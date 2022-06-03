端午節｜古代人以「投石頭對抗」為習俗　淺談中日韓台端午石鬥史

今天是端午節假期，大家有沒有划龍舟、吃糉子、遊龍舟水來慶祝一下呢？其實，在日本、韓國、台灣等地還有更加激烈的端午節習俗——鬥石！



端午節在古代是個「凶日」？

古人會選端午比武鬥武，首先要了解古人是怎樣看端午節，端午節現在是吃喝玩樂的喜慶節日，但在古代是個「凶日」。

「端午」一詞最早見於西晉《風土記》：「仲夏端午謂五月五日也，俗重此日也，與夏至同」，「端」在古語有初始之意，稱「端五」即「初五」。古人相信五月是毒月，五月五日是惡日，諸事不順。因為農曆五月，接近夏至，中午時太陽在最高位置，幾近天中，陽光最猛最熱。南方氣候潮濕多菌，蚊蟲滋生，疫病流行，古人因此亦謂五月「五毒俱出」，所以古人以吃糭子、賽龍舟、飲黃酒等習俗，以此避疫袪毒。

由於五月是毒月，因此古人以各種方法來強身去毒，做運動便是其中方法之一，也衍生了五月競武尚武的風氣，當中更發展出一種奇特的習俗——鬥石。

鬥石，即是人們在傳統節日分成雙方陣型對壘，互相投擲石頭、石塊，取意「以血驅邪避邪」之用。在中國、日本、韓國、台灣都有文獻記載了在端午節鬥石的習俗。

本文為大家簡單介紹各地的鬥石歷史。

中國石鬥

「石鬥」在中國沒有一個統一的名稱，各地稱呼不同，有的稱為「打沙」（永尾龍造，《支那風俗誌》）、「打岩」（清同治年《黔陽縣誌》、「擲石頭架」（劉志文主編，《廣東民俗大觀》）、「鬬石」（清陳盛韶，《問俗錄》）、「擲石戲」（康乾年間編《澄海縣誌》）、「打石戲」（郭義山、張龍泉主編，《閩西掌故》）等說法。

在同治年間（1871年）《番禺縣誌》中，記載了沙灣和茭塘地區以「石鬥」為新年習俗：

茭塘沙灣人酷好之。平素並乏深仇，新正無事，兒童嬉集村野，以石頭相擊較勝負，繼而拳棒相角。耆老不禁，且喜聚觀。一或不勝，則壯者意慍技癢，蜂擁而至，往往連數十人或數百人，甚而持鎗披甲，互相擊刺。下番禺諸鄉皆然，而龍橋塼其最也。相鬬時，雖負重傷，匿不言，即至死不怨，恐被譏笑也。自正月初二起，至初七日止。蠻風悍俗，至此殊可嗟歎！ 《番禺縣誌》

根據Robert Antony的田野調查，「石鬥」習俗大約在 1940 年代左右銷聲匿跡。不過在中國遼寧省阜新和黑山地區，至今在端午節時仍保存舉行石戰習俗。而四川的端午節則是改扔李子。

日本石合戰

日本鎌倉時代（1185-1333），端午用來袪邪的「菖蒲」在日語與「尚武」同音，讓驅邪毒之物被賦與「尚武」之意，加上幕府為武人政權，更提倡尚武氣節。民間在尚武精神影響下，除了騎馬射箭外，更流行打「石合戰」。「石合戰」又名為「飛磔」、「印陣打」等，即是人們分成兩邊陣營，以手或投石器投擲石頭互相攻擊的節慶活動。

在《日本三代實錄》中，記載了元慶五年（881年）在京都城中進行了一場以兒童為主的「石合戰」。而在鐮倉時代早期的《源平盛衰記》中，也有關於「石合戰」的描述。《扶桑見聞私記》記載鎌倉建久五年（1196年）日本端午節鬥石的情況、《江源武鑑》中記錄天文七年（1538年）五月五日蒲生郡和野州郡舉辦石合戰，孩童投石作戰，成年者甚至用刀作武器。

