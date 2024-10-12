都會大學副校長區啟明：建設應用科學大學，推動職專教育發展

今年3月，特區政府批准香港都會大學（下稱「都大」或「HKMU」）成為全港首間「應用科學大學」；今年7月，投身大學教育接近29年的都大李兆基商業學院院長區啟明，履新成為讀會大學副校長，主責策略規劃，協助大學應對諸多變革。區啟明近日受訪分享都大未來發展計劃，表示「應用」和「科研」之間並無衝突，作為「應用科學大學」的都大將會更加注重應用型研究，並與行業企業深入合作，又以「市場需要」作為課程發展考量，推動職專教育發展。區啟明又透露，都大除了購入紅磡一幢全新酒店作為學生宿舍，還將興建新教學大樓並成立工業中心，從而提升競爭力。



大灣區教育融合發展智庫主席陳錦雲（左）早前訪問香港都會大學副校長區啟明（右）。

大灣區教育融合發展智庫主席陳錦雲早前訪問香港都會大學副校長區啟明，就大學發展布局、國內國外合作、職專人才培育以及香港高等教育國際化等議題展開對話。《香港01》獲授權轉載，全文如下：

問：請您介紹一下您和都會大學未來工作和發展規劃。

答：香港都會大學在近年經歷重大轉變，帶來了許多挑戰，但挑戰就是機遇，只有迎接挑戰，才能抓住機遇。我的職責是推動大學在應對這些變革，實施及監督相關的策略計劃。目前，我首要工作包括三個方面：推動大學作為香港首間應用科學大學的發展；擴大大學在內地及國際的招生和外展事務；以及促進大學更廣泛地使用數據協助決策及未來規劃。

問：香港都會大學已經成為香港教育局批准的首間「應用科學大學」（University of Applied Science或UAS），您認為這對HKMU發展有何意義或者有何促進作用？對香港職專教育、高等教育又有什麼積極意義？

答：今年三月，香港特區政府批准都大成為第一間「應用科學大學」，大學在設立這個新副校長職位時，特別將規劃和發展與「應用科學大學」的建設相關聯。目前職專教育在香港的認受性仍偏低，常被視為「次一等」的出路。然而，職業專才教育其實同樣能夠提供高水準教育，以大學教育的角度和架構去培養符合行業需求的專業人才，其地位應與綜合性大學相當。

在一些發達國家，例如歐洲的德國、荷蘭，「應用科學大學」的發展已經有悠久歷史，並且取得了巨大成功。這些國家把職業訓練和專業教育納入大學體制中，不僅提供學士學位，如德國已有應用科學博士學位學程。可見「應用科學大學」並非新概念，尤其在歐洲眾多國家，學生能夠清晰選擇未來方向：欲從事學術研究者可選擇綜合性大學，有職業導向的需求者則可選擇「應用科學大學」。

香港八所教資會資助大學都設有一些類似應用型的學科，但普遍偏向於基礎科學研究，整體學科發展仍以研究型為主。然而「應用科學大學」有所不同，從名稱和定位方面來看，其注重學位和人才的應用性，大學需要平衡滿足行業求和學生的學習期望之間的關係。學生入學時很清楚自己的學位與行業的發展密切相關，課程設計和發展也獲得行業積極參與和支持。同時，企業希望大學開辦的應用科學學士和碩士課程有助解決行業中面對的實際問題，因此課程設計也要以輔助行業為目標。

「都大」本身是一所大學，因此在設計課程、學生培育方面，我們都以大學教育水準為準則。我們並不單純鍛鍊學生的職業技能，更着重他們的全人發展，特別是他們的軟實力、軟知識和道德教育。我們的目標是培育具有獨立思考能力和國際視野的人才，使他們不僅擁有行業技術，還具備獨立思考、國際視野等綜合能力。HKMU本身已經開設學士、碩士和博士課程，其中許多課程已經是應用型，並與業界有緊密聯繫，與香港特區政府發展「應用科學大學」的理念高度契合。

問：也就是說，將來需要培養的是比較全面的人才，但是他在職業技能的知識方面又可能更加專業。西方發達國家在應用科學大學的發展比較成熟，這個可能也是我們未來國際化的另一個方向。香港高等教育是香港重要的「金字招牌」，香港特區政府也提出建設「國際教育樞紐」，香港都會大學將會有何相應的配合發展措施？

答：香港政府推動成立「應用科學大學」的主要原因之一是為了擴大與全球的職專交流和合作機會，因此「應用科學大學」也被納入香港發展成為「國際教育樞紐」的規劃藍本之中。在我們大學成為「應用科學大學」之前，早已與多個歐洲同類型大學建立了緊密的合作關係，每年都會安排學生到這些大學進行交流。隨着特區政府致力把香港打造成為「國際教育樞紐」，我們也在積極與這些大學商討更多合作機會，包括合辦雙學位課程，以深化我們之間的夥伴關係，加快大學的國際化進程。

問：與內地合作方面，香港都會大學有哪些具體項目和成果？接下來在粵港澳大灣區有什麼發展的規劃與部署？

答：我們非常感謝香港特區政府對這類型大學的支持，讓我們在香港的大學中擁有很獨特的地位。這使得我們能夠更有效地與內地和國際的職專教育機構和企業進行交流及合作，促進我們的發展。

在發展「應用科學大學」過程中我們不僅吸收國外的經驗，也從內地的職業教育體系中得到啟發。我們曾到訪深圳技術大學，並與中山、珠海的科技大學洽談合作會。我認為應該抓住大灣區多元化產業發展的機遇，不僅是培養香港所需的人才，還應加強與大灣區企業的合作。

