆拳道踢中護甲得2分。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/QifLPO_E94k）

WT跆拳道踢中頭盔得3分。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/QifLPO_E94k）

WT跆拳道旋轉踢中護甲得4分。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/QifLPO_E94k）

WT跆拳道旋轉踢中頭盔得5分。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/QifLPO_E94k）

拳打身：1分

腳踢身：2分

腳踢頭：3分

旋轉式的腳法擊中身：4分

旋轉式的腳法擊中頭：5分



對方倒地犯規：自己加1分



所以一腳最高分是6分，例如後旋踢（Reverse kick/Spinning Hook Kick）擊中對方的頭，對方倒地，自己得5+1分，即6分。

擊中對方後比賽是繼續的，所以可以連續拿分。

其他連結：

WT跆拳道官方搏擊規例

武圖App2

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