當華語電影不再聲嘶力竭，中國文化宣傳悄悄換了「新套路」？

近期的華語影壇，正悄悄地出現幾起耐人尋味的「反常」現象：聚焦殯葬民俗、剖析香港「後創傷時代」的《破．地獄》，以億餘元票房擊敗內地數億票房的商業巨制，讓主演衛詩雅爆冷奪得百花獎影后。小成本預算、全素人演出的潮汕方言電影《給阿嬤的情書》，逆襲創造票房奇蹟的同時，也被外媒戴上「高明統戰」的帽子。以中東戰事為背景《歡迎來龍餐館》，轉用手握炒鍋的平民廚師傳遞中立反戰的外交立場。當我們把這三部質感迥異的作品放在同一視野下，一個微妙的訊號油然而生。



這三部影片告訴我們，無論是寫什麼題材，能打動人的永遠是微小卻真實的人性與情誼。（電影劇照）

《破．地獄》女主奪百花獎：打破隱形藩籬？

從歷史慣例上來說，百花獎自創立以來由內地大眾評選決選，投票機制天然傾斜於高國民度與宏大敘事的商業巨製，香港演員要憑本地作品拿獎可謂難如登天。在衛詩雅前，僅謝霆鋒於2006年憑《新警察故事》拿下最佳男配角，但更像是開放港台參評的政策性示範。此後，連成龍、劉德華、梁朝偉等國際巨星均未能問鼎。

從內容上來說，《破．地獄》作為本土作品，名為寫香港傳統殯葬儀式，實則不少觀眾都有感電影直面了「反修例風波」與「新冠病毒疫情」後港人集體創傷——正如台詞中所說「不單死人要破地獄，活人也有好多地獄」。這類帶有現實反思與批判意味的作品，在內地主流的情感語境與評獎體系中，天然不佔任何優勢。從體量上來說，《破．地獄》內地票房僅1.58億元，在國民知名度與商業聲量上，根本無法與同台競逐、內地票房高達30億級別的商業片如《抓娃娃》、《南京照相館》等相提並論。

更值得一提的是，導演兼主演的黃子華過去以犀利幽默諷刺港府與社會現象聞名，儘管個人未曾公開站隊，也早就被貼上複雜的政治標籤。因此，這部影片最初根本未將內地市場納入考量。如今，影片不僅順利公映，還一舉獲得口碑獎項雙豐收，打破了過往的隱形藩籬。

那麼，當衛詩雅成為首位奪得百花獎「主角」大獎的香港演員，這背後是否隱含着官方評獎體系某種微妙的立場轉變？我們不得不追問：在當下文化宣傳的語境裏，對現實的「反思」是否開始擺脫了「撕裂社會」的既有標籤？對現狀的「批判」，是否也不再必然觸碰政治紅線？這是否也意味着，官方在嘗試重新打開對「好故事」的想像時，也正伸展出一種更大度、更具彈性的文化姿態？

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《阿嬤》小成本逆襲：好故事勝過「硬宣傳」？

如果說《破．地獄》展現了評獎體系對「反思性好故事」的試探與包容，那麼《給阿嬤的情書》則是一場毫無政治預設、完全由民間真情撕開口子的口碑奇蹟。這部預算僅千萬、全素人出演、九成五對白為潮汕方言的小成本電影，無疑是近年華語影壇最大的黑馬。得益於深圳小成本電影扶持計劃，導演藍鴻春五年深耕「潮汕三部曲」，《阿嬤》的靈感源於導演在東南亞拍攝紀錄片時，被「下南洋」潮汕老人的真實遭遇打動。

一句「江海萬里，心中念你，便不覺遙遠」，讓無數觀眾為之感動落淚；一封封連着南洋酷暑和潮汕鄉村的「僑批」，喚醒了國人與華僑對那段「下南洋」歷史的集體追憶；一聲「人在外，心在家」的潮汕方言，將宏大的「家國」還原為最樸素的「家庭與骨肉牽掛」，以1.6%的極低首日排片率，憑口碑締造了150倍的回報神話。

當影片展現出跨越國界的情感穿透力後，官方相關部門在後續出海環節順勢給予扶持推廣，放眼國際，這種官方加持好作品的做法無可厚非，歷史上，無論是歐美情報機構與本國主流影視體系的深度隱性合作，抑或是冷戰時期香港一些家喻戶曉的影視機構與當時港英政府的文化協同——國家意志與大眾藝術的合力從非新鮮事。

