舞劇《詠春》24年1月香港上演　融合舞與武之美是如何鍊成的？

舞蹈與武術看似各不相干，然而兩者卻暗地裡環環相扣，深圳出品的舞劇《詠春》巧妙地結合詠春、太極、八卦、八極及螳螂拳五大武術門派的精彩招式與古典舞、現代舞的獨特舞步，帶來渾然天成的佳作。經過連場滿座的中國國內與海外巡演後，叫好又叫座的《詠春》將於2024年1月4日至7日迎來香港站，好讓本地觀眾能夠現場親身欣賞舞蹈與武術融合後的懾人魅力。



詠春跟香港的關係源遠流長（《詠春》劇照）

《詠春》舞劇在香港上演，別有一番意義，因為這武術跟香港的關係源遠流長。雖然詠春拳早在上世紀在福建、廣東開始流傳，但說到真正將之發揚光大的，無疑是葉問於50年代將詠春帶到香港，他除了簡化傳授方式將之變成適合大規模教學，更在香港開設武館廣授門徒，在他和弟子努力下，香港大街小巷不泛詠春拳館，為詠春傳遍世界各地開枝散葉打好的重要基礎。

港產片中也常見詠春的蹤影，從武打電影經常出現詠春的拳法套路，而李小龍的《龍爭虎鬥》、甄子丹主演的《葉問》系列，還有最佳拍檔王家衛與梁朝偉合作的《一代宗師》，全是開宗明義以詠春為主的作品，將詠春帶到更廣闊的觀眾層面。

《詠春》以另一種方式展現中國武術的獨有魅力（《詠春》劇照）

由光影世界來舞劇現場，《詠春》以另一種方式展現中國武術的獨有魅力。此劇是結合了武術、舞蹈及戲劇，武術講求力量、舞蹈講求飄逸、戲劇講求流暢，將三者合一談何容易，《詠春》卻成功將詠春、太極、八卦、八極及螳螂拳五大武術門派的精彩招式與古典舞、現代舞的獨特舞步融為一體，加上一氣呵成的劇情，細說片場中人追夢的故事，也是向平凡人致敬的英雄故事。

「以靜制動」和「以柔克剛」是詠春主要神髓（《詠春》劇照）

詠春拳講求直接有效快捷，以最直接的方法作出攻擊，而兩點之間又以直線最短最快；與此同時，詠春亦推崇「以靜制動」和「以柔克剛」，是中國傳統哲學中的陰陽平衡思，想展現當中的神髓，並非一朝一夕所能做到，《詠春》拳拳到肉之餘，也不失手舞足蹈的美態，其中18分鐘的宗師對決選段是精華所在，集合五大門派的經典武術招式，配合古典舞、現代舞的獨特舞步，掌門的個人表演到五大門派的對壘，正好展現出柔與剛不同面貌。

劇中一眾舞蹈演員花了一年時間習武（《詠春》劇照）

劇中一眾舞蹈演員為了更能掌握各派武術的技法與精神，花了一年時間跟隨武術師傅學習原汁原味的武術，從中再將舞步融會貫通，參與舞者曾表示至今依然每天練習，鞏固詠春拳的技巧，讓身體在演出時處於最佳狀態，也要懂得「打」與「被打」所需要精準的力度掌控，才達至現在的理想成果。

結合「雙非遺」是《詠春》一大特色（《詠春》劇照）

舞蹈與武術結合是《詠春》一大特色，而「雙非遺」的表達則是另一特色，所指的是「詠春」與「香雲紗」這兩樣非物質文化遺產，是之前舞劇或其他藝術形式從沒有出現過的組合，令人大開眼界，舞蹈演員穿上香雲紗邊施展武打招式邊翩翩起舞，讓這種比棉布輕薄、比絲綢厚重的物料，透過現場舞台光束影照下，透現出如陶瓷般光滑的黑色光澤。「詠春」與「香雲紗」同台出現，是全新的藝術展現形式，也是對中華文化的傳承。

《詠春》自公演以來，取得空前成功，首站演出於3月在深圳保利劇院完滿落幕後，緊接而來全國巡演，百多場演出高朋滿座，於9月間向海外進發，在新加坡濱海藝術中心連演三日，觀眾走出劇院齊聲表示「震撼！」可見這劇非同凡響的吸引力，下年1月4日至7日《詠春》迎來香港站舉行五場演出，現場親身感受舞與武、柔與剛融合一起之美。

【《詠春》演出詳情】

日期及時間：

2024年1月4至6日 （星期四至六） 20:00

2024年1月6至7日 （星期六及日）14:30

地點：香港演藝學院歌劇院（香港灣仔告士打道1號）

演出時間：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

票價：HKD 780 / 580 / 380

購票：快達票