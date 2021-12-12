UFC269｜ Oliveira中途轉打法擊敗鑽石 Peña超級大爆冷降服Nunes

今早舉行的UFC 269 有兩場冠軍賽，分別是男子輕量級冠軍「柔術魔人」Charles Oliveira 迎戰兩次擊敗Conor McGregor的 「鑽石」Dustin Poirier ，以及「獅后」Amanda Nunes 回到女子135磅與Julianna Peña一戰以守護腰帶。



Charles Oliveira vs. Dustin Poirier

萬眾矚目的輕量級冠軍戰，賽前很多都認為這位31勝中有19次以降服技取勝的寢技能手Charles Oliveira，會否以地面戰迎戰立技好手Dustin Poirier，結果纏鬥與降服能力正是此戰的關鍵。

第一回合節奏極快，主要是「Poirier近距離的拳擊 vs Oliveira 的肘膝 與前踢」， 其實 Oliveira 在過去已展示出自己的打擊能力，但在打擊的效果上，Poirier有明顯優勢。

The two best lightweights on the planet throwing down!



Charles Oliveira & Dustin Poirier competing for the right to be crowned best in the world! 🏆 #UFC269 pic.twitter.com/aTZVRLuHWz — UFC Europe (@UFCEurope) December 12, 2021

第二回合Oliveira 改變了打法，即時纏上了Poirier，更纏鬥的交換之間得到了上位，除了壓制優勢，上位的肘擊都對Poirier 造成不少傷害。

第三回合Oliveira 繼續上回合打法，一開始就纏上去，在站立姿勢拿到背位，用以RNC降服了Poirier。

CHARLES OLIVEIRA WITH THE REAR NAKED CHOKE ON POIRIER!



AND STILLLL!💥 #UFC269pic.twitter.com/a1mfX5KYRa — ChampionPicks™️ (@ChampionPicks) December 12, 2021

Charles Oliveira於2010年加入UFC，直到2017年除了試過一次4連勝，仍是「贏一場輸一場」那樣打滾，直到2018年擊敗Clay Guida 後就未有敗陣，以9連勝的姿態踏進這次冠軍賽場，可說是大器晚成。

Dustin Poirier 故事背景相似，於2011年加入UFC，但戰績上就比Oliveira好得多，而且一直是前列拳手，更試過成為暫代冠軍，可惜一直未有成為正式冠軍。

這次Charles Oliveira 得勝，繼續了自己的傳奇，但相信 Poirier 未來仍有機會。

Amanda Nunes vs. Julianna Peña

(Twitter @MMAFighting)

「獅后」賽前的賠率是-1100 （賭$1100贏$100），她的對手Julianna Peña則是+650（賭$100贏$650），可見Amanda Nunes賽前已被眾人「睇好」，結果「真·大爆冷」！

第一回合Nunes的低掃有效，更用拳擊倒對方一次，但之後進入地面戰，Peña一直以木村鎖威脅著冠軍，雖然在地上沒有優勢，但亦令Nunes未能攻擊。

第二回合非常刺激，Peña的刺拳打擊開始得手，然後開始與 Nunes搏拳；未知是否第一回合的寢技戰消耗了一定體力，Nunes的還擊算不是很銳利。Peña的攻擊不算「漂亮」，技術上也不是細膩，但就是不斷的出拳、出拳、出拳，最後更把Nunes 摔在地上，並以RNC降服對手，成為新冠軍。

Juliana Pena hurts Amanda Nunes on the feet and then chokes her out on the ground. Wild! She was a +1000 dog! #UFC269 pic.twitter.com/itNb7Q0kpu — MMA mania (@mmamania) December 12, 2021

此戰改變了整個女子135磅的局勢。但作為稱霸已久的冠軍，UFC應該會給Amanda Nunes即時重賽的機會。