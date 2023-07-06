UFC290｜羽量級拳王大戰一觸即發　「黑豹」挑戰「帝王」爭金腰帶

【UFC290/ MMA/ 綜合格鬥】MMA迷不容錯過的一日！終極格鬥冠軍賽UFC290兩場拳王大戰，羽量級世界冠軍之戰由澳洲「帝王」禾簡諾夫斯基大戰墨西哥「黑豹」洛迪古斯，金腰帶花落誰家？未開賽已震撼；同日亦有摩蘭奴跟班托查爭奪蠅量級拳王，



7月9日（星期日）早上10時起Now E直播多場UFC290賽事，連場激戰切勿錯過。



羽量級世界冠軍由禾簡諾夫斯基 VS 洛迪古斯（UFC）

羽量級世界冠軍由澳洲禾簡諾夫斯基（Alexander Volkanovski）惡鬥墨西哥「黑豹」洛迪古斯（Yair Rodriguez），無疑是UFC290全日最矚目賽事，，有「帝王」之稱的禾簡諾夫斯基於去年7月UFC276羽量級世界冠軍戰跟美國選手麥克斯霍洛威（Max Holloway）大戰五回合，最終評審一致裁決「帝王」獲勝，成功衛冕UFC羽量級冠軍，他自2019年UFC245首奪羽量級金腰帶後，已四次成功衛冕，可見其驚人實力。雖然今年2月UFC284輕量級冠軍戰不敵俄羅斯的伊斯蘭姆馬哈切夫（Islam Makhachev），但今場羽量級世界冠軍衛冕戰，禾簡諾夫斯基仍被看高一線。

按圖看禾簡諾夫斯基與洛迪古斯數據比較：

禾簡諾夫斯基與洛迪古斯數據比較（UFC）

至於「帝王」的對手，被冠上「黑豹」稱號的墨西哥選手洛迪古斯，戰績同樣彪炳，今年2月UFC284才登上羽量級世界冠軍過渡拳王寶座，於第二回合以三角絞降服對手Josh Emmett，實力不容少覷，絕對是禾簡諾夫斯基衛冕之路最大障礙。

蠅量級世界冠軍戰由摩蘭奴 VS 班托查（UFC）

除了羽量級世界冠軍大戰外，同日UFC290還有多場精彩賽事，例如蠅量級世界冠軍賽，由墨西哥拳王摩蘭奴（Brandon Moreno）勇戰巴西班托查（Alexandre Pantoja），二人上仗皆獲勝而回，摩蘭奴於今年1月時UFC283技術性擊倒對手戴維森菲格雷多（Deiveson Figueiredo），贏得UFC蠅量級冠軍頭銜統一戰，戰鬥力超班；不過，對手班托查亦不示弱，戰績為30場25勝，上仗是去年7月UFC277以頸降服技Neck Crank打倒對手Alex Perez，更成為「今夜最佳表現」，相信勝負難料，還看臨場表現。

Now E於7月9日（星期日）早上10時起直播多場UFC290賽事，由本地職業MMA選手楊景皓和鄧學謙擔任評述，現場睇廣東話即時分析解說，特別刺激和投入。而《武備志》讀者現於Now E訂購UFC290賽事通行證，輸入優惠代碼「DVUFC100」，即可享有港幣100元的折扣優惠。讀者亦可於7月7日晚上9時到Now E的官方Facebook和YouTube專頁觀賞直播，楊景皓和鄧學謙會一起為大家率先談論多場UFC賽事，又會在節目中贈送UFC商品，於賽前為觀眾做好足夠熱身。

按以下Now E UFC290專頁連結了解更多：

www.nowe.com/sports/ufcppv