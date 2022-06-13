UFC275｜張偉麗轉身鞭鎚KO取勝 輕重量級經典之戰新王誕生

撰文：公相君
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UFC 275兩場冠軍戰極為緊湊，而張偉麗轉身鞭鎚 KO Joanna Jedrzejczyk 亦非常精彩。

張偉麗 vs Joanna Jedrzejczyk

在第一回合，張偉麗一開始與 Joanna Jedrzejczyk (JJ)在立技戰上佔不到上風，隨即轉到纏鬥並多次摔倒對方，更拿到full mount位置，雖然JJ 最後能再次站起來，但張偉麗的地板拳與肘擊已對JJ 造成不少傷害。

第二回合，張偉麗多次以前腳側踢攻擊JJ 的前腳與身軀，令JJ 難以接近。可以看到力量上張偉麗確實佔有優勢，但JJ 的反擊仍有一定效果。

JJ在回合中段轉了反架，卻不幸成為敗陣的「原因」：張偉麗多次以前腳側踢攻擊JJ 的左邊，JJ 意識到此攻擊，因此轉架並向外踏前，閃躲了張偉麗的側踢並同時以拳反擊；但JJ 右拳反擊未有命中，而張偉麗側踢落空後卻順勢轉身打出鞭鎚，重重擊中了對方 ，JJ 應聲倒地。

JJ 倒地後仍有意識，但明顯沒有繼續比賽的能力，拳證亦即時停止了比賽。

張偉麗在賽後感謝了對手，指自己一直看著JJ比賽 ：

我非常非常感謝 Joanna ，她非常優秀，是個戰士。她在這個級別作賽時，我一直看著她，我每天都看著她。我覺得這是個傳承。未來還會有比我厲害的人，所以我們是傳承，不是比賽。我們在八角籠裏展示女性力量
張偉麗

JJ 則留在了八角籠中脫下手套，宣布這場比賽將成為她職業生涯的最後一戰。

我要退役了，我真的很愛你們。 UFC，Dana，我很抱歉讓你失望了。 已經20年了。 今年我35歲了。 我想當媽媽。 我想成為一名企業家。 感謝大家，我愛你們！
Joanna Jedrzejczyk

張偉麗獲得勝利後，很大機會會在十月挑戰現時冠軍Carla Esparza。

「子彈姐」最大挑戰

由2018年12月成為女子125磅冠軍後就未逢敵手的「子彈姐」Valentina Shevchenko，這次迎來了近年最大的挑戰。

在五回合比賽中，二人各有優勢。Taila Santos多次摔倒 Shevchenko並拿到上位及背位，甚至以RNC威脅冠軍；Shevchenko就算在下位時，亦有對Santos造成傷害及以降服技反擊，而且在第四第五回合表現出色，以組合打擊控制了此兩回合。

+2

不過因為分數接近，在宣布賽果前二人都有機會獲勝。兩名裁判分別給了 49-46 和 48-47 Shevchenko 贏得比賽，另一位則以48-47判Santos獲勝。最終Shevchenko 以分歧判定贏得比賽。

此次獲勝後，Shevchenko 連續七次衛冕UFC女子冠軍，打破了 Ronda Rousey 之前連續六次的壯舉。儘管結果未如Santos所願，她並沒有對這場失利抱不平，指自己仍會繼續：

我還年輕，我不會對判決抱怨，但這肯定不是大家最後一次看到我為腰帶而戰。 我已經準備好再來一次。
Taila Santos

很多拳迷認為這場比賽非常接近，分歧判定判那一邊贏也合理，但其中一個裁判給了 49-46實在「離譜」。前UFC冠軍指判決的準則一定要改善，另一位UFC拳手Casey O'Neill更指給予此比分的裁判應被解聘。

輕重量級新冠軍

現任205磅冠軍 Glover Teixeira 對上挑戰者 Jiri Prochazka的這場比賽，非常精彩。

比賽頭四回合的主調都是：Jiri Prochazka以非常「奇怪」的節奏與角度，在外圍攻擊Glover Teixeira，加上近身的膝擊，令Teixeira 受到不少傷害 ；相反，Teixeira 以單腿摔威脅Prochazka，Prochazka轉身想以「前滾」逃脫，但Teixeira 追上並在上位打擊Prochazka。這四回合的差別只在上述兩種情況的時間分布不同，但分數上的確是Teixeira 佔優。

來到第5回合，Teixeira 組合拳得手後，一記右拳重重擊中Prochazka，Prochazka的身體反應可說是只與「站著暈倒」有著一「拳」之遙，但此時Teixeira 卻決定以斷頭台追擊，不幸未能成功，亦斷送了KO對手的機會：

但之後Prochazka 也未有走出危險，被Teixeira 在騎乘位置打擊，之後多次位置轉換，Teixeira 都仍有優勢。只是MMA比賽就是如此令人意外，在差不多最後一分鐘，Prochazka成功依靠籠邊反轉對手，並拿到了Teixeira 背後位置，在腳沒有勾進去的情況下，以RNC降服了Teixeira ，逆轉賽事贏得冠軍：

現年42歲的老將Teixeira雖然落敗，仍顯出風度：

當時他的手在我的脖子上，我很累，我想我不相信（那會降服我)。 我應該反身的，但現在說這些也無濟於事。
Glover Teixeira
我盡了最大的努力，但還不夠(獲勝)，不過，我們去爭取下一場勝利吧。 感謝所有支持我的人。 我很好，只是有點割傷。
Glover Teixeira

這是 Teixeira 41場 MMA 比賽中第一次因降服而落敗，也中斷了他的六連勝。 前 RIZIN 冠軍，現時的UFC冠軍Jiri Prochazka，已在八角籠中獲得三連勝。現時 UFC 尚未宣布誰將成為 205 磅量級的下任挑戰者。

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