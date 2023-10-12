夜繽紛｜「螢光城市探索」夜間嘉年華　林芊妤姚潔貞鄧穎芝齊撐場

香港夜繽紛！基滙資本旗下「民坊」即將展開「螢光城市探索」夜間嘉年華，並邀得瑜伽導師林芊妤（Coffee ）、女歌手鄧穎芝（Vangie）、女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞、中長跑運動員陳家豪等出席啟動禮，為充滿螢光的運動與藝術活動揭幕。



曾獲國際大獎、主打工業風的特色籃球場「啟業主場」將於下周五（10月20日）的啟動禮換上新裝，為參加「螢光城市探索」夜間嘉年華的市民帶來沉浸式螢光體驗。

民坊表示，夜間螢光活動可為市民帶來嶄新體驗。以螢光瑜伽為例，參加者可以深入了解每個姿勢和動作，以全新方式連接身心靈。至於螢光跑，將會途徑啓德郵輪碼頭，在鍛鍊身體的同時，又可以欣賞維港景色。民坊還引入「健身動物流」（Animal Flow），結合體操、瑜伽、霹靂舞和動物移動方式等元素，包括Ape（猿人式）、Beast（野獸式）、Crab（螃蟹式），在沒有健身器材的情況下訓練肌肉力量、柔韌性和協調性。

由攝影師指導的光影塗鴉工作坊，以夜空為畫布、光線為畫筆，讓市民在照片上畫出自己喜愛的圖案。

啟動禮亦設螢光攤位遊戲，「螢住踢」足球九宮格、「螢住襟」反應燈、「螢住跳」繩、「螢住轉」LED呼拉圈、「螢住打」羽毛球，「螢住投」籃球等精彩活動。

民坊相信，社區體育能夠提升活力、凝聚市民、刺激經濟，而「螢光城市探索」系列就是希望以運動和藝術激發參加者投入感和創造力，令寂靜夜晚發光發亮、變成充滿活力的「我」主場，未來將會舉辦螢光攀岩體驗、螢光跑、螢光森巴(Zumba)舞蹈等活動。

「螢光城市探索」啟動禮詳情

日期：2023年10月20日（星期五）

時間：17:00-22:00

參加指南：個別活動需提早報名

備註：所有參加者均可獲發一件螢光短袖T恤，現場亦設特色螢光手環、螢光髮飾、螢光鞋夾、手指燈、螢光眼鏡等紀念品。是次「螢光城市探索」並沒有使用螢光膠。