《阿嬤》被新加坡媒體評論冠上「高階統戰」的帽子並不稀奇。但何謂「高明」？高明就在於它跳脫了生硬說教，是不需要「硬推廣」也能產生「自來水」的好故事。國家主席習近平曾直言中國外宣存在「有理說不出，說了傳不開」的困境，這也成為官方在檢討外宣效能時常引用的一句「核心痛點」。《阿嬤》沒靠大道理，只憑人情真摯，就讓故事傳了出去、叫了響。這種民間作品帶來的意外迴響，是否反而讓官方看到了把政策落到實處的新路子？

《龍餐館》的一句好好吃飯：從「戰狼亮劍」轉向「和平避風港」？

從《破．地獄》的內省，到《阿嬤》是民間真情與官方扶持的順勢結合，《歡迎來龍餐館》則更進一步，展現了「講好故事」與「國家外宣」主動融合的新嘗試，並將這套敘事放置於更為宏大的國際地緣政治格局中。

長久以來，國產戰爭片籠罩在「戰狼式」的武力宣示中，主角必須是戰力爆表的特種兵，劇情充斥「犯我中華者，雖遠必誅」的口號；荷里活戰爭電影則向來以「人道主義救世主」自居，對他國苦難居高臨下。而《龍餐館》則選擇將鏡頭對準中東戰火中的一家中餐館，主角不過是一位手握炒鍋、一心只想攢錢回國的中國廚師。面對漫天硝煙與流離失所的戰爭孤兒，他沒有被賦予「孤膽英雄」的光環，也不願選擇豪邁的自我犧牲，只是守着那方被劃為安全區的中餐館，試圖用一道道正宗中餐，一句句的「好好吃飯」，用對交戰雙方一視同仁的姿態，試圖抵禦戰爭的無情。

這種「去英雄化」、「不劃二元對立」、「堅持中立第三方」的姿態，精準映射出中國在動盪的世界格局中，不以強行劃分陣營或展示武力的姿態出現，而是秉持「和合共生」原則，以不參戰、不策劃、致力勸和促談的姿態參與國際事務。

值得注意的是，這種姿態絕非民間創作者的單打獨鬥，背後有着明確的官方戰略——該片由外交部全資控股的外交影視公司與中影集團聯合出品，央視官方新媒體「玉淵譚天」更在上映後第一時間將其定調為「中國用一頓飯擊碎好萊塢戰爭敘事」。當外交與宣傳體系深度參與創作並全力推波助瀾，答案已然清晰：中國的官方外宣已正式擺脫過去生硬的「戰狼展示」，全面轉向更懂人性、更具親和力與共情力的「精細化」敘事。

尊重作品和觀眾才是真正的大國自信

當觀眾對單一宏大敘事不再買賬時，這三部電影讓我們看到了中國文化宣傳策略的另一種可能性。從《破．地獄》在度人與度己間打破某種紅線，到《給阿嬤的情書》在泛黃「僑批」中凝聚的僑胞同根情誼，再到《龍餐館》在硝煙瀰漫處遞上一碗熱飯——這三部作品沒有一部在聲嘶力竭地喊口號，卻無一不在證明着情感抵達人心的穿透力。

然而，官方戰略的升級，並不等同於與觀眾需求全方位接軌。近日，一部極低成本的動畫電影《牛來》創造了一道「奇觀」——一部製作近乎粗糙的作品，竟靠著極其荒誕通俗的解壓內容狂攬千萬票房。這場「審醜」式的娛樂狂歡，精準切中了現代人的情緒宣洩，但也讓無數電影人陷入了集體焦慮與無奈。

這個真正可稱之為反常的電影作品，再次提醒我們，精細設計的「國家所需」，未必完全等同於大眾最直接的「人民所需」。也許，當宣傳體系學會了如何高明地講故事，普通觀眾卻可能只是需要一個毫無負擔的紓壓出口。

最終，影院燈光會亮起，銀幕上的熱鬧也終將散去，究竟什麼才是真正能經受住時間與大眾檢驗的「好故事」？是精雕細琢的軟實力展示，還是那些未經雕琢、卻切中時代神經的真實情緒？這或許沒有唯一的答案。但可以確定的是，不再急於定義唯一標準，懂得尊重創作自主，尊重文化多元，尊重真實觀感，才是真正的大國自信。