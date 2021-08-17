由挑戰李小龍到拜師門下街頭論武　李小龍首代弟子DeMile離世

李小龍振藩功夫在美國西雅圖第一代親傳弟子，Wing Chun Do創始人James W. DeMile（1935-2021）於本月15日離世，享壽86歲。



圖片來源：Jesse Glover Non-Classical Gung Fu/Facebook

DeMile比李小龍年長五年，與李小龍為西雅圖愛迪生技術學校校友。在一次愛迪生技術學校舉行的亞洲日慶祝活動中，Demile主動挑戰在台上表演功夫的李小龍。Demile雖然不敵，但為李小龍的武術所折服，遂拜師其門下，及後更在李小龍於1963年出版的第一本著作《基本中國拳法》（Chinese Gung Fu: The Philosophical Art of Self-Defense）中亮相。

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六十年代初李小龍正在美國建立自己的武學群，他招了一班有一定武術底子的朋友，大家在街頭巷戰交流武術技能和心得，而李小龍則會把有關心得去蕪存菁，並教他們詠春拳以作回報。DeMile加入了李小龍這個武學群之時，木村武之、Jesse Glover和Ed Hart 也是成員之一，李小龍教他們武術，並在他們的幫助下修改詠春拳。DeMile在回憶當時的情況曾表示：「他（李小龍）會分析技術，將它們分解成最簡單的形式，並使它們在身體上盡可能有效。」

在Paul Bax《龍的傳人》（Disciples of the Dragon）一書中引述，DeMile曾表示李小龍修改詠春技術並創造截拳道的原因之一，是因為西方人比他更大更強壯，一旦他們學會了詠春的基礎知識，他們就可以成為真正威脅。

DeMile(左)和李小龍。(圖片來源：ambroseacademy.com)

DeMile 曾為前空軍重量級拳擊冠軍，並擔任特種部隊徒手格鬥教官，多年來教授源自振藩功夫，由其自創的Wing Chun Do。他在美國武術界享負盛名，曾撰寫多篇武術文章及出版武術著作，更被列入 Bob Wall 的武術名人錄和 Ving Tsun（詠春）家族的家譜。

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