打「石合戰」本來是對天地陰陽之氣激烈變化的模擬展現，被視為適合在端午節這陰陽激烈變化的時節舉行，也有「以血驅邪避邪」的意義。打石戰在日本古代同時也是四至五月舉行的「成男戒」的其中一項需要通過的勇氣考驗。在尚武的氛圍之下，鎌倉時代的端午打石戰更着重「戰鬥」的精神甚於逐疫祛病的初衷。

由於「石合戰」具有相當危險性，往往造成傷亡事故，所以這種習俗不時被從政者下令禁止。例如鐮倉幕府的第三代執權北條泰時便曾下令禁止，不過後來京都民眾把寬喜年間的大饑荒歸咎於「石合戰的禁止」，於是鐮倉幕府又放寬了相關禁令。及至江戶時代第三代征夷大將軍德川家光的寬永年間，「石合戰」才正式被禁止。從那時起，它就只限於為兒童舉辦的小型活動和遊戲，以及在節日的儀式期間舉行的活動。

韓國石戰

韓國關於「鬥石」文獻記錄出現得十分早，在《隋書・高麗傳》中記載：

每年初，聚戲於浿水之上，王乘腰輿，列羽儀以觀之。事畢，王以衣服入水，分左右為二部，以水石相濺擲，諠呼馳逐，再三而止。 《隋書・高麗傳》

另外在成書於1451年的《高麗史》中記載：

國俗於端午，無賴之徒群聚通衢，分左右隊手瓦礫相擊，或雜以短梃以決勝負，謂之石戰。 《高麗史134卷・列傳47・辛禑2》

從以上可見，石戰一方面作為韓國古代統治階層的表演娛樂，亦是端午節民間習俗之一。及至朝鮮初年，「石戰戲」 易名為 「擲石戲」，仍然是極受國王及王室成員歡迎的宮廷表演項目之一。後來日本殖民時期，朝鮮半島的石戰習俗因遭到統治者禁止而消失。

台灣石戰

根據學者楊佳霖研究所得，有關台灣在端午節的石戰習俗記載，不見於清代台灣方志當中，反而主要見於日治時期日本人的報道中。

綜合當時報道資料，石戰習俗的稱呼有「投石」、「鬥石」、「擲石」、「石戲」，以及「石合戰」等名稱，舉行的時間主要集中於端午節這一天，或是與端午節重疊的時段。但除了端午節之外，少數地區則在元宵節、清明節等日舉行，如鹿港地區。地點則有臺中（豐原、沙鹿、清水、神岡）、彰化（鹿港）、雲林（斗六、北港）、嘉義（市、朴子），以及屏東（東港、佳冬）等地，其中又以嘉義、屏東佳冬兩地為盛。

楊佳霖指出石戰的舉行是與模擬陰陽相爭相交，以驅疫除災，促進萬物生長有著密切關係的。另外，石戰有調劑庶民生活的社會功能，讓庶民得以在受壓抑、講求禮節的日常行為中獲得解放，宣洩平日所鬱積的壓力，享受節慶所帶來的歡愉。

不過及至日治時期，治台日人只看到習俗的反常、違常，而將其視為一種蒙昧習俗或是迷信。具有強烈群眾性格的石戰習俗，時常演變成流血衝突，使得原本祛病避疫、解放狂歡的競技成為一發而不可收拾的群眾對抗，此深為日人所忌憚。最終，石戰被日人極力禁絕，石戰習俗因而消失式微。

及至近年，屏東縣重新推廣「石戰」習俗，以水球代替石頭，作為端午節的慶祝活動之一。

參考資料：

Robert Antony，《粵人好鬬——从珠江三角洲地區「擲石為戲」風俗習慣談起》

范永聰、區顯鋒，《韓國古代石戰探析》

劉曉峰，《東亞「克仗鬥石」考》

楊佳霖，《從祛疾避疫到狂歡暴動的「蒙昧惡俗」：論臺灣端午節的石戰習俗》