WBC金腰帶拳王大賽九展圓滿舉行　拳擊泰拳激戰連場再掀搏擊熱潮

「WBC 香港泰拳、拳擊金腰帶拳王大賽2022」上周末（2日）於九龍灣國際展貿中心圓滿舉行。這是香港史上首次同晚進行五場WBC腰帶冠軍賽，是本地近年難得一見的職業拳擊體育盛事，且一同回顧當晚5場激戰內容。



世界拳擊理事會（ World Boxing Council，簡稱WBC）由全世界162個國家組成，是最大規模的職業拳擊統籌權威組織之一。本次比賽由WBC 香港本部「WBC CHAMPION」主辦，獲泰國WBC總部官方授權認可。

賽事其中一個主題是承傳「坤真」神將精神（Divine Warlord Spirit）。「坤真」乃八百多年前泰國北部古泰拳高手，武功征戰無可匹敵，名聲威振泰國、老窩、西雙版納等地。WBC南中國區終身官方代表徐家傑先生一生致力推廣泰拳運動及文化歷史，追根尋源「坤真」歷史19年，深感使命應將其事蹟流傳後世，因此在當晚賽事中增添「神將坤真紀念杯」頭銜。

賽事雲集12名來自不同背景的拳手同場較量。全晚將舉行六場賽事，三場拳擊賽、兩場泰拳賽、一場踢拳賽，當中破天荒地同場進行五場WBC金腰帶賽，打破香港歷史紀錄。

在徐家傑先生、WBC中國香港CEO林峰先生、前全國政協委員鄭蘇薇女士、中央撲滅罪行委員會陳少棠MH太平紳士及Hanuman Muaythai Academy院長 Master Ricky Kaliandasani主持開幕及奏唱國歌後，比賽正式展開。

+ 11

首先是WBC拳擊76公斤級金腰帶賽，由林得凱對陣劉宇軒。林得凱師承「深港泰拳冠軍」陳國雄，劉宇軒則從「香港拳王」黃浩洋，兩位教練亦曾在1999年對戰，寫下拳壇傳奇故事，至今由徒弟延續格鬥精神。

劉宇軒在比賽初段便主導節奏，主動壓迫並林得凱發起攻勢。及至比賽中後段，當劉宇軒體能下滑時，林得凱趁機反攻，打出一段精彩組合拳，迫使對手跟他近身搏拳。最後，劉宇軒以「3：0」點數勝過林得凱，贏得當晚首條WBC金腰帶。

+ 10

第二場是WBC拳擊62公斤級金腰帶賽，由袁文俊對陣文潤榮。袁文俊擁有超過10年擂臺經驗，獲獎無數，近四年來都是香港超羽量級第一，更是2019馬來西亞檳城國際金牌得主。文潤榮是前泰拳頂級選手，西洋拳擊師承三屆拳王張志成。

在首回合，袁文俊先拔頭籌，以精準打擊多次擊中文潤榮面門，使其鼻子受傷流血。不過文潤榮不愧是前泰拳高手，即使受傷亦沒有打亂節奏，繼續採取突入戰術，期望減少臂展差異，在內圍發起反擊。可惜，袁文俊防守相當嚴密，精準掌控攻防距離，不使對手有機可乘。結果，袁文俊以「3：0」點數勝過文潤榮，贏得WBC金腰帶。

+ 13

第三場是WBC泰拳55公斤級金腰帶賽，由梁家燊對陣陳躍文。梁家燊來自周比利拳館，深得著名拳王周比利真傳。陳躍文師承香港拳王錢師傑，曾於2018年贏得全港泰拳冠軍賽B組男子57kg亞軍。

梁家燊在速度靈活度上佔優，陳躍文則以力量見稱。陳躍文在比賽中多次使出右鞭腿試圖重擊對手，但屢屢被梁家燊接下後施展抱腿掃腳摔倒反擊，使氣勢方面稍稍傾向梁家燊一方。五回合完結後，梁家燊以「2：1」點數勝過對手陳躍文，成為WBC金腰帶得主。

+ 18

第四場是WBC拳擊香港沈量級65公斤金腰帶賽，原定由陳揮龍對陣李鑑任。然而，李鑑任賽前不幸患上新型冠狀病毒，於是由譚梓鋒替補作賽。陳揮龍是兩度退隱的一線業餘拳手，今次為爭奪金腰帶再上擂臺，追求生涯第三度高峰。譚梓鋒擁有8年拳擊經驗，亦是袁文俊高徒，實力毋庸置疑。

陳揮龍在體格上明顯佔優，在打擊力度上高於對手，但譚梓鋒發揮靈活步法控制距離，打擊後左右切線避開對方重擊。最終，陳揮龍以「2：1」點數勝過對手譚梓鋒，奪得WBC金腰帶殊榮。

+ 6

第五場是WBC泰拳超羽量級60公斤金腰帶暨神將坤真紀念杯爭奪賽，由朱敬聰對陣黃潤南，「金袍拳王」葉文龍擔當臺上拳證。朱敬聰是近年火速冒起的泰拳高手，曾多次在泰國勝出賽事，2018年獲得世界業餘羽量級金牌丶WBC東方戰龍金腰帶。黃潤南是「香港之寶」吳景聰的高徒，戰績彪炳，曾奪得2018年「紅人堂武林風決戰天下五」冠軍、2019「I-1 opening fight」冠軍。

比賽剛開始，雙方拳手便已火力全開，以沈重的拳腳打擊互轟。朱敬聰率先佔得先機，在一次攻勢中以左直拳準確擊中黃潤南下巴，使其牙膠飛脫腳步不穩。比賽重開後，蹤使黃潤南勉力支撐，但最終仍被朱敬聰肘擊追擊得手，黃潤南額頭受傷被擊倒在地上。拳證葉文龍在1分54秒宣告比賽結束，朱敬聰以「技術性擊倒」奪下勝利，在頒獎臺上獲頒神將坤真紀念杯。

朱漢邦先生（圖左）成為WBC香港總會會長，跟WBC香港總會主席徐家傑（圖右）的緣份有關。（賴家俊攝）

疫情爆發以來，社會氛圍持續低迷，市民都很迷茫，今次比賽能夠得以舉辦可謂相當難得。正如WBC香港總會會長朱漢邦所言，希望這場比賽能夠「拋磚引玉」，引起社會及政府對搏擊運動及年輕一代的重視，化解社會上的怨氣，為香港及本搏擊運動發展注入新動力、新希望。

完整賽果：



拳擊76公斤級WBC腰帶賽｜劉宇軒「點數勝」林得凱



拳擊62公斤級WBC腰帶賽｜袁文俊「點數勝」文潤榮



泰拳55公斤級WBC腰帶賽｜梁家燊「點數勝」陳躍文



拳擊65公斤級WBC腰帶賽｜陳揮龍「點數勝」譚梓鋒



泰拳WBC輕量級腰帶及「坤真紀念盃」爭奪戰｜朱敬聰 首回合1：54「技術性擊倒」黃潤南



【內文影片由Expendables Boxing提供】

