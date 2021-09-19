林鍾大戰無敵盃｜鍾培生勝出KO林作未成真　大J多次擊倒張致恆勝

醞釀已久的「無敵盃」終於上演！昨日鍾培生開出加碼新盤，若鍾培生 K.O. 林作將扣對方 30 萬出場費，如果鍾無法 K.O. 對手則會加碼 100 萬給對方，鍾培生稱對方已接受這提案！鍾培生林作恩怨今日台上了結！結果......



Fight 1 ：潘啟情 Vs 姚達輝 6回合 3分鐘

+ 5

首場賽事是潘啟情對姚達輝，這次是二人第三次碰頭打拳擊例賽事。對上兩次是姚達輝勝出，今次事隔四年再度同台對決，潘啟情明顯比近幾年前有極大進步。潘啟情曾表示已有兩次和姚同台經驗，已熟知對方打法，一定會用盡全力迎戰這位好對手，賽前整體預備亦比從前做得好，雖然兩年沒有打大賽，自己心態和技巧上卻比從前更好。

今場潘啟情出戰個人專項拳擊，明顯較為得心應手。潘啟情多次主動搶攻，亦多次有效擊中姚達輝頭部。及至第三回合左右，姚達輝體力不繼，體力消耗過大，步法遲滯，只能勉強支撐至第六回合完。

最終潘啟情以「一致判定」勝出賽事，為二人第三度對決劃下句號。

賽後姚達輝表示對賽果有點失望，認為自己身體「較緊」跟不上腦中打法。

Fight 3：吳景聰 Vs 李鑑任 4回合 3分鐘

+ 18

李鑑任對吳景聰的62KG級別賽事，兩位在香港泰拳界享負盛名的殿堂級拳王，原來兩位打了十多年泰拳賽事，這次是十多年來第一次同台對碰，更挑戰以拳擊例作決。

最終吳景聰首次挑戰拳擊表現超卓，就連對手李鑑任亦大感意外。最終吳景聰贏得三位裁判青睞「39-37，39-37，39-37」，以「一致判定」勝過前輩李鑑任．

賽後李鑑任坦白表示，十分欣賞吳景聰今場表現，在短短幾個月便打得出拳擊表現。最後被問及今場後是否退役，他表示︰

其實我都思考良久，因為都打了二十幾年拳，其實都應該要俾個交代自己。 但是這場打得太差了，所以還是再想想吧！希望大家可繼續支持我。

吳景聰則表示感謝大會給他機會跟前輩同台較量，希望李鑑任不要就此退役，能夠繼續發光發亮。

Fight 4：大 J Vs 張致恆 3回合 3分鐘

+ 14

今晚亦有勢必成為全城話題的名人網紅賽事。知名Youtuber大J 即將對陣歌手藝人Steven（張致恆）。兩者本身並沒有任何搏擊出賽經驗，但兩人立場相當鮮明，料想台上必有一番火花。早前二人因為過磅事宜曾經擦出火花，今場比賽顯得格外火爆。

首回合Steven被兩次讀秒，大J實力明顯佔優。第二回合，Steven再次倒地，大勢已去。去到第三回合，即使Steven發起進攻亦無力挽回劣勢。

最終，大J以「一致判定」（30-26，30-26，30-26）擊敗Steven。

Fight 5：錢師傑 Vs 李耀東 3回合 2分鐘

+ 5

「無敵盃」其中一場焦點賽事，是請來泰拳界兩大名宿李耀東師傅對戰錢師傑師傅轉戰拳擊賽事。兩位分別是八十及九十年代拳王更是同門師兄弟，職業生涯從未在台上對決。二人雖然已有逾十年時間未上擂台，但兩人同樣久經戰陣，十多年來亦不斷訓練香港頂尖拳手出賽，今次有台上打出火花。

錢師傑師傅在進攻上有更好發揮，多次利用身體優勢打出組合拳，主動壓迫對手。相反李耀東師傅沉著應對，無奈主導權落在對方手上，並未能作出有效反擊。

最後，錢師傑以「一致判定」勝出賽事。

Main Event：鍾培生 Vs 林作 4回合 2分鐘

+ 8

這場大戰是今次比賽的開端，放在最後一場為「林鍾大戰」決一勝負。

鍾培生不負賽前豪言，一開賽便主動進攻，向林作身上施出一波接一波的猛攻。而林作則採取遊走打法應對，一中拳便衝近攬抱纏鬥，意圖大幅消耗鍾培生體力，再待機反攻。

鍾培生雖然未能兌現首回合KO，但最後以「一致判定」擊敗林作，為今次對決劃上句號。

賽後訪問中，鍾培生對未能KO林作感到失望。但同時他對林作及林作團隊的努力表示認同，原本自己估算林作兩三回合便會「無氣」，可是他仍能遊走全場，足見他有認真備戰。

至於被問及會否再跟林作打多場，鍾培生則認為今場賽事一面倒，裁判亦已為比賽作出裁決，所以二人比賽已經完結。

被問及會否再舉辦同類搏擊活動，鍾培生表示除非找到更有號召力的對手，否則自己不會考慮再打。