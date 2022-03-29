韋史密夫曾演一代傳奇拳王阿里　首次競逐奧斯卡影帝飲恨︱電影

昨天韋史密夫（Will Smith）在第94屆奧斯卡頒獎禮中，掌摑了因兩次拿他太太嘲笑「抽水」的Chris Rock而成為焦點新聞，恰巧他獲得今屆奧斯卡最佳男主角獎項，現在可能因使用暴力而面臨被褫奪得獎資格的可能。二十年前，Will Smith憑主演演電影《拳王阿里》（Will Smith Ali）首次入圍競逐奧斯卡最佳男主角獎，雖然未能奪獎，但《拳王阿里》成為他從影以來其中一部評論好評，但票房失利的作品，片中重演當年拳王阿里為種族歧視和反戰發聲，好像冥冥中呼應了20年後Will Smith得影帝當下（今次是他第三次競逐奧斯卡影帝），就欺凌「出手」的處景，我們今天為大家回顧一下這套二十年前的作品。



左起：一代拳王阿里、由Will Smith演繹的拳王阿里。(網上圖片)

《拳王阿里》（2001）

2001年上映的《拳王阿里》（Will Smith Ali），由Michael Kenneth Mann執導，Will Smith主演，電影根據阿里從戰勝Sonny Liston成為拳王到從George Foreman奪回拳王稱號為止的經歷改編，描寫的是阿里60到70年代的風雲事蹟，編導把阿里當成美國民權和反戰運動時期的象徵性人物來描寫，因此他的勝利和失敗就有了更深的含義。

本片不是一般商業片，而是想帶出阿里作為一名民權象徵人物的誕生歷程，導演剪接較為跳躍，兩個半小時的劇情拍得有點拖泥帶水，選段又以阿里轉投職業拳賽開始講述，觀眾若不是對阿里的歷史有基本認識，可能會看得一頭霧水。

當年年輕的Will Smith成功演繹出阿里率真的個人魅力，可惜電影節奏問題，拳擊場景又貫穿大量碎剪，不論在文戲和動作戲都較難激起觀賞情緒，但電影罕有嘗試（以當年來說）以非裔運動員視覺探討六、七十年代美國黑人所面對的種族歧視，和那一代人的反戰思潮，所以大家宜以文藝片角度來看這電影。

拳王阿里，一生為平權而戰。(資料圖片)

拳王阿里事迹難成單一電影

現實中拳王阿里（1942-2016）不只在擂台上為黑人身份而戰，在台下更不斷追求公義、自由與和平，他不屈的戰鬥精神鼓舞著世人──在黑人備受歧視的年代，他曾在獲得奧運金牌後因不獲平等尊重而一怒把金牌丟進了大海，宣布退出國家隊，最終因堅持所求而獲補發金牌；他又因為反對越戰，拒絕服兵役而被判刑被禁賽，錯過了職業生涯的黃金期 7年，後來卻可捲土重來重新奪取世界拳王；他曾經兩次來到中國促進世界和平，晚年患上帕金森症後仍站起抖顫的身驅參與奧運點火儀式。

電影《拳王阿里》(2001)劇照。

這個一生傳奇的人物，一生不服從制度和宗教組織的安排，努力活出「自己想成為的人」，但在Will Smith版的《拳王阿里》只選了短暫的十年時光，雖然說電影篇幅有限，宜聚焦主題，但最後只拍出阿里數個拳壇經典片段和說過的幾段經典演說，感覺仍是有點隔靴搔癢。但這個問題，的確很難避免：因為阿里的一生，實在太難只拍成一部的電影，要一氣呵成就更難。

畢竟，這部作品當年輸票房卻贏了口碑，筆者雖然提出不少批評，但還是鼓勵各位讀者親自欣賞這部拳王傳紀電影經典，也一睹Will Smith為拍搏擊電影練就的身手，現在這部作品在HBO正在上映。