《射鵰英雄傳》的最大贏家　居然是武功不高的全真教？｜武俠說書

編按：現實世界中，擁有掌握好人際關係的人，通常能夠在職場上事半功倍，更易取得成功。其實武俠世界中也是「識人好過識字」，即使武功高強、打遍天下無敵手，卻也不一定成為贏家。



文：陳美濤 ｜ 原題：武俠世界也是「識人好過識字」



很多人會問，為何王重陽的武功天下第一，全真七子卻沒法成為絕頂高手？他們武功的強弱暫且不討論，最奇怪的是，全真七子對於自身武功，沒有太大的上進心。

歐陽鋒身為五絕，依然拚命追求《九陰真經》；老頑童雖然天真，也會研究空明拳和左右互搏。全真七子明知王重陽擁有《先天功》和《九陰真經》，也不會去琢磨，怎樣學會先師的武功。

所以，全真七子的武功，從《射鵰英雄傳》到《神鵰俠侶》都沒有明顯進步。身為江湖中人，不追求絕世武功，全真教到底在做什麼？我認為，他們正在努力結交貴族。這件事可能始於王重陽時代，當日王重陽把先天功教給段皇爺，說是讓他克制歐陽鋒。

但為何要教段皇爺，而非洪七公？一來段皇爺是皇者，日理萬機，二來段皇爺身在大理，如果歐陽鋒來中原鬧事，洪七公的距離較近。事實證明，此後洪七公屢屢對上歐陽鋒。段皇爺學會了先天功，除了令妃子出軌外，根本沒有實際功能。

王重陽的動機是否「親近權貴」，這點不敢斷定，但全真七子的套路更為明顯。馬鈺教郭靖武功，郭靖是未來的蒙古駙馬；丘處機是金國小王爺楊康的師父；連天真的周伯通，他的徒弟耶律齊也是丞相之子，來頭不小。

【點擊圖片，觀看王重陽門下的「七真」畫像】

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這一點可不是金庸先生誣蔑全真教。歷史上，王處一收了一個徒弟，正是金國高官孛术鲁，丘處機與成吉思汗關係不錯，全真七子亦得到元世祖的封號。如此說來，那個年代，宋遼金元戰爭不斷，全真教當然要多方投注，確保無論哪一方得勢，自己都會獲利。

在《射鵰英雄傳》裡，要為主線劇情服務，全真教似乎不太出色，所有投資均告失敗，郭靖沒有做駙馬，楊康也當不了王爺。但在歷史上，全真教才是贏家，成吉思汗讓丘處機掌管天下的出家人，免除「大小差發稅賦」，全真教的道觀漸漸遍佈整個北方。在元朝初年，其他幫派都不能望其項背。

所以說，「識人」不但比「識字」好，還比武功更重要。全真教的武功雖然不是最強，但他們和各界高層打好關係，自然可以做最後的贏家。

作者簡介：陳美濤



中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。



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（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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