打星匯聚九展　龐景峰盼與前輩合作學打不同動作風格

昨晚（19日）假九展舉行《Act to reconnect 龐景峰慈善音樂首映》，放映由龐景峰（Andrew）投資7位數字剪輯成40分鐘的音樂電影，歌曲包括融入動作元素，向香港動作電影致敬的新曲《勝者之戰》、《極限Took My Heart》等。是次活動打星雲集支持，出席首映包括錢嘉樂、郭秀雲、司徒鈺芸（JuJu）、司徒永華、何麥、何慈茵及金袍拳王葉文龍等等。

左起：郭秀雲、龐景峰、錢嘉樂。(賴家俊 攝)

這次放映MV，以《聖者之戰》融入大量動作元素。Andrew表示MV融入了部分洪拳、跆拳和白鶴派的招式，但因為傳統套路招式較多，所以MV主力仍以散打和拳擊作為主要動作呈現形式。對於執導MV，他表示拍傳統電影在動作設計上要很跟邏輯的編排，但MV只有幾分鐘時間，雖然看似限制多了，但畫面卻可以較天馬行空，讓他在動作設計上可以發揮更多不同創意。他希望今年內推出另一首融入動作元素的MV，透過一系列包含動作元素的新曲，盼向外宣揚香港動作電影特色。

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這次放映會，有一眾動作影星或武術界代表支持，問Andrew未來想與哪幾位打星合作？他表示心目中有太多人選，但特別想與前輩合作。「當我學得愈多時發覺其實更多東西不認識，每個演員的打法和習武背景不同，多與不同人合作才能從各人身上學到更多！」

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