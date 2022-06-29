跆拳道｜第七屆亞洲品勢錦標賽春川舉行　港隊勇奪1銀2銅佳績

香港跆拳道品勢代表隊參加2002年亞洲跆拳道品勢錦標賽，勇奪1銀2銅佳績。



第7屆亞洲跆拳道品勢錦標賽在上周（23日）於韓國春川舉行，吸引亞洲各跆拳道強國派隊參加。賽事除了公認品勢（Recognized Poomsae）外，亦設有自由品勢（Freestyle Poomsae）項目，分成男女子個人、男女子團體等。香港跆拳道品勢代表隊共派出9名運動員參加。

香港代表黃嘉威出戰公認品勢女子個人50歲以下項目，半準決賽對上日本選手Tajima Hiromi，成功以6.68分擊敗對手晉級。準決賽面對蒙古選手Nar Trumenjargal，嘉威交出超水準表現，取得7.02高分，比對手足足高出多於1分。決賽對陣東道主韓國選手Seo J.H. 不幸落敗，最終屈居亞軍。

另一方面，楊志英參加公認品勢男子個人65歲以下項目，於準決賽面對韓國選手Seo D.K.，最終以0.34分之差飲恨，無緣決賽，為港隊奪得一面銅牌。

在團體項目方面，香港派出陳頌賢、黃焯賢、莫洺銚出戰公認品勢男子團體30歲以下項目。組別當中包含多支亞洲勁旅，韓國、中華臺北、伊朗、越南、菲律賓等均精英盡出。港隊在準決賽便面對上屆季軍菲律賓隊，三名運動員施展混身解數，可惜結果仍以僅僅0.1分之差落敗，只能屈居季軍。

最終，香港跆拳道品勢代表隊在是次賽事中，共取得1銀2銅。

得獎名單︰



公認品勢-女子個人U50-銀牌-黃嘉威



公認品勢-男子個人U65-銅牌-楊志英



公認品勢-男子團體U30-銅牌-陳頌賢,黃焯賢,莫洺銚

