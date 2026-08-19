專訪｜癌魔打不倒，俠醫續征途——陳英凝再寫「港產」人道救援傳奇

「每當報道受災地區的人道救援工作，為什麼香港傳媒只能用通訊社的照片？為什麼香港記者不能親身去當地採訪？」2023年6月，共享基金會總幹事陳英凝接受《香港01》專訪時，突然反問記者這個問題；而在記者還沒有反應過來時，她就拍了拍胸脯自問自答：「所以你更要跟着我們出去走一走、看一看！也讓外國見識一下我們香港記者的樣子！」——三年過去，作為「港產」國際人道救援機構，共享基金會早已不可同日而語，服務版圖擴展至全球13個國家，《香港01》也跟着走南闖北見證不少故事。年初再次見到陳英凝時，她剛剛確診乳癌不久，並已迅速完成手術，正待接受後續電療，看着有些虛弱，但眼神依然灼熱——她還是那位一往無前的「天涯俠醫」。



今年5月，第79屆世界衞生大會（WHA）期間，共享基金會由梁振英和陳英凝領軍，作為首個「港產」慈善機構，於日內瓦主辦題為「大道至簡：無蚊則無登革熱」的世界衞生大會邊會，推動將登革熱物理防控的「中國方案」納入世衞指南。（陳英凝提供）

「醫生說要徹底休息，我已經比之前休息多了三百倍了！」陳英凝一開口的瞬間，就透着滿滿的韌勁、積極和達觀，難怪總能為世界各地的災民帶去安寧、溫暖和希望——在戰火連城的科索沃，她和用槍指着自己的法國士兵，雞同鴨講地據理力爭；在人人唾棄的泰國貧民區，她爬入糞渠尋找愛滋病人，幫助他們重拾自尊；在被視為「女童煉獄」的柬埔寨，她想方設法把一些12、13歲的雛妓救出「火坑」，為她們重建新生。

27年前，陳英凝的母親正是因為乳癌病逝。基於家族病史，她年年進行乳癌篩查，確診之後也相當冷靜。「當然會有迷惘、會不知所措，因為所做的每一個決定都會影響很多人和事。只要想到這些就會明白，『死』或『發癲』都無法解決問題。」所以，她只能保持正向、繼續迎難而上，但她在中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院的教學課程難免慢了下來，而共享基金會的外訪考察也只能由主席梁振英「單拖」帶隊前往，而她每年書展如期出版的《凝仁遊訪》紀實系列書籍更要暫時擱置。幸而，大半年過去，治療一切順利。

「停了下來回望，連我自己都驚訝：以前是哪裏來的力量，可以去做這麼多的事情？」——日前再訪陳英凝，她早已恢復了「空中飛人」的工作節奏，說起話來也是中氣十足。

陳英凝投身人道救援工作30多年，無數前線經驗觸發她不斷思考兩個問題：第一，中國人口最多，援外醫療工作也不遺餘力，但為什麼往往都是外國主導的救援機構才比較為人熟知？第二，亞洲是全球最多災難的地區，內地也是全球最多災難的地方，但為什麼我們的人道救援工作者，反而要去歐美接受培訓，套用某種救災模式？——無獨有偶，全國政協副主席梁振英在2018年成立的「共享基金會」，正是希望結合香港優勢和國家力量，為「一帶一路」沿線國家提公共衛生服務及醫療人道援助。兩人不謀而合，至今合作無間。

「這些年來最大的變化是，共享基金會的規模完全不一樣了，發展方向也寬廣了許多。」陳英凝解釋，基金會剛成立不久就遇上新冠病毒疫情，團隊只有20多人，起步工作非常艱辛，必須聚焦提高項目成功率，專注做好白內障復明手術；當在老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾、毛里塔尼亞等國家打下基礎、建立信譽之後，迅速擴大業務至登革熱等蟲媒傳染病防治、應對氣候變化災難、提供潔淨飲用水、培訓人道救援人才等範疇，引進香港和國家的軟硬技術，並將服務延伸至東帝汶、洪都拉斯、瓦努阿圖、斐濟、盧旺達等國家。

目前，共享基金會已在全球聘用80名全職員工，並且發展了一支超過50人的義工隊伍。但在陳英凝心中，最讓她感到驕傲的，不是這些宏大的數字，而是一個在不知不覺中建立起來、精巧而又充滿溫情的「人道救援合作網絡」，能夠積聚知識、經驗、能力、愛心等等資源和力量，再分享給有需要的人們，發揚人性善本的光輝、維護人人平等的權利。

陳英凝每年出版《凝仁遊訪》紀實系列書籍，記錄她與團隊深入中國內地、亞非歐美等偏遠或危機地區，進行實地體驗學習、醫療救援與公共衛生工作的真實故事與所見所聞。（陳英凝提供）

