散打︱總結全運會對戰全國冠軍經驗　陳沅程：向更強對手學習

疫情下，香港各類博擊運動停辦多時，散打運動亦是其中之一。隨著本地疫情緩和，大小賽事選拔復辦，本港早前更派出代表參加於陝西舉辦的第14屆全運會。曾參與今屆全運會的香港女子散打運動員陳沅程表示，疫情下內地大致仍繼續舉辦賽事和推展培訓，讓技術能水平保持在業界頂尖水準，全運會成為她第一次參與全國大賽的學習機會，但隨著近年散打運動列入體院培訓項目，她預料在專業支援下運動員更有信心能打出好表現！

文：賴家俊

圖：賴家俊、受訪者提供

場地：英毅拳館



香港散打女子運動員陳沅程。（賴家俊 攝）

「散打運動節奏極快，往往一拳一腳便來一個摔撻，我十分喜歡這份刺激感！」

陳沅程形容散打運動給外人「三不像」感覺：又似泰拳、又似摔跤，因散打是採除混合拳腳摔撻技術的加分制賽事，三局兩勝下選手為求搶分，會有更快進攻節奏，亦會多運用摔撻技來搶分（明顯摔撻可得２分），這對自小習南拳套路的她而言十分吸引，在勸說父母多年後終獲放行參加，在十六歲之年入選香港散打隊，參與全國青年運動會。

說起剛參與的第十四屆全運會的經歷，陳沅程表示是首次以成年隊員身份參與全運會，這次比賽對香港隊是極大挑戰。「中國隊可算是最厲害的散打隊，所以在全運會港隊不論抽到哪一隊都是死亡之隊。我們對湖北隊，我的對手便曾是幾屆世界冠軍及全國冠軍。」

陳沅程表示雖然大家在實力上有差距，但是抱著放開心態打這次比賽，面對各方面表現比你好的對手，便抱著學習心態向對方學習。疫情下，香港一度停辦所有體育運動賽事或運動員訓練計劃，但內地仍大致推展訓練和各項賽事，陳沅程認為這讓中國隊今年打得比兩年前更強，技術上打得更好，今次全運更出現中國隊互相對疊而出現擊倒（KO）的戰績。

體院培訓項目新秀急起追

散打雖然多年來是香港精英運動員項目，但直至2018年才正式列入體院培訓項目。她表示散打運動員自此獲得極大支援，體院在教練、營養師到物理治療師等方面給予極大支援，讓港隊成員獲更好訓練效果，隊員們因此急起直追，更有信心迎接大賽打出好表現。

全運會後，陳沅程正忙於備戰世大運和亞運會，迎接這兩個最高水平散打賽事。前線參賽推廣香港散打運動外，她亦與一眾現役及前散打運動員以教學形式推廣散打運動，除了早年一眾伙伴成員落區到學校推廣散打運動外，她與一眾師兄弟還開設拳館推廣散打運動。

而未來待再度通關，她將參與籌備在香港舉辦散打賽事，屆時將會是自2018年本港「風魂匯」散打賽事後，再次舉辦國際級水平賽事，邀請海外好手來港比賽，讓更多人在泰拳、Kickboxing以外，認識這門在全球備受歡迎的擂台賽事。

陳沅程與一眾散打隊師兄弟以落學校推廣、辦課程和比賽推廣散打。（照片由受訪者提供)

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