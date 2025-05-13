戲院結業、片量急跌——香港電影怎加油？

第43屆香港電影金像獎早前落幕，「香港電影加油」的呼聲響徹頒獎禮，難掩行業凋敝現實——全港戲院僅剩56家，今年開拍電影不足10部。去年《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》、《飯戲攻心2》取得不俗票房，本地觀眾信心大增，高喊「支持港產片」，但最高票房的《破·地獄》僅為全年總票房1/12，外語片和合拍片各佔總票房的五成和三成。香港電影夾在本土化和全球化當中，何去何從？



戲院結業、片量暴跌

「香港電影加油！」——這句話頻頻出現在第43屆香港電影金像獎得獎者致辭中，大概也是1982年金像獎設立以來，被重複感慨次數最多的一屆。​​憑藉《破·地獄》獲得金像獎影后的衛詩雅表示：「難得上了這程車，就不要擔心自己何時下車，不如好好珍惜這程車的每一個畫面。」片中飾演衛詩雅哥哥的朱栢康獲得最佳男配角也表示：「並非事事順利，但上帝的恩典足夠了。香港電影加油！」《九龍城寨之圍城》勇奪9個獎項，監製莊澄為香港電影打氣：「現在是困難時期，希望同業、年輕一輩不要放棄，堅持下去就是勝利！」主演古天樂也希望新人的名字不要再放最後：「未來就讓新人帶領香港電影走出新一步。」

回顧1980年代的「黃金時期」，香港電影曾創下每年製作逾300部、票房達到12.4億港元的紀錄。面對荷里活電影主導全球市場的局面，香港電影依然能憑藉27天拍完票房多達2,200萬元的《射鵰英雄傳之東成西就》，700萬港幣拍成狂收4,100萬元的《賭聖》，還有李小龍的功夫片、成龍的喜劇特技片以及古惑仔系列等特色鮮明的製作，成功闖出香港，確立亞洲影視霸主地位，成為世界第二大電影生產基地，將香港文化傳至世界各地。

今天，從電影院的結業情況可見香港電影業的蕭條。1993年，香港曾有119間電影院及超過12萬個座位；但在去年，一連有8間戲院結業，包括擁有58年歷史的銅鑼灣總統戲院、開業僅兩年的MCL荷里活廣場戲院；截至今年，全港只剩下56間常規戲院，提供270塊銀幕和不到4萬個座位。同樣暴跌的還有港產片產量。去年上映的《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》、《飯戲攻心2》，在「支持港產片」的呼聲之下，取得不俗票房成績，但整體而言，去年全年只上映了30多部港產片，今年開拍量甚至不足10部。

世界在變港產片不變？

1993年可謂香港電影的「絕唱」之年，《唐伯虎點秋香》票房4,000萬港元、《花田囍事》票房3,500萬港元、《新不了情》票房3,100萬港元——它們在143部電影中突圍，成為年度票房冠亞季軍，至今仍被喻為經典之作。同年，荷里活大片發起強烈攻勢，《侏羅紀公園》首次大規模使用特效，開闢了全球電影工業史的分水嶺，更出現《舒特拉的名單》、《肖申克的救贖》等影史巔峰的神作。作為粵語文化和市井生活的產物，港產片難以招架。同時，1990年代盜版電影猖獗，1998年業界估計，盜版活動拖累票房下跌30%，本地電影業因而損失約3億港元，若計及海外發行的收入，損失多達10億港元。

近年Netflix、Disney+等國際串流平台興起，新世代觀眾更加偏好流媒體和短視頻，本來就對單一的粵語文化電影興趣缺缺，但香港電影並沒有積極拓展非本地市場。

2003年內地和香港簽訂首項自由貿易協議《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），規定陸港合拍片可視為國產電影上映，而港產片進口內地則不受配額限制，催生大量合拍片。其中不乏成功電影，如主旋律愛國片​​《紅海行動》獲得36.5億元內地票房，2,200萬元香港票房；經典警匪動作片《無雙》獲得12.7億元內地票房，3,300萬元香港票房；青春文藝片《少年的你》獲得15.58億元內地票房，3,000萬元香港票房。龐大的市場利益，吸引大量資深導演、演員、編劇、製作單位北上發展，但也本土電影陷入新生代的創作斷層；同時，本地觀眾對於迎合內地審查標準的合拍片，並不太買帳。

本土特色VS市場需求

香港近年創造不少以本土社會議題為核心的小眾電影，如《年少日記》、《白日之下》，前者獲得香港電影發展局「首部劇情電影計劃」資助，資金達325萬港元。但在內地市場表現平平，兩部都僅1,000多萬票房，可見內地市場目前較難接受過於敘事化的本土電影。而《九龍城寨》斥資3億元，既保障了特效製作和明星陣容，又保留昔日香港市井文化故事，成為近十年首部進入香港票房年度排行榜頭三的合拍片，證明合拍片不必在「本土特色」與「市場需求」之間二選一，可以用國際化的製作標準講述本土化。

許多人把香港電影沒落簡單歸咎於合拍片，卻看不到合拍片可能帶來的出路。根據香港電影發展局《香港電影業資料彙編》，2024年全年總票房12.68億港元，其中港產片票房佔12%，合拍片佔31%，外語片則達到53%。280部電影中，僅46部是香港電影。儘管《破·地獄》獲得最高票房收益，但卻僅佔總量的1/12，可見本地市場仍是以外國電影和合拍片為主。香港若能連同粵港澳大灣區共建影視基地，吸引內地資金與技術的同時，保留本土創作自由，爭取內容創作主導權，或有機會生產出更多叫好又叫座的好電影。

香港電影發展局設立不少電影專項資金推動行業發展，鼓勵新導演、編劇的創作。電影發展基金自1999年創立以來，共獲逾30億元的注資，但成效堪憂：2008年以來資助的107部電影中，73部票房低於資助額，13部不足一成，如2008年《戰·無雙》僅327港元票房，相當於5人觀影。2025年2月基金結餘仍高達16億港元。是時候想想如何有效運用了。