鬼滅之刃｜炭治郎斷兩指繼續揮刃 　現實是否可能？

《鬼滅之刃》遊郭篇中的第十集，主角炭治郎被敵人撅斷了右手食指和中指，但仍能繼續揮刀作戰。但現實中如果食指與中指受傷，是否仍能揮刀？



關於持刀方法

要知道是否可能，就首先要理解現時通常的握刀方法。之所以用「通常」，是因為握刀方法在不同的流派或個人中存在很大差異，並不能單純以「正確」、「錯誤」作分別。

說回現時常見的握刀方法，如根據無涯塾的紀錄，「夢想神伝流」的握刀方法為：「確保食指沒有掛在連接到手柄邊緣的金屬配件上。兩腕向內收緊（內捲)，拇指輕按中指內側，無名指和小指收緊抓握。左右手之間的距離應為 3.6 厘米左右。」

同是「夢想神伝流」的山蔦重吉在教授握刀時，亦有強調「拇指和手腕像向內扭毛巾般發力」及「無名指和小指抓緊」。

「天心流」的第十世師家鍬海政雲就寫到，「天心流」握刀的手形叫作「龍口」，名字來自於拇指和食指做出一個像龍口般的形狀。他指春風館館長加藤伊三男寫新陰流技法時亦有差不多的手形描述。

龍口(http://tenshinryuhyoho.blog.fc2.com/blog-entry-117.html)

介紹很多居合和日本武道資訊的Youtube頻道「武芸道」，在介紹握刀方法，亦指出用力的是無名指與尾指（5:00）：

圖片截取自：https://www.youtube.com/watch?v=vzqeu0euWA8

日本「繪圖講座by Palmie」中的繪圖就清楚指出，每根手指的用力強度：

但要留意，以上的繪圖並非沒有爭議。例如其中一張圖指出「錯誤」的握刀姿勢，就被指各流派和各人都有不同風格，不能一概而論為「錯誤」。

再舉一個遠點的例子，歐洲劍的握法，右手（近護手的手）的手指是可以「放鬆」的，單靠左手（劍尾的手）拇指之外四指握緊，右手虎口一推就可以把劍斬出去（5：25）：

David Kalpan 及Alec Dubro的書《Yakuza：Japan's Criminal Underworld》中指出，日本黑社會中以切掉尾指作為自責的懲罰，即「指詰め」，其中一個原因是劍道與居合道中，刀柄上握得最緊的就是尾指。 一個尾指被切掉的人會因此難以握刀，削弱了他的戰鬥力，讓他更加依賴組織的保護。

所以呢？

按照以上的握法，因為食指與中指的重要性，相對之下較其他三指低，因此炭治郎就算斷了食指與中指，應該還是可以用刀的。

不過，手指的活動靠肌腱，當中並非每一隻手指都是分開獨立用一條肌肉，無名指的伸肌就與中指共用；另一方面，「正中神經」負責食指，中指和無名指手背側，「尺神經」負責無名指的另一半和尾指，兩者都負責一些手部及前臂的小肌肉的動作，這也是為何無名指較難單獨控制的原因。

在無名指與尾指發力握緊的情況下，中指往往是彎曲的。在中指骨折的情況下，無名指發力會否連動中指而引起劇痛？中指骨折下其實又能否這樣彎曲無名指？在沒有實際測試又沒有醫學知識下只能存疑（又或者靠「全集中呼吸」順便解決以上問題）。

所以「沒那麼重要」並不是指「不需要用」，亦不是指「沒影響」；而且人手靈活卻很纖細，在手指被弄傷的時候或者也會傷到手腕或手掌，從而影響發力和斬擊效果。因此，眾多兵器教學中，對方的手往往是重要的攻擊目標。

凡事總有例外

上文說到不同人和流派有不同握法，舉個例子，新選組副長土方歲三的握刀法，就是現時被叫作「糞握（クソ握り）」的握刀法。

圖片來源:https://ameblo.jp/tommy1029/entry-12654181948.html

按「土方歲三資料館」負責人的說法，這種握法對於在室內、短距離的情況更為有效。日本古武道研究者甲野善紀的握刀法，也是兩手之間不留空位，而且用整隻手握著劍柄（但食指有「勾」出一點）：

在此也要說一下，並非所有人都認同甲野善紀的技法，也沒有查明他的研究是來自哪本古書，所以不知是否真的「古武道」。但可以說明，刀的握法在不同流派中，的確存在著很大差異。

資料：

無涯塾 http://www7b.biglobe.ne.jp/~mugaijuku/

天心流 第十世師家ブログ http://tenshinryuhyoho.blog.fc2.com/blog-entry-117.html

「歳三さんの刀の握り癖」 https://ameblo.jp/tommy1029/entry-12654181948.html

「土方歲三資料館日記」https://ameblo.jp/hogyoku/entry-10026712164.html