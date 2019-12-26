【八卦掌】子午鴛鴦鉞：外形狀似鹿角　幾近失傳的奇門武器　

Boxing Day，編輯們都在思索有甚麼兵器，會跟聖誕節有些許關連。於是又不期然想起了那個狀似鹿角的中國奇門兵器：子午鴛鴦鉞。

子午鴛鴦鉞，全名為「四尖九刃十三鋒八卦子午鴛鴦鉞」，又名日月乾坤劍或鹿角刀，屬於短兵器的一種。其外形由兩道彎月形的刀鋒交疊而成，再外加兩道尖鋒。正如前文所述，鉞刃揮舞起來必以一對為準、酷似鴛鴦，故曰「鴛鴦鉞」。雖然兩柄鴛鴦鉞之間的樣式全無差別，但傳統上習慣將左手鉞視為「陰」，右手鉞視為「陽」。陰陽同施，則又與「揆陰陽之中，居子午之直」的說法相通，子午鴛鴦鉞便因此得名。

子午鴛鴦鉞，其外形由兩道彎月形的刀鋒交疊而成，再外加兩道尖鋒，形狀恍似鹿角。（圖片擷取自http://bit.ly/2EM7zVS）

據聞子午鴛鴦鉞由八卦掌祖師董海川所創，乃八卦門的獨門兵器，所以許多它的招式如「青龍返首」、「獅子張口」等，都與八卦掌的掌招同名，而兩者的練法亦均以走圈為基礎。有人甚至直接用卦象對應它的各式打法，好比「坎卦」對應「拿法」、「兌卦」對應「推法」等。

最早有關子午鴛鴦鉞的文字記載，出自民國書評家常杰淼所著的八卦門俠義小說——《雍正劍俠圖》，故它的流行樣式乃是後人按書中描繪自行創作出來。因此，各個流派的鴛鴦鉞在形式上都會有所偏差。梁振蒲（1863－1948，董海川門下最年青弟子，以腿快聞名武術界）的梁派八卦一脈，就有一對「子午雞爪鴛鴦鉞」，外形似鐮刀，與經典的彎月樣式大相徑庭，反而更貼近少林羅漢鉤。

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現時不少八卦掌流派都有傳承子午鴛鴦鉞的套路，但其真實用法卻幾近失傳。2015年，由徐浩峰執導的武打電影《師父》，便嘗試還原子午鴛鴦鉞的打法。片中，主角陳識以一身凌厲的八斬刀法力拚各路強敵。而去到影片末段，他則改使由北派高手所贈的子午鴛鴦鉞，最後成功殺出重圍。

說了這些，其實鴛鴦鉞跟聖誕節確實沒甚麼關係，純粹是編輯們在Boxing Day想不出題目，於是藉機重溫舊文。祝大家Boxing Day收到自己合適的禮物。