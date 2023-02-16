港澳台研究生報考碩士博士學位系統開放　2月25日截止報名

京港學術交流中心今日（15日）發出新聞稿指，2023年度香港、澳門、台灣人士攻讀內地高等院校和科研院所研究生（碩士/博士）學位報考系統現已開放，報考期為本月10日至本月25日（下周六），並交代相關詳情。



2023年港澳台研究生報名將於本月10日至25日開放，中國傳媒大學是其中一間開放報名的學校。（京港學術交流中心網站圖片）

港澳地區考生必須持有香港或澳門永久性居民身份證和《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》，至於台灣地區考生，他們必須持有在台灣居住的有效身份證明和《台灣居民來往大陸通行證》或《台灣居民居住證》。

報考碩士學位的研究生必須具有與內地學士學位相當學位或同等學歷，報考博士學位研究生亦要有類似條件，必須具有與內地碩士學位相當的學位或同等學歷，至於報考專業學位研究生，應亦符合內地當年招收研究生規定的其他報考條件。

另外，考生需要品德良好、身體健康，並有兩名與報考專業相關的副教授以上或相當職稱的學者書面推薦。

港澳台研究生按學習形式分為全日制和非全日制（兼讀制）兩種，根據不同的就讀專業的，全日制碩士生的學習年限為2年至3年，全日制博士生的學習年限一般為3年，兼讀碩士生或博士生的學習年限不超過5年，考生報名時只能填報一個招生院校的一個專業，考生應在本月10日至本月25日（下周六）完成報考系統信息填寫，並須於下月2日至下月9日進行線上或現場確認。

京港學術交流中心獲國家教育部授權委託，自1988年起，在香港辦理招收港澳台人士報考內地100多所高等院校碩士、博士研究生，提供報名和考試的服務，中心是教育部招收港澳台研究生的五大報考地方之一，有關報名之細節與確認報名之安排，歡迎瀏覽「京港學術交流中心」網站、微信公眾號及Facebook專頁。