問：HKMU轉變為「應用科學大學」，會否減少在科研上面的投入？

答：這完全是一個誤解，大學本身肩負着創造知識的責任，所以科研是必須的。但作為「應用科學大學」，相較於一般基礎研究，我們更加注重應用型研究，這種研究需要更多深入地與行業、企業接觸，以解決實際問題。這也使得大學能夠更緊密地與行業結合。

在拜訪德國的應用科學大學時，了解到當地許多教授在擔任教職的同時也參與相關行業。例如，有些教授本身同時擔任企業高級工程師，他們在行業中的實際經驗不僅豐富了授課內容的應用性，還有助於他們進行科研創新工作。

HKMU將與企業合作，使學生的學習更貼近實際。在開設碩士、博士課程時，我們也會考慮如何讓我們的學生參與應用研究，在企業進行實驗性研究，並由教師引導學生解決行業面臨的難題。這不僅增進學生對行業的了解，還讓他們實際體驗為企業解決問題的成就感，同時鍛鍊學生的自主思考、批判性思維和企業家精神等能力。

問：未來是否有計劃與一些大型科技公司合作？與傳統學位課程比較，應用學位課程的最大優勢在哪裏？如何可以為本港學生提供更多元出路？

答：這是必須的。「市場需要」是發展應用學位課程的主要考量，大學不僅致力於培育業界所需人才，也促進行業內的創新和科技發展。歐洲的「應用科學大學」體系已經相當成熟，課程範疇不僅涵蓋科技、科學和工程學，更包括商科、心理學和教育等不同類型的課程。所以作為「應用科學大學」，除了大型科技公司，我們更會與各行各業的企業和機構合作，以滿足當前社會及經濟發展的需求。

應用學位課程着重為學生安排相關企業和機構的實習機會，讓他們畢業後能順利融入相關行業。歐洲國家的「應用科學大學」的博士課程的一個重要特點是，博士生會在企業內工作，與其他一線同事探討企業所面臨的挑戰，並與研究團隊合作解決問題。因此，應用研究與行業密切相關，有關研究更有大部分是由企業資助。

這種課程設計讓不同程度的學生都有更多機會與行業接觸，實踐所學並獲得相關技能，使他們畢業後能順利投身理想的職業。應用學位課程也為博士生提供另一個選擇，目前許多博士生畢業後選擇返回大學，但應用型課程通過讓學生在企業中解決問題的體驗，使他們可以在進行科研的同時能夠獲得企業聘用。對企業和學生來說，這是「雙贏」的結果。

問：香港都會大學在本地合作方面有什麼最新的發展方向？

答：作為由香港特區政府成立的唯一自資大學，對整個市場的敏感度至關重要。在發展成為「應用科學大學」之前，都大一直致力提供符合市場趨勢並滿足行業需求的專業課程。例如，運動管理這個專業，多年前隨着香港運動員在不同國際運動賽事中屢獲殊榮，政府也積極推動體育普及化、精英化和盛事化。當時發現相關行業對人才的需求強烈，因此我們開設了這個專業課程，成為全港最早開設運動管理學士學位課程的大學。課程廣受學生歡迎，也配合政府發展體育和運動產業的目標。

今年我們推出了飛機師訓練的學士學位課程，成為香港第一所提供飛機師學位課程的大學。我們與機管局旗下的香港國際航空學院合作，開辦航空管理學士課程，該課程不僅涉及飛行訓練，而且還包括航空管理相關的知識和技能。將飛行訓練融入課程裏，使畢業生就業方面享有更多元的出路。即使學生在接受相關訓練後，發現自己未必適合從事飛行工作，仍可取得學位並從事其他與機場及航空服務相關的工作。這一舉措旨在滿足航空業界對專業人才的需求，為學生提供更廣泛的職業發展機會，並促進香港航空業的發展。

特區政府也將成立「香港應用科學大學聯盟」。這個聯盟將會是「應用科學大學」的擴展。首先，成員可以通過這個聯盟與商會、行業組織等進行合作；其次，可以加強本地、內地及國際院校之間在職專教育方面的交流；第三，更希望能夠擴大和加強職專教育的品牌。透過這個聯盟，我們希望通過聯盟把應用科學大學打造成香港教育的另一個主流。

問：我知道都會大學在國際合作以及研究方面都成果豐碩，在國際招生方面有什麼方法能夠吸引更多國際學生來學習呢？

答：為配合大學的迅速發展及提升競爭力，我們近年一直積極開拓校園空間和設施。除了近日購入紅磡一幢全新酒店作學生宿舍，大學還將會興建新教學大樓並成立工業中心。這些校園拓展項目也能夠提升大學對國際學生的吸引力。

我們目標是做到「Internationalization at Home」（把國際化引進校園），營造多元化的校園氛圍，以促進國際交流和文化共融。因此，不論是招收國際學生，還是為本地學生提供海外交流機會，都是我們大學推行國際化中的重要一環。同時，我們也在學生住宿舉辦各種交流活動，提供各種機會讓不同文化背景的同學進行交流，以提升他們的跨文化理解和同理心。我們更一直致力增加非本地教職員在各學院的比例。目前，大學有大約40%的教職員是來自其他國家和地區。

問：HKMU對大學排名有什麼追求，計劃作出哪些改進？

答：大學排名背後有很多的考核指標，只要我們按部就班的做好自己的工作，比如強化科研及院校間的合作等，就能水到渠成。尤其是在國際化的過程中，國外的院校通過與我們合作，對我們有更多、更全面的瞭解。其次是「應用科學大學」的辦學院校與行業僱主有更多的聯繫，學生跟企業有更多合作也促進了我們科研的產出。這些事情都有一個大前提，就是我們是發自內心的想要做好教育這件事情，切切實實地做，就一定會看到成效。