近年香港社會常被「世代矛盾」的陰影籠罩，青年感到迷惘，長者感到脫節。但在共享基金會的這個平台上，陳英凝致力打破傳統藩籬，促成了跨世代的和解與交融。

「我們一定要夠膽放手讓年輕人去試，哪怕他們沒有相關經驗，甚至沒有經過太多培訓！」——三年前的專訪中，陳英凝就秉持着這樣的信念。三年過去，「年輕力量變成了中流砥柱，與此同時，我們的『長輩義工』或『資深義工』，也發揮着非常重要的作用，他們願意花時間和精力，幫助年輕人成長，也和他們一起再進步。」陳英凝倍感欣慰，前線救援環境當中，沒有職場上的爾虞我詐，資深義工願意以提攜和提醒的角度傾囊相授，年輕人也會善用他們的靈活和可愛，為合作帶來無限火花，讓大家看到更多希望。

「比如在外交場合，拍照時站左邊還是右邊、國旗應該有多高多大、參贊和公使的職銜層級怎麼區分？這些連我自己都不懂！」陳英凝笑言，幸而有這群退休的高管、外交或專業人士，帶着豐厚的閱歷和寬廣的胸襟，與年輕人們並肩作戰，「長輩們手把手教，年輕人切實去學。這個過程，能讓不同世代的人們，在同一個目標下，找到彼此的價值。」

對於年輕人的培養，陳英凝堅持「絕不包裝」。「我們帶學生出去，目標很明確，一定要能夠『上天下地』！」隨團學生必定要付出實打實的體力勞動——在熾熱沙塵中搬運物資、在手術車上協助檢查、甚至要擔任外交場合的司儀。「如何衡量項目的成效、對學生的幫助？傳統的做法是派了物資就當作完成了工作，但我們不怕讓他們看到幕後的艱辛！相反，他們要看見、要幫忙、要一起去做好這件事。這種經驗，花錢也買不到。」

當年跟着陳英凝到內地極端貧困山區「上山下鄉」的實習生們，如今不少已經畢業成為醫生、專家，甚至接過棒子，帶領新一代的大學生奔赴各地進行公衛教育。港大、中大、理大等本港頂尖院校，也從最初的單次合作，變成了共享基金會的長期戰略夥伴。「看着他們從學生時代跟我們到前線實習，到畢業後獨當一面，甚至再回到大學、或在公共衛生的服務崗位上成為我們的對口夥伴，這個成長過程在幾年前是完全沒想到的。」陳英凝感歎，「當初我們是一個新進的NGO，現在已經成為這領域中一個堅實的核心平台。」

共享基金會不僅建立起了屬於中國香港的專業救援範式，並且逐步登上了全球頂尖的國際舞台。今年5月，第79屆世界衞生大會（WHA）期間，共享基金會由梁振英和陳英凝領軍，作為首個「港產」慈善機構，於日內瓦主辦題為「大道至簡：無蚊則無登革熱」的世界衞生大會邊會，推動將登革熱物理防控的「中國方案」納入世衞指南。會議匯聚了中國國家衞生健康委員會副主任沈洪兵、香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂、中國疾控中心主任王健偉，以及世衞專家代表和多國衞生部高層，並有多位青年大使列席，共襄盛舉。

「以前誰會想到，中國的組織可以來擔這個頭？」陳英凝說。那時的她，剛剛完成一個月的電療，就已經馬不停蹄地東奔西走，「我們想做『國際旗艦』，就要吸引世界各地不同的機構和人才一起合作。尤其當下世界紛亂，更需要這個平台，和什麼人合作都可以。」

陳英凝就是有這樣的感染力。2023年11月，記者跟隨基金會遠赴吉布提採訪前，當公關還在擔心東非的酷熱與艱苦，陳英凝卻在手舞足蹈地分享昔日勇闖難民營的經歷。正是受她那份毫不設限的好奇心所驅使，記者不僅在當地採訪到因白內障幾近失明、最終在基金會手術車上重獲光明的索馬里難民Ruqiyo，後來更「誤打誤撞」地闖進了當地最大的Ali-Adde難民營，並且促成難民營主動聯繫基金會，最終幫到20名難民成功接受免費手術。

當年專訪結束尾聲，陳英凝寫下一個「愛」字，用以總結「一帶一路」合作倡議和共享基金會為世界帶來的變化。今年專訪臨別之際，記者再請陳英凝用一個字寫下新的註腳，她手起筆落，寫下一個「誠」字：「我們當年以『愛』為起點，到現在除了『愛』之外，我們也有『誠』，既說得出，也做得到。這也是我們對待人道救援服務的基本態度。」

陳英凝用大半生走出的這條「港產」國際醫療人道救援路，早已不再是她一個人的孤勇獨行。正如她多年前說過的：「我很喜歡整個世界連繫在一起的感覺，如果世界是一個『樂高模型』，我很樂意作為其中一小塊。」——直到今天，這塊「模型」的「愛」與「誠」，正吸引着不同專業的有心人士加入。而陳英凝的俠醫傳奇，也還在續寫當中。