中國算力崛起．二｜每秒5000P的算力——算多還是少？算強還是弱？

近年國家智算產業全面崛起——論資源，西部有源源不絕的綠電與建設算力中心所需的優越自然條件，撐起「東數西算」大佈局；論產業生態，主打創科的城市早已孕育出月之暗面、DeepSeek等成熟大模型企業。反觀香港，不僅缺乏成熟的AI產業鏈，更面臨昂貴電價與成本負擔。儘管如此，剛剛發表的《「一五」規劃》和《2026年施政報告》表明將會「強化算力基礎設施」，「打造香港成為區域先進數據及算力樞紐」。那麼，香港的智算產業發展究竟處於什麼階段？如何推動香港與粵港澳大灣區其他城市算力基礎設施的互聯互通？怎樣建設「粵港澳算力出海合作樞紐」？



「中國算力崛起」系列深度報道之二



發展算力有先天制約怎麼辦？

相對香港而言，內地各大城市的智算產業集群的規模與生態已相當成熟。北京聚集了全國最密集的大模型訓練與高階推理算力需求，是月之暗面、字節跳動等AI巨企的大本營；上海及深圳以GPU研發、算力集群等，為AI發展打造底座。以商湯科技為例，港澳業務總經理馮愈提到，商湯大裝置位於上海臨港的AIDC經過持續擴建與營運拓展，目前的算力總規模實際上已大幅提升至4.04萬PFLOPS，遠超香港目前只有約5,000PFLOPS的總體算力。

與此同時，在「東數西算」的數據計算聯動工程之下，東部城市龐大的能源消耗，屆由西部城市的數據中心承接。貴州憑藉天然涼爽的氣候與水電優勢，聚集了華為雲、三大電信運營商等超級數據中心，成為全國海量數據與大規模AI訓練的超算重鎮；內蒙古、新疆、寧夏等地憑藉自然條件優勢，進行風光發電，建設電力成本極低的超大規模智算集群。

反觀香港，發展智算產業的先天短板和後天瓶頸都十分棘手。首先，本地缺乏如北京、上海般深厚的AI企業生態，亦沒有西部的自然條件。其次，高昂的營運成本更是沉重負擔：在用電成本上，香港商業用電每度高達約1.2至1.5港元，不僅顯著高於內地一線城市的用電價格，更完全無法與內地西部算力基地每度僅約0.32—0.35元人民幣的低價相比；再者，疊加高企的人力薪酬與土地成本，使得在此進行高強度數據預訓練的性價比極低。

既沒有西部的低電價與天然降溫氣候來承載巨型智算集群，又缺乏本土大模型巨頭的直接拉動——不少人會問，香港究竟如何打造算力樞紐？又怎樣成為「推進數字中國建設的重要支撐」？然而，仔細剖析香港的發展條件，其實別具特色和潛力。

西部已經成為全國海量數據與大規模 AI 訓練的超算重鎮。圖為國家大數據（貴州）綜合試驗區交流體驗中心（許靖雯攝）

香港憑什麼能建算力中心？

第一，儘管落後了一段時間，但香港的算力硬體設施規劃已經逐步追上、漸漸完備。2024年，數碼港人工智能超算中心正式投入服務，提供3,000PFLOPS的算力。截至目前，香港整體算力達到5,000PFLOPS。無可否認，和全球頂尖城市相比，5,000PFLOPS確實只屬於「入門」至「中等」水準，但目前已經足夠支持本地大學、科研機構及中小企進行中大型 AI 模型微調、推理、金融科技分析、智慧城市演算法及生醫大數據研究。

第二，相較於算力硬體設施，香港更大的優勢在於制度與法律等「軟體」方面。立法會科技創新界議員邱達根接受《香港01》訪問時指出，在數據處理的標準方面，香港與國際標準接軌，同時亦鏈接內地數據。2023年，香港特區政府創新科技及工業局與國家網信辦簽訂《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》（簡稱《大灣區標準合同》），適用於大灣區內地九市與香港之間的個人資訊跨境傳輸。他相信，「香港與內地在跨境數據方面訂的協議，往後會越來越放開」。

第三，擁有優質行業數據。「我們要發展超算算力，不僅是單純提供算力，必須有數據支撐才能將算力轉化為成功有效的解決方案或應用案例。」邱達根告訴《香港01》，香港作為國際金融中心，在金融領域的數據極其優質。又如在醫療方面，醫管局也積累並保存了非常完備的全民醫療數據，「這是很多地方都不具備的完整數據資產。」

第四，監管法規逐漸完善。隨着《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》於2今年1月1日正式生效，用於監管涵蓋能源、資訊科技、銀行和金融服務、交通、醫療保健、通訊及廣播等行業的營運者，需要通報電腦系統的重要變化、參加保安演習等，以應對電腦系統安全威脅和事故等。另外，在數據交易（買賣）私隱保護和數據交換方面，業界也已擁有成熟的數據加密和安全傳輸技術，而在醫療健康、金融銀行、信用評級三個試點領域，更有跨境的點對點審查，要求香港和廣東的對接單位進行評估。邱達根說：「我們鼓勵有實際需求的高效數據流通；另一方面必須確保傳輸數據的真實性，防止申報與實際內容不符。目前香港的數字政策辦公室與內地的網信辦，已共同承擔跨境數據調度的監管責任。」

科創界立法會議員邱達根認為，香港與內地在跨境數據方面訂的協議，往後會越來越放開。（何夏怡攝）

算力需求極大吸引企業

第五，也是最重要的一點，即是香港有着大量的算力需求和算力缺口。商湯科技港澳業務經理馮愈坦言，商湯之所以願意來到香港建立數據中心，除了商湯是誕生於香港中文大學這一歷史淵源以外，最重要的就是龐大的算力缺口和算力需求：「最近我和一些學校交流過，學校其實非常想引入AI教學與應用，但目前最大的問題就是算力成本極其高昂。」

馮愈發現，在某些情況下，學校可以申請或購買具備AI功能的應用，但卻面臨嚴格的時間和人數限制——在同一時段內，只允許10到20名師生同時在線使用。「中小學加起來有上千所，一所學校少則五六百人，多則上千人。如果同時只能供少數人使用，而且處處受限，那是遠遠不夠。」馮愈擔心，全港只有約5,000PFLOPS的算力，單憑這些如何滿足學校這一個垂直行業的需求？「這還沒有算上金融、等其他同樣極度依賴算力的行業。」

沙嶺數據園的基礎設施確實已經動工，但最快也要到三年半後才開始使用。在遠期藍圖與當前需求之間，如何填補中間的過渡期，成為整個智算產業發展的關鍵。

馮愈表示，商湯已與安秀智算（OXO AIDC Limited）簽署戰略合作協議，計劃於葵涌興建一座具備3,000至4,000P算力的旗艦級AI數據中心，預計於2029年前落成。此外，商湯科技與香港科技園公司（HKSTP）合作建設的「全港最大國產智算中心」項目，目標在2030年前建成具備40,000（PFLOPS）算力規模的智算中心。馮愈強調，沙嶺數據園區項目屬長遠規劃，而商湯希望擔任中間的銜接橋樑，及時填補全港目前的急迫缺口。